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 Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Сейм Польши принял постановление с требование к России освободить украинских политзаключенных. Польские депутаты голосовали стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"Это невероятно! Польский Сейм принял постановление об освобождении украинских пленников в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко. Это видео мне передал один из польских парламетарив, коллега по ПАСЕ. Друзья, посмотрите, поляки встали когда проходило голосование. Не потому, что их кто-то об этом просил, или присутствовал на их заседании, а чтобы отметить мужество наших ребят! Спасибо, Вам, польские друзья! Не забуду никогда", - рассказал Емец.

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Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец 01
Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец 02
Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец 03

Источник: https://censor.net.ua/n3073455
 
   
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Это конечно хорошо. Но всё зависит от желания карлика ботоксного из кремля.
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И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце!». И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья.


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На жаль, справа дещо гірша. ботоксний карлик є лише, пробачте за трюїзм, лише верхівкою айсберга. Він лише втілює волю контори, яка править Московією. Тому навіть в разі зникнення його з політичного обрію з'явиться інша особа, не краща.
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воно втілює те що у 86% в голові, там майже всі невиліковно хворі.
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а мураєвське свиняче рило ще в Україні?
Звісно. Він же не циган.
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а почему "это невероятно", что польский сейм встал в знак уважения ?
Что здесь невероятного?
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а вы о нашем "сейме" Украины такое слышали, что бы ВСЕ в один рост ?
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Коли віддавали шану загиблим захисникам не встали колишні риги та москальскі попи...
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Так треба розуміти, що депутати Сейму проявили повагу і до десятків тисяч, воїнів УПА і членів їхніх сімей - "УКРАЇНСЬКИХ В"ЯЗНІВ КРЕМЛЯ". Котрі, доречі, свого часу була єдиною на всьому радянському і соціалістичному просторі організованою військово-політичною силою, що протистояла московському режиму, захищаючи у т.ч. і поляків. Чи "українські в"язні Кремля" діляться Сеймом Польщі на "правильних" і тих, кому можна плюндрувати могили і пам"ятники?
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Безперечно, поляки чудово вміють розрізняти тих, хто має національну гордість і совість - і тих, хто "завойовує свободу" нацистськими методами.
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А московські попи не відривали жопи від крісел , навіть коли в Парламенті хвилиною мовчання вшановували загиблих українських героїв . Ублюдочні гундяєвські тварини . Сдохніть , падли московські .
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Зате нашій в ВР , при вшановуванні воїнів загиблих на Донбасі встала вся ВР , лиш Онуфрій зі своєю московською свинотою , за вказівкою маскви лишилися тупо сидіти .
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Сколько "депутатов" в нашей раде повторит???
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Польща - адекватна, тут у владах всіх рівнів переважно розумні та ПОРЯДНІ люди. Не можна не сказати про менталітет народу. Бо саме він відображається у діях влади.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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