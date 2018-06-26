 Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.
"Это невероятно! Польский Сейм принял постановление об освобождении украинских пленников в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко. Это видео мне передал один из польских парламетарив, коллега по ПАСЕ. Друзья, посмотрите, поляки встали когда проходило голосование. Не потому, что их кто-то об этом просил, или присутствовал на их заседании, а чтобы отметить мужество наших ребят! Спасибо, Вам, польские друзья! Не забуду никогда", - рассказал Емец.
Звісно. Він же не циган.
Что здесь невероятного?