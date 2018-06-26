 Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"К сожалению, это просто средневековая дикость, когда мы говорим о такого рода нападениях.... В ситуации по Львову речь идет о том, что один человек убит и несколько ранены. Это в том числе определенный звоночек не только тем людям, которые реанимируют все эти вещи, но и нашему обществу, которое допускает такие вещи", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь глава Нацполиции Князев добавил: "Дерзость этого преступления в том, что несовершеннолетние дети из одного микрорайона...собрались в мгновенно созданную группу... они не понимали, что они делают".
При этом он уточнил: "Полиция задержала восемь человек сразу, в настоящий момент есть 14 человек, которых подозреваем в совершении этого правонарушения".
По словам главы Нацполиции, это преступление стало трагедией общества, а родители задержанных подростков "ревут под судами, когда их детей арестовывают".
"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но здесь-то участвовали наши", - подчеркнул министр внутренних дел.
Отвечая на вопрос о том, означает ли это подтверждение "российского следа" этого преступления, Аваков сказал: "это след наших ребят, молодых ребят. Но инспирировано это, группы эти создались - копия российского сайта".
Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.
В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.
Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.
Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.
у меня конкретный вопрос, мародеры.
особенно бородатый передаст сРоссии
Нормального українця більше хвилюють новити про втрати ВСУ у бойових діях ніж новини про отруєння бомжа антифризом, потрапляння алкана під потяг або розбірки і жертвами з числа маргінальних елементів. Фільтруй базар, проксі-кацапчику. Тут тобі не там.
«Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ.
Одно его сотрудничество с Шарием и Ленкой Бондаренко это диагноз этому деятелю.
26.06.2018 09:39
Информация, которая появилась и без Авакова, сразу же после убийства
https://zaxid.net/shho_vidomo_na_pidozryuvanih_u_napadi_na_romskiy_tabir_u_lvovi_n1459950
После возвращения в Польшу сотрудничал с украинскими журналистами Анатолием Шарием и Ольгой Бондаренко, делая для их ютуб-канала разоблачительные материалы об украинских праворадикалах в Европе, а также о деятельности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
За это в 2016 году стал персоной нон грата на Украине. Мацейчуку был запрещен въезд в эту страну на 5 лет. В то же время он стал получать угрозы со стороны украинских националистов, недовольных его разоблачительной деятельностью.
С конца 2016 года и вплоть до своей высылки выступал на российском телевидении в амплуа «польского националиста-русофоба», провоцируя драки и скандалы в студии.
В российской прессе и социальных сетях не раз высказывалось мнение, что Мацейчук получает солидные гонорары от российских телеканалов за то, что он так отвязано играет роль польского националиста, постоянно «пробивая дно» своими одиозными высказываниями в адрес России и русских.
Ни Мацейчук, ни телеканалы не подтверждали эти предположения, но и не опровергали их. Впрочем, полагать, что Мацейчук живет на гонорары от российского ТВ, были все основания, в противном случае не было бы понятно, чем он зарабатывает себе на жизнь, находясь в России всё это время и нигде не публикуясь - ни в российских, ни в польских, ни в каких-либо других СМИ. О какой-либо другой его деятельности помимо масс-медиа вообще ничего не известно, просто потому, что ее нет.
Несколько месяцев назад Мацейчук был задержан российской полицией за нарушение миграционного законодательства. Многие ожидали, что его выдворят из России, но ничего подобного. Суд приговорил поляка только к денежному штрафу по административной статье. После этого журналист продолжил свои дерзкие выступления, как ни в чем не бывало. В конце концов, 2 мая ему был закрыт въезд в Россию до 2048 года.
Стопроцентных доказательств нет, но как говорят англичане:
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
Информация о СВР рф отсюда:
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1011188204970692610
Подробнее здесь:
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html
Томаш Мацейчук, польский волонтёр из Познани, представитель фонда «Открытый диалог». Помогает украинским военным в зоне АТО на востоке Украины, возит гуманитарную помощь, которую собирают поляки у себя в стране. Томаш много времени провел с украинскими «киборгами», в частности в донецком аэропорту, и знает, как выглядит повседневная жизнь украинских солдат. После его очередной поездки в Украину, с ним встретился Тарас Андрухович.- Томаш, почему ты решил поехать на восток Украины и помогать украинским воинам? Томаш Мацейчук (Т.М.): Все началось с событий на Майдане в январе 2014 года, когда погибли первые протестующие. Меня вдохновил дух украинского народа и то, что украинцы хотят перемен. Мне было больно, что Янукович убивает людей, уничтожает свободу в народе. Но этот народ восстал и тогда я впервые в январе организовал вече в поддержку Украины на площади Свободы в Познани. Мы посылали на Майдан помощь - одежду, лекарства и деньгиhttp://radiopolsha.pl/6/249/Artykul/195656
Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд в Украину поляку Томашу Мацейчуку, который известен своим активным участием в распространении российской пропаганды в Европе.
Об этом сам Мацейчук написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром приехал на польско-украинскую границу в Дорохуске. Пограничник взял мой паспорт, проверил в компьютере ... Меня пригласили в офис и сказали, что мне запрещен въезд в Украину на 5 лет. Запрет от СБУ", - написал Мацейчук.
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наших там не было
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Теперь просто "Сбербанк".
Чиновник МВС погрожував водієві таксі зброєю, аби не розраховуватися
Підлеглий Авакова втік із ресторану, не розрахувавшись, і погрожував пістолетом водію таксі.
У Києві директор державного підприємства "Розвиток", що входить в структуру МВС України, погрожував службовою зброєю водієві таксі. Пригрозити пістолетом Юрій Галалу вирішив, аби не розраховуватися за послуги таксі.
Про це інтернет-виданню UA1 стало відомо зі слів постраждалого водія.
Чиновник МВС попросив таксиста повозити його Києвом і користувався послугами таксі майже цілу добу, до четвертої години ранку. Коли справа дійшла до розрахунку, Галалу дістав пістолет, сказав, що працює у поліції й розраховуватись не буде.
За словами водія таксі, під час поїздок містом Юрій Галалу багато розповідав, що часто користується послугами повій та їде до ресторану, щоб зустрітися з однією із них.
"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а з ресторану, де випивав із дівчиною, втік не розрахувавшись", - зазначив постраждалий водій.
Раніше Юрій Галалу був фігурантом гучного корупційного скандалу у відомстві Арсена Авакова. Як повідомляли журналісти програми Наші Гроші, наприкінці 2016 року держпідприємство МВС "Розвиток", директором якого є Галалу, відчужило історичний чотириповерховий будинок у Києві на вул. Ярославів Вал, 18. Раніше ця пам'ятка архітектури належала громаді міста Києва. Проте у 2014 році будинок загадково опинився у власності МВС. Цього ж, 2014 року, міліціонери оформлюють право власності й відразу, за два тижні, передають будинок на баланс одному зі своїх структурних підрозділів - ДП МВС "Розвиток".
Скорее все на зарплате у Пригожина сидят.
Деньги им и не только им, недавно начали выделить на организацию разных патриотических фестивалей и образовательных мероприятий. До этого они и другие организовывали это собственными силами.
Организуете и вы что-то достойное и возможно и вам посчитает нужным помочь государство.
А на Лысой горе еще не было дикостью?
А это дебильное решение Сабакова охранять то ромов, то пидарасов, что парады устраивают...
У меня уже терпение заканчивается смотреть на этот барыжный дурдом в стране. Вы все будете сидеть за решеткой в лучшем случае, а не в телевизоре!
З точки зору здобуття політичних дивідендів і підвищення міжнародного рейтингу табори краще, все таки, влаштовувати в столиці, де є більш потужний ресурс сил охорони громадського порядку. Місця, десь ближче до ВР і АП, для цього якнайкраще б підходили.
Якщо біля табору не появилися бульдозери в супроводі поліцейських в білих рукавичках, то це і є середньовічна дикість, яка ілюструє немічний стан державної влади і дефіцит її легітимності.