 Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"К сожалению, это просто средневековая дикость, когда мы говорим о такого рода нападениях.... В ситуации по Львову речь идет о том, что один человек убит и несколько ранены. Это в том числе определенный звоночек не только тем людям, которые реанимируют все эти вещи, но и нашему обществу, которое допускает такие вещи", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

В свою очередь глава Нацполиции Князев добавил: "Дерзость этого преступления в том, что несовершеннолетние дети из одного микрорайона...собрались в мгновенно созданную группу... они не понимали, что они делают".

При этом он уточнил: "Полиция задержала восемь человек сразу, в настоящий момент есть 14 человек, которых подозреваем в совершении этого правонарушения".

По словам главы Нацполиции, это преступление стало трагедией общества, а родители задержанных подростков "ревут под судами, когда их детей арестовывают".

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но здесь-то участвовали наши", - подчеркнул министр внутренних дел.

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Отвечая на вопрос о том, означает ли это подтверждение "российского следа" этого преступления, Аваков сказал: "это след наших ребят, молодых ребят. Но инспирировано это, группы эти создались - копия российского сайта".

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.