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Все про:Аваков (2528) Львов (3231) МВД (7561) цыгане (99) Князев (233)

 Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши

В причастности к нападению на лагерь ромов во Львове подозреваются 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"К сожалению, это просто средневековая дикость, когда мы говорим о такого рода нападениях.... В ситуации по Львову речь идет о том, что один человек убит и несколько ранены. Это в том числе определенный звоночек не только тем людям, которые реанимируют все эти вещи, но и нашему обществу, которое допускает такие вещи", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

В свою очередь глава Нацполиции Князев добавил: "Дерзость этого преступления в том, что несовершеннолетние дети из одного микрорайона...собрались в мгновенно созданную группу... они не понимали, что они делают".

При этом он уточнил: "Полиция задержала восемь человек сразу, в настоящий момент есть 14 человек, которых подозреваем в совершении этого правонарушения".

По словам главы Нацполиции, это преступление стало трагедией общества, а родители задержанных подростков "ревут под судами, когда их детей арестовывают".

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но здесь-то участвовали наши", - подчеркнул министр внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах Львова пройдут родительские собрания из-за нападения подростков на лагерь ромов, - горсовет

Отвечая на вопрос о том, означает ли это подтверждение "российского следа" этого преступления, Аваков сказал: "это след наших ребят, молодых ребят. Но инспирировано это, группы эти создались - копия российского сайта".

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3073453
 
   
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харош людям головы цыганвой мсорочить.
у меня конкретный вопрос, мародеры.

Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши - Цензор.НЕТ 1548
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В список виродків ще добавити Медведчука, Мураєва, Гольдарба, В.Рабіновича...
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о б*же(, да там только за эти отвратительные рожи бить по рылу можно))
особенно бородатый передаст сРоссии
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Напомните мне какое по счету это нападение на цыган за последние месяцы? МВД с Аваковым было по фиг, здешний патриоты топили за нациков, от безнаказанности появился первый труп, Европа заявила о расовой нетерпимости в Украине и теперь руководство как всегда валит вину на рфию)) цирк))
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Не "Європа заявила", а кацапи розкрутили істерію в Європі. В Європі достатньо своїх проблем і з мігрантами, і зі злочинністю, щоби співати па рузге "ай-яй-яй-яй, убілі негра".
Нормального українця більше хвилюють новити про втрати ВСУ у бойових діях ніж новини про отруєння бомжа антифризом, потрапляння алкана під потяг або розбірки і жертвами з числа маргінальних елементів. Фільтруй базар, проксі-кацапчику. Тут тобі не там.
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Маю надію, що СБУ та МВС зроблять належні висновки і надалі будуть приділяти протидії таким напрямкам гібридної війни значно більше уваги.
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Скоро школьники, что то увидят в соцсети вконтакте и повторят и будут говорить "российский след".
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Ментярам и сбушникам нет выгоды и смысла такими отморозками заниматься. Денег не срубишь! Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши - Цензор.НЕТ 5307
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Короче, опять во всем виновата волосатая рука кремля.
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А чья же еще, если именно кацапы причастны к ее созданию?

«Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ.
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Его же депортировали и не пускают в Россию.
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А сколько бабла он получил за все время освечивания на раша-ТВ, транслируя то, что ему позволяли?
Одно его сотрудничество с Шарием и Ленкой Бондаренко это диагноз этому деятелю.
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Ну так ему же там не раз морду били, за это и платили. Ну дал он один раз интервью Шарию и что? С-14 ему тоже давали интервью и не только они. Кива на росСМИ не раз выступал и Карасев с Цимбалюком там постоянно тусуются. Так что, значит кацапы причастны к созданию всех этих организаций? А мизантропик и в Украине есть и еще во многих странах Европы.
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Ему запрещен въезд в Украину. Наверное потому, что он наш очень большой наш друг. Аваков про напад на табір ромів у Львові: Інспіровано це з РФ, але ж тут брали участь наші - Цензор.НЕТ 3108

26.06.2018 09:39


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Честно говоря, про запрет въезда в Украину не знал. В любом случае, не надо повторять придуманный кем-то фонарь про связь мизантропик с СВРРФ. Я понимаю, что Авакову надо как-то приплести сюда РФ, чтобы себя обелить. Но, не надо же быть дураком и во всем ему верить.
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То, что Авакову нужно больше заниматься своими прямыми обязанностями и меньше политическим пиаром, я согласна, но это не означает, что кацапы в этой истории абсолютно ни при делах.
Информация, которая появилась и без Авакова, сразу же после убийства
https://zaxid.net/shho_vidomo_na_pidozryuvanih_u_napadi_na_romskiy_tabir_u_lvovi_n1459950
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А когда пару недель назад С-14 громила цыган в Киеве на Лысой горе, а потом в Голосеево, тоже кацапы виноваты?
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Насчет С-14 не знаю. И громить это все-таки не убивать...
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А Вам такие понятия, как "легенда", "легендирование", знакомы? "Видно пана по халявах...". Судить надо о том же "национализме и украинском патриотизме" не по пению "щирых украинских", и не по "вышиванке", а по реальным делам... Только вот с "депортацией" и со сроком "запрета въезда в Россию", ФСБшники перестарались - аж до 2048-го... Поляки говорят по этому поводу: "Цо занадто - то не здраво...". А украинцы говорят : "Переборщили...".
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Он же за Украину. Обозвал на этом самом телевидении кацапов красными фашистами. Так что, он сам фашик?
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Нет, полезный пуйлу поц. Других на раша-зомби-ТВ не держат.

После возвращения в Польшу сотрудничал с украинскими журналистами Анатолием Шарием и Ольгой Бондаренко, делая для их ютуб-канала разоблачительные материалы об украинских праворадикалах в Европе, а также о деятельности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.



За это в 2016 году стал персоной нон грата на Украине. Мацейчуку был запрещен въезд в эту страну на 5 лет. В то же время он стал получать угрозы со стороны украинских националистов, недовольных его разоблачительной деятельностью.


С конца 2016 года и вплоть до своей высылки выступал на российском телевидении в амплуа «польского националиста-русофоба», провоцируя драки и скандалы в студии.
В российской прессе и социальных сетях не раз высказывалось мнение, что Мацейчук получает солидные гонорары от российских телеканалов за то, что он так отвязано играет роль польского националиста, постоянно «пробивая дно» своими одиозными высказываниями в адрес России и русских.


Ни Мацейчук, ни телеканалы не подтверждали эти предположения, но и не опровергали их. Впрочем, полагать, что Мацейчук живет на гонорары от российского ТВ, были все основания, в противном случае не было бы понятно, чем он зарабатывает себе на жизнь, находясь в России всё это время и нигде не публикуясь - ни в российских, ни в польских, ни в каких-либо других СМИ. О какой-либо другой его деятельности помимо масс-медиа вообще ничего не известно, просто потому, что ее нет.


Несколько месяцев назад Мацейчук был задержан российской полицией за нарушение миграционного законодательства. Многие ожидали, что его выдворят из России, но ничего подобного. Суд приговорил поляка только к денежному штрафу по административной статье. После этого журналист продолжил свои дерзкие выступления, как ни в чем не бывало. В конце концов, 2 мая ему был закрыт въезд в Россию до 2048 года.
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Он агент ФСБ потому что выступал на раша-тв?
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Никто не утверждает, что он агент фсб, но и исключать этого не стоит. Если один агент фсб руководит церковью, то почему другой агент не может выступать на ТБ, толкая нужные "конторе" лозунги?

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Служба внешней разведки.
Стопроцентных доказательств нет, но как говорят англичане:
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

Информация о СВР рф отсюда:
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1011188204970692610

Подробнее здесь:
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html
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Порошенко торгует с Россией, обеспечивает транзит российского газа в Европу. Он тоже агент ФСБ! (Судя по вашей логике)
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А Нетаньяху торгует с Палестиной, поставляет туда воду и электроэнергию, поэтому он агент Махмуда Аббаса Аваков про напад на табір ромів у Львові: Інспіровано це з РФ, але ж тут брали участь наші - Цензор.НЕТ 4397
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«Как патриот Польши я хочу, чтобы Украина победила»: польский волонтёр рассказал, почему он помогает украинским солдатам и хочет победы Украины

Томаш Мацейчук, польский волонтёр из Познани, представитель фонда «Открытый диалог». Помогает украинским военным в зоне АТО на востоке Украины, возит гуманитарную помощь, которую собирают поляки у себя в стране. Томаш много времени провел с украинскими «киборгами», в частности в донецком аэропорту, и знает, как выглядит повседневная жизнь украинских солдат. После его очередной поездки в Украину, с ним встретился Тарас Андрухович.- Томаш, почему ты решил поехать на восток Украины и помогать украинским воинам? Томаш Мацейчук (Т.М.): Все началось с событий на Майдане в январе 2014 года, когда погибли первые протестующие. Меня вдохновил дух украинского народа и то, что украинцы хотят перемен. Мне было больно, что Янукович убивает людей, уничтожает свободу в народе. Но этот народ восстал и тогда я впервые в январе организовал вече в поддержку Украины на площади Свободы в Познани. Мы посылали на Майдан помощь - одежду, лекарства и деньгиhttp://radiopolsha.pl/6/249/Artykul/195656
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Кто знает с какой целью он был на Майдане? Затесаться как свой, а потом обливать помоями?

Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд в Украину поляку Томашу Мацейчуку, который известен своим активным участием в распространении российской пропаганды в Европе.
Об этом сам Мацейчук написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром приехал на польско-украинскую границу в Дорохуске. Пограничник взял мой паспорт, проверил в компьютере ... Меня пригласили в офис и сказали, что мне запрещен въезд в Украину на 5 лет. Запрет от СБУ", - написал Мацейчук.
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С какого перепугу он вдруг стал агентом ФСБ?


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Т.е. это будет смягчающее обстоятельства? У нас по ходу ничего без кацапов не происходит. Чуть что сразу кацапский след. ну а то что создан иадминистрирован в Украине этот сайт, та еще и куча других сайтов наверно подобных много никого не интресует.
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кроме своего кошелька))). Вот посмотришь, а тут оба на, так все кто сейчас у власти были уже при ней с 2005 по 2010, керували целых пять лет, да и плюс с 2014 по 2018 еще 4, в итоге получается 9 лет, а овощ у власти был всего 3 года, т.е. в три раза меньше. но во всем виновата кацапия. но по ходу это какой то сюр, как люди могли повестись на такие лозунги.
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Ты историю Украины плохо знаешь. Погугли про Януковича, он ещё с 2002 года премьер-министром был. Это всё одна шайка-лейка, только разные кланы. Они воюют друг с другом напоказ, "для народу, а на самом деле, договариваются и вместе грабят страну. Ахметов одинаково "успешен", что с Порошенко, что с Януковичем, что с Ющенко. Миллиардные прибыли за год. А за счёт кого? За счёт народа, конечно. И лозунги Майдана были очень правильными и Порошенко обещал их воплотить в жизнь. Но, "не получилось". Просто "не очень-то и хотелось" олигарху ломать олигархическую систему. Возглавить - да, но, ломать - упаси, Боже. А как же тогда грабить страну?
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Ну и какие выводы из этого, ну так ради прикола расскажите, зачем надо было мутить Майдан и т.д. или Вы реально верите что майдан никто не оплачивал, или просто никто из нынешних керманычей не думал что все так получиться, хотя скорее всего они именно на это и расчитывали. ну на то что сейчас в стране происходит.
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Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши
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наших там не было Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши - Цензор.НЕТ 6446
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Уже проходили, в начале прошлого века вот такое: "Бей жидов, спасай Рассею!"(с). Результат: не только не спасли, а улетели, в тар-тарары. Сейчас шо? "Бей цыган, спасай "Украину!"??? Не похоже. Тут что-то иное. Провоцируют на эти деяния малолеток. Как видно, после последнего погрома- организации самые разные. Тут тебе и Нацдружины, и С14, и теперь вот- какие-то трезвенники злые. Мой вывод: если это не провоцируют сами силовики, то они как минимум- смотрят на эти "шалости"- сквозь пальцы.
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Еще бесит, когда начинают аргументировать типа "Цыгане воруют и продают наркоту, так что все правильно!" - сразу возникает вопрос, а что всех воров и наркоторговцев других национальностей уже перебили? Или им можно? Но нет, другие барыжат и никто не додумывается собраться толпой и посадить бандюг на ножи. А тут же цыгане, тут "можно"
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А це не касабський ? ..Сепарів -терів відпускають ? .
.........
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И "Сбербанк России" по всей Украине.
Теперь просто "Сбербанк".
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уже отпустили???!!!А денежную компенсацию выплатили???!!Так вот ответственность за постоянный бардак лежит на тех недороблах что взялись страной управлять!!!
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Рюкзаков, ты со своими шнырями разобрался уже? Навел порядок? Не надо людей отвлекать чухней про цыганский бомжатник.

Чиновник МВС погрожував водієві таксі зброєю, аби не розраховуватися
Підлеглий Авакова втік із ресторану, не розрахувавшись, і погрожував пістолетом водію таксі.

У Києві директор державного підприємства "Розвиток", що входить в структуру МВС України, погрожував службовою зброєю водієві таксі. Пригрозити пістолетом Юрій Галалу вирішив, аби не розраховуватися за послуги таксі.
Про це інтернет-виданню UA1 стало відомо зі слів постраждалого водія.
Чиновник МВС попросив таксиста повозити його Києвом і користувався послугами таксі майже цілу добу, до четвертої години ранку. Коли справа дійшла до розрахунку, Галалу дістав пістолет, сказав, що працює у поліції й розраховуватись не буде.
За словами водія таксі, під час поїздок містом Юрій Галалу багато розповідав, що часто користується послугами повій та їде до ресторану, щоб зустрітися з однією із них.
"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а з ресторану, де випивав із дівчиною, втік не розрахувавшись", - зазначив постраждалий водій.
Раніше Юрій Галалу був фігурантом гучного корупційного скандалу у відомстві Арсена Авакова. Як повідомляли журналісти програми Наші Гроші, наприкінці 2016 року держпідприємство МВС "Розвиток", директором якого є Галалу, відчужило історичний чотириповерховий будинок у Києві на вул. Ярославів Вал, 18. Раніше ця пам'ятка архітектури належала громаді міста Києва. Проте у 2014 році будинок загадково опинився у власності МВС. Цього ж, 2014 року, міліціонери оформлюють право власності й відразу, за два тижні, передають будинок на баланс одному зі своїх структурних підрозділів - ДП МВС "Розвиток".



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Учитывая, что 90 % форумчант одобряют, судя по комментам, действия нападавших, напрашивается вывод. Кремль всё делает правильно?
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не, просто 90% недалеко от них в своем мышлении ушли
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+100500!
Скорее все на зарплате у Пригожина сидят.
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Не подскажете,где можно получить зарплату этим 90% форумчан?
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Не одобряют,а видят проблему в цыганах тоже и большую,а не то что расскручивается а сми.
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Ну правильно, власти выгодно, чтобы люди видели проблемы в цыганах, евреях, гомосеках и пр., и отрывались на них. Поэтому и финансируются из бюджета правые организации типа с14, и им все преступления сходят с рук. И пока евросоюз не ткнул носом, никто и особо не расследовал преступления на почве национальной ненависти.
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Где вы в бюджете увидели финансирование этих организаций и по тюрьмам у нас сидит куча правосеков.Так что это все сугубо ваши домыслы.Из личного кармана может и финансируют.
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С14 финансирует министерство молодёжи и спорта.
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Напрямую их государство не финансирует, как кукарекают некоторые.
Деньги им и не только им, недавно начали выделить на организацию разных патриотических фестивалей и образовательных мероприятий. До этого они и другие организовывали это собственными силами.
Организуете и вы что-то достойное и возможно и вам посчитает нужным помочь государство.
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А французам тоже было выгодно от проблем отвлечь, или все же они не идиоты и не тролли и реально увидели проблему в цыганах?
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На какие средства эти ромы существуют в лагерях ? вероятно одно за другим ограбления дачных поселков, чистка курятников,угон скота....может этому министру цыганка на руке погадала в молодости и озолотила себе ручку... Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши - Цензор.НЕТ 9640
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А ты кто, налоговая? Не надо выдавать свои домыслы за факт. И даже если так, то в твоем понимании за чистку курятника и украденный металлолом на даче будет справедливо зарезать человека и избить его жену и детей?
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Избиение тем более убийство людей должно быть жестоко наказано.А разве местные власти и полиция не знали, что существует лагерь цыган и вероятно был неоднократный конфликт цыган с местным населением вот и результат.
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Вот потому что налоговая,мусора,сбу не выполняют свою работу,поэтому и возникают такие случаи.Вам наверное по приколу проваливаться в канализацию без люков,сидеть без инета,притоны наркоманские вам нравятся от цыган.Так отдайте свою квартиру под циганский табор.Сделайте Украину толлерантней.
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Так я согласен, что власти должны заниматься этим вопросом! Если подобные поселения цыган создают проблемы, то претензии должны быть направлены в первую очередь к органам власти - нужно от них требовать навести порядок, а не хвататься за ножи.
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Порядок у них это когда украинец сидит тихо и не возбухает, а цыганву они трогать не будут. Что-то не было случаев чтобы власти выгоняли циганву.
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Да ментов это не интересует.Чавеллы заносят им и зашибись,а потом каравул ромив побилы.
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нести оскорбления достаточно одной извилины в мозгу
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По комментам вышеотписавшихся похоже что снова зрада?
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картина конечно получилась маслом...посмотрит какой-нить бургер, сидя в кабаке с пивом, на это безобразие и скажет, а ведь прав был герр путин, зря мы его не слушали, там в этой Украине одни фашисты и националисты, особенно в западной, там прям со школы становятся "биндеровцами"..., потому что полезных идиотов в стране очень сильно больше, чем просто идиотов..., а вместе они доминируют...
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В наступному місяці самміт НАТО. Готується ґрунт і створюється негативна картинка про Україну.
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А что этот саммит должен решить для Украины? Чего стараются не допустить кремлёвские провокаторы?
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Ханка, не кіпешуй за те, що подумають бюргери. У Німеччині теж є роми і з їх перебуванням пов´язують збільшення квартирних крадіжок. Але більша проблема зараз - це поведінка гостей Ангели Меркель, бо вже декілька випадків вбивств та згвалтувань дівчат-підлітків, і всі ці гості, звичайно, вдають з себе неповнолітніх, щоб покарання обмежилось до "погрозити пальцем". Знайомі німці вже дісталися висновку, що треба вміти захистити себе самим, бо поліція, штат якої скорочувався впродовж декількох років, теж не може бути скрізь.
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у каждой картинки есть свой художник и мы за пять лет можем определить его с завязанными глазами...
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ну, якщо поліція й надалі залишатиметься бездіяльною та кришуватиме тих, хто живе за рахунок крадіжок та торгівлі наркотиками, то у художника буде багато мотивів для картинок.
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Маасква завжди робила все чужими руками знаходячи скрізь місцевих ідійотів. Її почерк.
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а если завтра им кремль инспирирует головой об стенку биться...
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Да наши...наши полезные для кремлядей идиоты...
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Misanthropic division слыхали вас Аваков в кацапы зачислил))) С14 приготовиться, Карась вы следующие))))
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К сожалению, это просто средневековая дикость, когда мы говорим о такого рода нападениях. Источник: https://censor.net.ua/n3073453

А на Лысой горе еще не было дикостью?
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И что самое интересное - наличие в 21-м веке в европейской стране групп людей без места жительства, передвигающиеся с детьми и зарабатывающих откровенно противоправными действиями он не считает дикостью
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аваков раздаёт лапшу на уши ! теперь цыгане законно могут работать(воровать)
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Аваков, а ведь это твои орлы избивали ромов и кацапы здесь присутствуют лишь как заказчики происходившего а ты как исполнитель!!!! И вся эта возня лишь на руку тебе и пэтрусю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Все эти нападения - результат бездействия полиции, Аваков. Которая либо закрывает глаза на таборы, либо откровенно их крышует. Никакие сайты хоть с рф, хоть с кремля не подобьют человека на такие нападения, а вот при подготовленном раздражении - запросто.
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То грыцак с луценко шатуны придумывают, то они порознь, и авяков с шатунами не отстаёт - хуйловский след ищет и главное находит, а потом глупому народу рассказывает. Видите как этот весь антиукраинский интернационал при власти закопошился из-за геев и цыган. Они для них главное, их права нужно защищать, а не украинцев, бо они сами такие.
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Если бы полиция в Украине занималась цыганвой,не пришлось бы заниматься нам.
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Одни уже назанимались... Теперь будут это занятие на тюрме лет своей 10 задницей отрабатывать.
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Бездействие власти приводит к тому, что случилось!
А это дебильное решение Сабакова охранять то ромов, то пидарасов, что парады устраивают... Аваков про напад на табір ромів у Львові: Інспіровано це з РФ, але ж тут брали участь наші - Цензор.НЕТ 902
У меня уже терпение заканчивается смотреть на этот барыжный дурдом в стране. Вы все будете сидеть за решеткой в лучшем случае, а не в телевизоре!
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Цигани, звичайно, припустилися серйозної помилки обравши Львів місцем своєї діяльності. Це вже був не перший за останній час інцидент між ними і місцевим населенням і жодних висновків ними зроблено не було. Характерно, що на циган, які винаймають номери в львівських готелях, ніхто не нападає. Можливо, що для Львова, який претендує на статус туристичної "мекки" західного регіону, поява циганських таборів не тільки на околицях, але й в самому центрі мала б позитивний вплив не тільки на європейський імідж міста, а й на наповнення бюджету за рахунок шаленого зростання кількості бажаючих побачити таку екзотику. Якщо це був бізнес-план, то треба визнати, що в його реалізації були помітні ознаки і рішучості, і послідовності.
З точки зору здобуття політичних дивідендів і підвищення міжнародного рейтингу табори краще, все таки, влаштовувати в столиці, де є більш потужний ресурс сил охорони громадського порядку. Місця, десь ближче до ВР і АП, для цього якнайкраще б підходили.
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Аваков сам поддерживает нациков и видимо курирует в частности националтный корпус. А теперь что-то рассказывает что нацики беспределят. Аваков ты ёб*утый?
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То такие нацики. Как не случай так нацики, тупо делается все чтобы убить патриотизм. Скоро завалит этими циганами все, а кто будет не доволен, тот будет виноват. Французы молодцы, дали пинка циганам и все.
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Конечно да.Кацапы наняли цыган чтобы спровоцировать, а теперь нам всем это расхлебывать из-за отсутствия контроля за всякими криминальными нац. бандами типа циганвы и т. д.
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Кремль продолжает успешно использовать ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ, число которых в Украине множится по ходу продолжающейся дебилизации населения. Для Москвы это полезные процессы и они используются...
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Это эпидемия от ватной Чумки, на юго востоке подсадное население не чувствует государственности Украина ,им без разницы что делается в государстве ,к ГРОМАДАМ они тоже относятся отрицательно им интересно подчиняться одному крепкому царю и чтобы их не трогали они запросто могут сдать своих соседей,но чтобы их не трогали и даже добавят гору небылиц от себя Аваков про напад на табір ромів у Львові: Інспіровано це з РФ, але ж тут брали участь наші - Цензор.НЕТ 4669
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Ні в якому випадку циганські шатра в містах не можна розглядати як "середньовічну дикість". Це ознака високого культурного і цивілізаційного рівня країни. Ми ж не якісь там французи, щоб руйнувати табори.
Якщо біля табору не появилися бульдозери в супроводі поліцейських в білих рукавичках, то це і є середньовічна дикість, яка ілюструє немічний стан державної влади і дефіцит її легітимності.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировано это из РФ, но здесь-то участвовали наши
 
 
 
 
 
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