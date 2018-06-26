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Все про:Львов (3231) нападение (1530) цыгане (99) школа (1699)

 В школах Львова пройдут родительские собрания из-за нападения подростков на лагерь ромов, - горсовет

В школах Львова созывают родительские собрания в связи с нападением несовершеннолетних на лагерь ромов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Управление образования Львовского городского совета направило поручение на все районные отделы образования, по проведению общешкольных собраний для родителей учащихся 9-11 классов города Львова, чтобы обратить внимание родителей на то, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся, какие секции посещают.

"Общешкольные родительские собрания пройдут во всех школах города Львова. Завтра утром (26 июня. - Ред.), в 09.00. состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних ", - отметила Галина Сличная, директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3073451
 
 
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Следующий шаг - призыв ко всем наркоманам сознательным гражданам покупать наркоту только у цыган, бо надо быть толерантными.
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теперь ужо когда циганва будет сумки шмонать..ДАК пострадавшие должні благодарить за доверие...
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Вместо решения проблем с чавеллами,решили родителям и детям рассказать во время каникул,что такое хорошо и что такое плохо))).Совок в разгаре.
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Да пошли вы со своими циганами. Сами не живут и другим не дают. Когда в стране нету власти народ и большинство сами решают что делать с антисоциальными елементами, которые и сами не живут и другим не дают. Почему их толерантная гейропа не пускает циган к себе? Ето же дискриминация. Проведите лучше собрания о смене власти которая грабит убивает и обирает народ до нитки.
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проблема не в цыганах, проблема в кризисе власти.
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Якось дуже по-совковому. Совок навіть у Львові залишається совком.
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Все почалось з безкарності. Коли перша провокація влаштована нашими покидьками з метою політичного піару була викладена СМІ майже позитивно, розумні люди знали, що рано чи пізно проллється кров. Так що... винні усі. Й ті хто цю псевдопатріотичну мразоту на місце не поставив, й ті хто організовував перші погроми, журналісти, які піарили цей ідіотизм... а сядуть - глупі діти
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а почему точка отсчета именно там, а не когда Министр МВД рюкзаками барыжил?
Насчет безнаказанности согласен - работал бы Закон, все давно бы разрулили.
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Улицу в честь цыгана зарезаного еще назовите
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Львовский горсовет давно антиукраинский, ибо быть патриотами и казнокрадами одновременно нельзя.
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Якби українське , змоскалене говно-ТБ було нормальним телебаченням , виховувало і розвивало людей , а не баранило їх і робило тупизднями , то й збори були б не потрібні . Ну і книжки треба читати , щоб не перетворюватись на животних . По ТБ цього не скажуть .
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Собрания будут проводить перед зданиями РОВД?
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Скажите пожалуйста, а в таборах цыган пройдут родительские собрания из-за нападений, ограблений людей, воровства, краж, наркоторговли, вымогательства и жульничества цыганвы? И если ДА, то на каких телеканалах (или сайтах), можно будет посмотреть видеоролики проведения данных собраний.

Заранее благодарен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ школах Львова пройдут родительские собрания из-за нападения подростков на лагерь ромов, - горсовет
 
 
 
 
 
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