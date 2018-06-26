 В школах Львова пройдут родительские собрания из-за нападения подростков на лагерь ромов, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Управление образования Львовского городского совета направило поручение на все районные отделы образования, по проведению общешкольных собраний для родителей учащихся 9-11 классов города Львова, чтобы обратить внимание родителей на то, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся, какие секции посещают.

"Общешкольные родительские собрания пройдут во всех школах города Львова. Завтра утром (26 июня. - Ред.), в 09.00. состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних ", - отметила Галина Сличная, директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.