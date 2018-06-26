 1 июля в центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта на Софийской площади, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта - с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Напомним, в рамках международного проекта "Пути дружбы" в Киеве 1 июля выполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда "Портрет Линкольна". Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.

В грандиозном концерте на Софийской площади примут участие Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор "Кредо", Ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из г. Мариуполя (артисты Мариупольского муниципального оркестра "Ренессанс" и студенты Мариупольского колледжа искусств). Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш.

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Украину будет представлять, в частности, одна из лучших современных оперных певиц Людмила Монастырская (сопрано), солистка Национальной оперы Украины и приглашенная солистка ведущих театров мира - "Ла Скала" (г. Милан), "Метрополитен-Опера" (г.. Нью-Йорк) , "Ковент-Гарден" (г. Лондон) и известный украинский бас Сергей Магера.

Также на Софийской площади прозвучит бессмертная музыка Джузеппе Верди (от "Stabat Mater" до "Te Deum" и до "Набукко").

Мероприятие состоится при содействии столичной власти.