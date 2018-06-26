 В результате активных боевых действий один украинский воин получил ранения. За сутки зафиксировано 24 вражеских обстрела, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупационные войска 24 раза осуществили прицельный огонь по позициям украинских сил, четыре из которых - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по позициям украинских сил 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

На донецком направлении противник применил по защитникахм Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

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На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции украинских сил в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один украинский защитник был ранен.

По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, трое ранены", - сказано в сообщении.

Вместе с с тем в штабе сообщили, что в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по украинским защитникам: "На луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское, на мариупольском направлении".