 Экспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом прокурор Генпрокуратуры Александр Банник заявил 25 июня в Шевченковском райсуде Киева.
Согласно оглашенному прокурором ходатайству, следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, в том числе заключения о возможности уничтожения здания парламента из оружия, изъятого у Рубана 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года.
"Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года", - заявил Банник.
Как сообщалось ранее, суд еще на два месяца продлил срок содержания Рубана под стражей - до 23 августа.
Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Он Савченко українське законодавство не сподобалося- і до чого гарного це призвело?
А все к этому идет...... - дело по ходу сшитое на 90, а может больше процентов...
А потом будет Бабченко и тот смешной список...
Тільки галас в ЗМІ, а потім тихенько відпускають, без вироку.
А як ще виділитися серед сотень тисяч собі подібних? Лише галас здіймати- і чим галасніше, тим рекламний рейтинг вище.
ПС. Такі справи апріорі не можуть швидко до суду попасти- бо вони в Україні навіть аналогів не мають.
Гарно там, де нас немає- бо чужих проблем та негараздів воліємо не помічати чи взагалі про них ніц не знаємо.
Факта изъятия столь не мелкого арсенала уже не достаточно?
Ах ну да... Он же не доброволец...
А про "обраний до нитки народ" мені не розповідай- я бачу корки на дорогах та черги в магазинах кожного дня, бо не живу в Інтернеті.
Они думают, что прокуратуре и судам можно разрешить без доказательств посадить человека. который многим не нравиться, типа Рубана или Медведчука.
И не думают, что завтра власть с помощью армии журнашлюх любого другого ее противника, типа Саакашвили, а общество уже смирилось с тем, что посадить можно любого, если хочеться...
А послезавтра уже участковый полиционер применит этот, укоренившийся уже в мозгах лохобывателей, принцип к любому из вас уже на исходя из узко-личноэгоистических интересов.
Дорогой Путина идем, товарищи - след в след.
Путин тоже начинал с посадки Ходорковского, выгнал Свободу слова с Шустером, непонятливую Политковскую убили, Немцова грохнули...
Вот так вот и убиваем Право в Украине - хороше еще, что вытрезвители за 2000 гривен не вводят...