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Все про:Савченко (2761) экспертиза (206) Рубан Владимир (100)

 Экспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств

В уголовном производстве по подозрению народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке теракта и госпереворота назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента из изъятого у Рубана на линии разграничения оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом прокурор Генпрокуратуры Александр Банник заявил 25 июня в Шевченковском райсуде Киева.

Согласно оглашенному прокурором ходатайству, следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, в том числе заключения о возможности уничтожения здания парламента из оружия, изъятого у Рубана 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года.

"Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года", - заявил Банник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" внесли Рубана в список на обмен, - глава СБУ Грицак

Как сообщалось ранее, суд еще на два месяца продлил срок содержания Рубана под стражей - до 23 августа.

Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3073446
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
такому маразму даже гес тапо позавидовало бы ....... не старайтесь украинцы не такие дурни хотя вы евреи считаете себя ну очень умными.....
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Так- українці не дурні, аби вірити таким дописувачам.
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предлагаю Экспертизу проводить реально на работающей зраде.
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Ще один... Які ще пропозиції від москалів можеш озвучити?
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ешь печенье с вареньем и не отвлекайся
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но печенье с вареньем, таки, наминаешь Экспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств - Цензор.НЕТ 46
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Гарна причина і далі тримати Рубана в СІЗО- хоч до скону!
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а доказать виновность в суде и посадить.. Экспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств - Цензор.НЕТ 100 украинское кривосудие годами держит человека в сизо без доказонной виновности..
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Сильно за Рубана переживаєш? Особисто я- ні. А тримати його в СІЗО будуть стільки, скільки дозволяють українські закони.
Он Савченко українське законодавство не сподобалося- і до чого гарного це призвело?
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ты зачем перекручиваешь..переживаю..чтоб ты не сидел лет 10 в сизо безвинно..
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А по факту сроки пребывания в СИЗО для многих обвиняемых разве соответствуют украинскому законодательству ?
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все то же кривосудие как инструмент запугивания и отмазки..
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я буду неделю смеяться, если Рубана с Надькой в конечном итоге отпустят.....

А все к этому идет...... - дело по ходу сшитое на 90, а может больше процентов...

А потом будет Бабченко и тот смешной список...
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Шо поробиш.. кодло жадібних шоколадно-морковних бездарів думає шо воно керує країною
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Что бы подольше вся эта шушера в раде просидела, лет так 20
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надо следственный эксперимент провести
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За всі чотири роки жодної гучної справи не було доведено до логічного завершення.
Тільки галас в ЗМІ, а потім тихенько відпускають, без вироку.
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Галас у ЗМІ і з приводу відсутності гучних справ, і з приводу наявності гучних справ- постійний галас, одним словом.
А як ще виділитися серед сотень тисяч собі подібних? Лише галас здіймати- і чим галасніше, тим рекламний рейтинг вище.
ПС. Такі справи апріорі не можуть швидко до суду попасти- бо вони в Україні навіть аналогів не мають.
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Аналогів не мають ? Тому всіх просто відпускають.
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то згадуйте, скільки було гучних арештів і жодного вироку.
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То вироків немає чи відпускають? Це за часів сРаліна швидко було- наклеп, трійка, розстріл.
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сралина вспомнил..равняйся на сша..там не было сралина..а кому положено..тот сидит..
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Кому положено? Та невже...)))
Гарно там, де нас немає- бо чужих проблем та негараздів воліємо не помічати чи взагалі про них ніц не знаємо.
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если б мы там были..то аль капоне стал бы президентом)))
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ти це скажи правоохоронцям США,Німеччини,Австрії та Іспанії.5-й рік об'єднаними зусиллями не можуть посадити Фірташа
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Феміда дама некваплива- важко квапитися із зав'язаними очима.
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Як би в штатах чи скажімо в Німеччині ця некваплива фемідаза чотири роки не винесла ні одного вироку убивцям більш ніж 100 чоловік То представники цієї феміди а також керівники які керують ціми країнами Висіли б на деревах і ліхтарях з висолопленими язиками
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Та невже... якісь хибні в тебе уявлення про демократію.
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Це в тебе і твоїх роботодавців хибні уявленя про людей і тим паче про правосуддя В цивілізованих країнах це нагле вбивство було б розслідуване за місяць і винні в штатах вже давно б були зашкварені на електричному стільці а в Німеччині отримали б пожитьєві терміни і якби цього не сталося то навряд би Президент і канцлер залишились би на своїх посадах А в нас свині які при владі Наїдають шиї З нас в Зімбабве і в Лосото сміються А в цивілізованих країнах Кривлять призирливі усмішки Ж....ва при кориті а не влада
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може генпрокурору піти трохи повчитися по фаху.. бо складається враження що він закінчив лише циркове училище з червоним дипломом
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якщо в тебе складається хибне враження,то це твоя проблема
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і надай скрін червоного диплому Банніка
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Таких определений,как "быстро",""медленно" в юриспруденции не существует, следствие должно заканчиваться в определённые законом сроки .
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Писец! А если "экспертиза" не определит такой возможности, то медведчуковским исполнителям дадут условный срок???
Факта изъятия столь не мелкого арсенала уже не достаточно?
Ах ну да... Он же не доброволец...
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определит определит если это нужно.......
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Рубан еще до всех этих событий вызывал у меняя ощущение брезгливости к трепачу и деляге. Но тот цирк, который сбу выдает за серьезное расследование вызывает уже рвотный рефлекс
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дак надо действительно провести следственный эксперимент..... заложить в верховную зраду взрывчатку изьятую у рубана, согнать туда всех депутатов, заполнить правительственную ложу, внести штандарт президента , произвести взрыв и обстрел из изьятого оружия....... и если всё это рухнет тогда со всей народной злостью засудить виновных а короче проявить озабоченность случившемся.
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це мрії українського народу звільнитися від українського та російського блуду.....
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Так- це таки мрія українського народу. А от повбивати представників законної влади та навести в Україні безлад та хаос- це мрії хУЙЛА і його корисних ідіотів.
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так звичайно вбивати хороших людей не можна, але тих хто обікрав народ до нитки, змусив мільйони молоді за кордоном шукати кращої долі, довів країну до краху перераховувати "заслуги" слів не вистачить ...... цих падлюк зовсім не шкода.
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І мені не шкода. Мені шкода, що до виборів деякі українці відносяться як до шоу чи до заробітку, а потім починають волати, що треба повбивати тих, хто обраний на цих виборах.
А про "обраний до нитки народ" мені не розповідай- я бачу корки на дорогах та черги в магазинах кожного дня, бо не живу в Інтернеті.
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Епічні долбо...би! Ну і слідчі! А якщо припустити, що вибухівки та наявного озброєння не вистачить, щоб знищити будівлю Верховної Ради? То що, на думку цих йолопів це вже не буде терористичний акт чи спроби повалення конституційного ладу? Чи у разі негативного висновку експертів перекваліфікують на хуліганство? Вони хоч впевнені, що виявили всю зброю та вибухівку або, принаймні, що не планувалося ще довезти партію озброєння? Отака безглузда експертиза призначається за кошти платників податків. А ще за ці кошти отримують зарплату слідчі та прокурори, яким треба не працювати, а лікуватися. Проте, випадок дуже тяжкуи і звичайні пігулки та електрошок навряд чи допоможуть.
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А на основании чего ты хочешь выносить приговоры? Судить пацанчика с воздушкой за попытку убийства только потому, что воздушка тебя напугала? Тем более это дело политическое и экспертиза должна быть настолько достоверной и развёрнутой, чтобы ни у кого вопросов не возникло.
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Если экспертиза будет проводится без эксперементальных опытов с использованием настоящих депутатов то, её заключение не будут валидными.
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Вероятно следствие будет идти не один год - нужна интрига кормить народ ... Экспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств - Цензор.НЕТ 6940 вспомним прискорбно освобожденного Югика и Косатую.
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Все таки сколько у нас в стране идиотов!
Они думают, что прокуратуре и судам можно разрешить без доказательств посадить человека. который многим не нравиться, типа Рубана или Медведчука.
И не думают, что завтра власть с помощью армии журнашлюх любого другого ее противника, типа Саакашвили, а общество уже смирилось с тем, что посадить можно любого, если хочеться...
А послезавтра уже участковый полиционер применит этот, укоренившийся уже в мозгах лохобывателей, принцип к любому из вас уже на исходя из узко-личноэгоистических интересов.
Дорогой Путина идем, товарищи - след в след.
Путин тоже начинал с посадки Ходорковского, выгнал Свободу слова с Шустером, непонятливую Политковскую убили, Немцова грохнули...
Вот так вот и убиваем Право в Украине - хороше еще, что вытрезвители за 2000 гривен не вводят...
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Всему свое время. Будут ещё и вытрезвители.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкспертиза определит возможность уничтожения здания парламента из изъятых у Рубана оружия, боеприпасов и взрывных устройств
 
 
 
 
 
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