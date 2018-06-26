 Канада будет работать со своими международными партнерами над дальнейшей поддержкой Украины, - Фриланд

Об этом рассказала сама глава МИД Канады Христя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я решительно настроена работать с нашими международными партнерами во время конференции и в течение последующих месяцев над поддержкой Украины, которая внедряет существенные экономические и демократические реформы с целью построения суверенного, безопасного и стабильного будущего. Народ Украины может рассчитывать на дальнейшую крепкую дружбу и поддержку Канады", - сказала Фриланд.

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В ее ведомстве добавили, что во время пребывания в Копенгагене, где состоится конференция, Фриланд также встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Канада - один из сильнейших международных помощников Украины и предана сотрудничеству с международным сообществом в защите основанного на правилах международного порядка", - подчеркнули в МИД.

Напомним, главная цель конференции, которая состоится в Копенгагене 27 июня, - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути. Украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр Владимир Гройсман.

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США в рамках конференции намерены официально подтвердить поддержку суверенитета и целостности Украины, а также обсудить ключевые реформы в государстве.