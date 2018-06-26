 СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Фотографию соответствующего запроса СБУ, как пишет Цензор.НЕТ, опубликовало интернет-издание Обозреватель.

В письме, подписанном первым заместителем председателя СБУ Павлом Демчиной, говорится о просьбе ведомства к таможне предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, принадлежащем Елене Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, инвойсы и другие платежные документы, договор об оказании услуг таможенного брокера.

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Отметим, что ранее СМИ распространяли информацию о приобретении в 2017 году женой премьер-министра Mercedes за 2 млн гривен. Издание указывает, что авто было внесено Гройсманом в его декларацию, которую отдельно проверяет до 11 июля НАПК.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV глава Кабмина заявил, что связывает интерес СБУ к приобретению автомобиля Mercedes его женой с началом кампании по борьбе со злоупотреблениями на таможне.

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"Ровно три дня прошло после того, как мы приняли решение по контрабанде. И уже есть запрос по моей жене. Ну, коллеги, у меня еще есть отец, ему 72 года. По нему еще можно поискать. Вот перед каким выбором меня ставят. Я говорю об усилиях по мобилизации средств в государственный бюджет. А меня шантажируют мелкими расследованиями? Да занимайтесь!" - отметил Гройсман.

Напомним, 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины Владимир Гройсман рассказал об инициативе правительства "Украина без контрабанды".