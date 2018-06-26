 СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Фотографию соответствующего запроса СБУ, как пишет Цензор.НЕТ, опубликовало интернет-издание Обозреватель.
В письме, подписанном первым заместителем председателя СБУ Павлом Демчиной, говорится о просьбе ведомства к таможне предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, принадлежащем Елене Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, инвойсы и другие платежные документы, договор об оказании услуг таможенного брокера.
Отметим, что ранее СМИ распространяли информацию о приобретении в 2017 году женой премьер-министра Mercedes за 2 млн гривен. Издание указывает, что авто было внесено Гройсманом в его декларацию, которую отдельно проверяет до 11 июля НАПК.
В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV глава Кабмина заявил, что связывает интерес СБУ к приобретению автомобиля Mercedes его женой с началом кампании по борьбе со злоупотреблениями на таможне.
"Ровно три дня прошло после того, как мы приняли решение по контрабанде. И уже есть запрос по моей жене. Ну, коллеги, у меня еще есть отец, ему 72 года. По нему еще можно поискать. Вот перед каким выбором меня ставят. Я говорю об усилиях по мобилизации средств в государственный бюджет. А меня шантажируют мелкими расследованиями? Да занимайтесь!" - отметил Гройсман.
Напомним, 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины Владимир Гройсман рассказал об инициативе правительства "Украина без контрабанды".
хоть и по закону
А в твоей Кацапии премьера никада не засудят
13:22 Гройсман продал
недвижимость на 8,79 млн грн компании жены
https://censor.net.ua/news/3042687/groyisman_prodal_nedvijimost_na_879_mln_grn_kompanii_jeny/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_65920321
Генпрокурор от Свободы рассказывал, что на него было давление (на Генпрокурора!!!)
Начальник СБУ расказывал, что на него было давление ( на начальника СБУ !!!)
они сами себя давят, сидя в одной парилке? ?
13.04.16 Винницкий бизнес Гройсмана и его семьи
Как Владимир
Гройсман прошел путь от винницкого торговца до главного кандидата в
премьер-министры Украины?
Кстати, кто там видеопорнуху крутил в начале 90-х ?
Не Юля ли ?
А що там з наркоточками фсбу? Доки ви будете їх кришувати?????
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29262084.html
https://hromadske.ua/posts/taemni-statki-zastupnika-holovi-sbu-pavla-demchini
Циркова выстава, под названием "Даже Гройсмана проверяют..."
Для бабушек и дедушек! Вот поэтому проверяет тот, которого самого нужно проверять...
Короче - цирк на дроте...