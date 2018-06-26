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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (12634) таможня (1261) Гройсман (4139)

 СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины направила в Житомирскую таможню письмо для того, чтобы проверить процедуру таможенного оформления автомобиля Mercedes, который в 2017 году приобрела жена премьер-министра Елена Гройсман.

Фотографию соответствующего запроса СБУ, как пишет Цензор.НЕТ, опубликовало интернет-издание Обозреватель.

В письме, подписанном первым заместителем председателя СБУ Павлом Демчиной, говорится о просьбе ведомства к таможне предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, принадлежащем Елене Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, инвойсы и другие платежные документы, договор об оказании услуг таможенного брокера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман. ВИДЕО

СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни 01
СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин до конца года расширил функции полиции по контролю над таможенниками

Отметим, что ранее СМИ распространяли информацию о приобретении в 2017 году женой премьер-министра Mercedes за 2 млн гривен. Издание указывает, что авто было внесено Гройсманом в его декларацию, которую отдельно проверяет до 11 июля НАПК.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV глава Кабмина заявил, что связывает интерес СБУ к приобретению автомобиля Mercedes его женой с началом кампании по борьбе со злоупотреблениями на таможне.

Также читайте: Мероприятия по детенизации работы таможни в 2017 году дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - Гройсман

"Ровно три дня прошло после того, как мы приняли решение по контрабанде. И уже есть запрос по моей жене. Ну, коллеги, у меня еще есть отец, ему 72 года. По нему еще можно поискать. Вот перед каким выбором меня ставят. Я говорю об усилиях по мобилизации средств в государственный бюджет. А меня шантажируют мелкими расследованиями? Да занимайтесь!" - отметил Гройсман.

Напомним, 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины Владимир Гройсман рассказал об инициативе правительства "Украина без контрабанды".

Источник: https://censor.net.ua/n3073443
 
 
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Реально показуха,

хоть и по закону
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Так шо нам теперь и за жену Гройсмана переживать?
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Пошли понты и лохотрон с корупционной борьбой. Якобы Гросю щимят и якобы могут посадить. А разве еврей еврея может обидеть?
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В Еврейщине давеча Премьера-еврея засудили...

А в твоей Кацапии премьера никада не засудят
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03.01.18
13:22 Гройсман продал
недвижимость на 8,79 млн грн компании жены

https://censor.net.ua/news/3042687/groyisman_prodal_nedvijimost_na_879_mln_grn_kompanii_jeny/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_65920321
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Это он против СБУ попёр? Зря, у того корыта и так свиней хватает, а Грося с Аваковым решили всех там потеснить. Будет мнго визгу.
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Кто там против кого попер? Вся та шайка в одной сауне и с одной руки кормится. СБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни - Цензор.НЕТ 9835
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ну не скажи.

Генпрокурор от Свободы рассказывал, что на него было давление (на Генпрокурора!!!)
Начальник СБУ расказывал, что на него было давление ( на начальника СБУ !!!)

они сами себя давят, сидя в одной парилке? ?
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https://biz.censor.net.ua/resonance/3002313/vinnitskiyi_biznes_groyismana_i_ego_semi

13.04.16 Винницкий бизнес Гройсмана и его семьи

Как Владимир
Гройсман прошел путь от винницкого торговца до главного кандидата в
премьер-министры Украины?
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Рейган ваще стыдно сказать, чем в юношестве занимался.

Кстати, кто там видеопорнуху крутил в начале 90-х ?

Не Юля ли ?
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Я не знаю насколько там нарушена процедура растаможки женой Гройсмана, но уверен, что СБУ - это контора, которая занимается рэкетом и крышеванием в особо крупных размерах. Между делом ловят сепаратистов и проводят прочие показательные выступления. Искренние патриоты и националисты - очень удобная масса для манипуляций и прикрытия циников в СБУ, рубящих огромные дентьги. Старо как мир: патриотизм - последнее прибежище негодяев.
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Передвиборча щуряча возня. А фсбу бачу піарять кожен день:вонопрацює.
А що там з наркоточками фсбу? Доки ви будете їх кришувати?????
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А ездила бы на Таврии, и проблем бы не было. Не патриотично жене премьера ездить на заграничном авто! Надо ездить на отечественном!
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судя по фамилии гройсман немец,так что ничего странного нет в том,что гройсманша ездит на мерсе
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Вот это номер) Этот СБУшник совсем рамсы попутал, не даром неделю назад с его "ксивой" митинговали у ВР. Я, конечно, не защищаю Гройсмана и его жену, но пускай этот Демчина тоже объяснит, откуда у него Range Rover Sport 2013 года за 30 кусков, а у жены Range Rover 2016 года, Mercedes-Benz 2016 года, Mazda 2014 года и Peugeot 2012? Это не говоря про "хатынки" у родственников в селе.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29262084.html
https://hromadske.ua/posts/taemni-statki-zastupnika-holovi-sbu-pavla-demchini
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Неужели ты не понимаешь, что это все "Фарс и клоунада для лохтората"?
Циркова выстава, под названием "Даже Гройсмана проверяют..."
Для бабушек и дедушек! Вот поэтому проверяет тот, которого самого нужно проверять...
Короче - цирк на дроте...

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Представление начинается. Из Гнойсмана будут делать народного героя на выборы. Да с такой детенизацией и борьбой с коррупцией тебя Гнося все воры и коррупционеры на руках носить будут. За лохов народ то не считайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проверяет таможенное оформление Mercedes жены Гройсмана, премьер связывает это с началом кампании по детенизации работы таможни. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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