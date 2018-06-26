 Умер младший сержант Руслан Баглык, тяжело раненный на Донбассе 19 июня, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец… Врачи боролись до последней минуты…", - отметила Губа.
Подробностей советник не сообщила.
Отметим, что боец находился в больнице имени И.И. Мечникова в Днепре. Как ранее писал главврач медучреждения Сергей Рыженко, младший сержант Руслан Баглык получил пулевое сквозное черепно-мозговое ранение и находился в коме.
Напомним, за 19 июня террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.