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 Умер младший сержант Руслан Баглык, тяжело раненный на Донбассе 19 июня, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

20-летний житель Тростянца Сумской области Руслан Баглык, получивший тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня, скончался в больнице.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец… Врачи боролись до последней минуты…", - отметила Губа.

Умер младший сержант Руслан Баглык, тяжело раненный на Донбассе 19 июня, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 01

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Подробностей советник не сообщила.

Отметим, что боец находился в больнице имени И.И. Мечникова в Днепре. Как ранее писал главврач медучреждения Сергей Рыженко, младший сержант Руслан Баглык получил пулевое сквозное черепно-мозговое ранение и находился в коме.

Умер младший сержант Руслан Баглык, тяжело раненный на Донбассе 19 июня, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 02

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Напомним, за 19 июня террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073442
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер младший сержант Руслан Баглык, тяжело раненный на Донбассе 19 июня, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
 
 
 
 
 
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