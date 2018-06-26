 Ягланд подал официальную просьбу Путину о помиловании Сенцова. ВИДЕО

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.
Напомним, 20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
так подай на тих еврогеїв в ЕСПЧ.
наскідбки я зрозумів, твої "чувства вєрующих" порушені ?
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Ну да, зачем ему какие-то политические заключенные?! Получил аванс от Путлера и встал в резерв Газпрома. Для того и приезжал.
Сейчас будет лоббировать интересы Рашки в ЕС, возвращать рашисткую делегацию в ПАСЕ. Продажные лицемерные европейские политики.
шо там в Бельгии?
за комменты на форуме пока не винтят?
Чё на Родину не возвращаешься бороться с произволом ?
- нет у него методов против Кости Сапрыкина.
Ну нет у этого толераста в кармане санкций против Хуйла !!!
Право пи3 D ja есть, а прописанных юридически санкций нет.
потихоничку надо.
так и делаицца
ЧМ-2018 в Москве - это миф.
Как и Крымский мост - это мираж.
Нечего обсуждать то, чего, как всем известно, нет.
СМИ: Путин поручил усилить контроль за зарубежными поездками граждан