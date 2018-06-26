 Ягланд подал официальную просьбу Путину о помиловании Сенцова. ВИДЕО

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, 20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".