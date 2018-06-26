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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:помилование (157) Путин (23941) Россия (69741) Ягланд (62) политзаключенные (843) Сенцов (592)

 Ягланд подал официальную просьбу Путину о помиловании Сенцова. ВИДЕО

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, 20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073441
 
   
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Ягланд подал официальную просьбу к президенту России ...
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что тебя смущает Сенцов отказался,Ягланд подал за него?
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нам , весь час , співали про "ізоляцію" Хуйла , і про те що він "нерукостисканний" - натомість лідери ЄС самі , до нього їздять на поклін , а Генсек ради Європи просить його про щось ...
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процедура помилования в РФ предусматривает прошение о помиловании,если Сенцов не напишет,его не отпустят,но вместо него может написать Ягланд,как генеральный секретарь совета Европы что он и сделал
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нам , весь час , співали про "ізоляцію" Хуйла...

так подай на тих еврогеїв в ЕСПЧ.

наскідбки я зрозумів, твої "чувства вєрующих" порушені ?
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А как же остальные украинские политические заключенные, находящиеся в рашистских застенках?!
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"20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал. "
_________________
Ну да, зачем ему какие-то политические заключенные?! Получил аванс от Путлера и встал в резерв Газпрома. Для того и приезжал.
Сейчас будет лоббировать интересы Рашки в ЕС, возвращать рашисткую делегацию в ПАСЕ. Продажные лицемерные европейские политики.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Не, пусть выходит человек. Он на слуху, медийно раскручкнный. А кто-то же совершенно безвестно сидит и надеяться ему не на что. Хотя, думаю, и Сенцов этот нашим большим пацанам сам по себе и на х.р не нужен. Повод погавкать на кацапов. Ещё бравая Надюха вспоминается. Тоже под софитами в тюрьме сидела и всем миром её тянули, как репку. И вытянули, и понеслось. Интересно будет, если и сейчас так же получится..
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очень хороший комментарий, нафиг никому не нужный, с целью погавкать на наших пацанов.

шо там в Бельгии?

за комменты на форуме пока не винтят?

Чё на Родину не возвращаешься бороться с произволом ?
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Просто сюр каой то! Вместо требования и жесткого ультиматума к террористу № 1 генсек совета европы нижайше кланяеться, робко молит и просит не прогневиться на маленькую просьбу которая он надееться не затруднит и не заберет время у Хуйла - вытирателя ног об европу!!
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Объяснение :

- нет у него методов против Кости Сапрыкина.

Ну нет у этого толераста в кармане санкций против Хуйла !!!

Право пи3 D ja есть, а прописанных юридически санкций нет.
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Попросите заморозить Трампа путинский и ко трильярд. Выпустят всех заключенных из всех тюрем. На человеческую жизнь им, увы, ... Но на награбленные денежки у дибильных людей росии - нет.
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а оно кнопку нажмёт...

потихоничку надо.

так и делаицца
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Його просют і вялічіє хуйла растьот само над собой.
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Успокойся.
ЧМ-2018 в Москве - это миф.
Как и Крымский мост - это мираж.
Нечего обсуждать то, чего, как всем известно, нет.
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а северная корея все ближе и ближе=))
СМИ: Путин поручил усилить контроль за зарубежными поездками граждан
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯгланд подал официальную просьбу Путину о помиловании Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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