 Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине

Подозреваемые 2000-го и 2002 годов рождения проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году окончил школу, другой - еще школьник.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемых по этому делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били местных жителей, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Также читайте: Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.