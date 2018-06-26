 Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине

Подозреваемые 2000-го и 2002 годов рождения проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году окончил школу, другой - еще школьник.
26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемых по этому делу.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били местных жителей, среди которых были женщины и дети.
В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.
Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.
Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.
Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.
Арестовали ВСЕГО 2 шт.
А остальные куда??
Домой на диван в стрелялки играть на компе-тренироваться на следующие налеты.
Адвокаты всех отмыли, бабло с пракурорами паделили.
И будут мусолить 4 года ентих 2 чел. как суд беркутни за 100 чел убитых на майдане.
Укр суд - уже рехвормированный в действии.
«Кровавий напад на ромів» будоражить ФБ вже другу добу.
А хтось з вас знає про кривавий напад рейдерів у березні?
А про кривавий напад на Україну?
А про черговий напад на вас з боку Ахметова -Проршенка з підвищенням грабіжнецьких тарифів, котрий приведе до зменшення населення України?
А про грабунки на АЗС?
А багаторічні крадіжки у вас корисних копалин?
Вас заглиблюють у віртуальну реальність. Ви так усі переймаєтеся цими подіями, аби тільки не бачити що ви і ваші діти вже раби....
Не интересует - как можно воспитать убийц?
Проблема существует и ее надо решать.
Другие же как раз менее вредны и воруют не больше других национальностей.Но избавиться от них не реально по причине постоянной смены дислокации.
Любой мой пример-личный опыт,а не стереотипы из методички.Хорош оправдывать убийц.Завтра будеш сидеть на лавочке с телефоном и отвечать мне-подойлут и затыкают ножами увидев,что пишеш по руцки.Тогда риторика точно сменится.Но тебе уже будет всё равно.Ну это как пример беспредела.
Вопрос. Что вам лично плохого сделали ромы? Они точно такие же граждане Украины как и все остальные, и даже частично как русня? Почему такое негативное отношение к народу? Они что скакали на кукарендуме и визжали хуйловвиди? они разве блеяли о камнях с неба? Стыдно вам должно быть.
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И такие новости каждую неделю - погиб, ранен, скончался.....И ничего, типа так и должно быть, никто не вопит возмущенно. Вон Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в Москве вылизывает Путлеру задницу, впрочем как и вся Европа.
Зато за убитого цыгана вон какой шум подняли.
Две недели прошло с 11 июня, но никакой другой информации нет...
В статье говорится о 16-ти летнем убийце и "недоразумение" уже выглядит иначе - неизвестно кого отмазывали и кто спровоцировал конфликт, а мать будет обелять сына и сын будет врать матери, чтобы не выглядеть мерзавцем...
Какие могут быть "первые уста" можно видеть по комментариям к статье...
-Кажуть здорово без трупа под холодильником,день начинать!
-А де драйв?!Где цыганская прыть?!Цыгане плохо себя чувствуют,як що хтось,чувствует себя краще.Тому!Не допустим вбивства цыган,щоб самим не вбываться