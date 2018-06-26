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Все про:арест (9651) Львовщина (1455) суд (21046) цыгане (99)

 Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для двух подозреваемых в нападении и убийстве одного человека.

Подозреваемые 2000-го и 2002 годов рождения проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году окончил школу, другой - еще школьник.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемых по этому делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били местных жителей, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Также читайте: Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.

Источник: https://censor.net.ua/n3073440
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
цыгане теперь могут спать спокойно у себя на мусорнике
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Скоро благодаря таким *судам* и предвзятой полиции украинцы в Украине вынуждены будут пресмыкаться перед цыганами как немцы в Германии пресмыкаються перед турками и сирийцами
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У нас до сих пор есть статья за убийство, кажется.
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чумазым кочевым тварюкам не место в Украине!
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Нападало 14 чел, поймали 8, ловят еще 6 чел.

Арестовали ВСЕГО 2 шт.

А остальные куда??

Домой на диван в стрелялки играть на компе-тренироваться на следующие налеты.

Адвокаты всех отмыли, бабло с пракурорами паделили.

И будут мусолить 4 года ентих 2 чел. как суд беркутни за 100 чел убитых на майдане.

Укр суд - уже рехвормированный в действии.
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Анатолий Виногродский 15 ч ·


«Кровавий напад на ромів» будоражить ФБ вже другу добу.
А хтось з вас знає про кривавий напад рейдерів у березні?
А про кривавий напад на Україну?
А про черговий напад на вас з боку Ахметова -Проршенка з підвищенням грабіжнецьких тарифів, котрий приведе до зменшення населення України?
А про грабунки на АЗС?
А багаторічні крадіжки у вас корисних копалин?

Вас заглиблюють у віртуальну реальність. Ви так усі переймаєтеся цими подіями, аби тільки не бачити що ви і ваші діти вже раби....
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Вимкни тирнет, радіво, тєлік і віртуальна реальність щезне "как с бельіх яблонь дьім".
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Школота зробила свою справу і нікому тепер не потрібна.
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мало цыган укокошили! мало! надо было всех там положить грязномордых тварей!
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Надоели СМИ с этими цыганами!👿 Других новостей нету?
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лукашенко пол белорусской оппозиции в лесу закопал,тебя же это не сильно волнует
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Тема про бульбу и бульбосрашку плохо раскрыта в контексте статьи о малолетних убийцах.
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тема раскрыта предельно ясно,лукашенко физически уничтожил пол белорусской оппозиции и его портреты висят почти у каждого чиновника в Беларуси,тебя же это не волнует
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массовый убийца лукашенко тобой правит и тебя это не волнует,а может и радует,чем ты отличаешься от тех убийц?
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Малолетние убийцы - львовяне, а не кто-то по другой теме.
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какое тебе дело до граждан Украины,когда ты живешь в Беларуси,где у власти массовый убийца оппозиционеров?
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Интересное дело - на востоке - кацапы - всегда готовые убивать, а на юге убийц на руках носят. Вот соседи достались беларусам... или это только ты с подельниками картинку для паРаша ТВ создаёшь, пытаясь увести от темы, чтобы не разбираться - как воспитывают убийц и кто натравливает и с какой целью?
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плевать густым зеленым хробаком на мнение беларашинского колхоза-подстилки ФСБ
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Может эти убийцы для патриотов Украины - герои?
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Не нравится правда, что есть малолетние убийцы?
Не интересует - как можно воспитать убийц?
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меня интересует почему так мало? всего одного цыгана! и что делает белараша-колхоз на украинском сайте? на твое мнение тут насссать всем
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Не забудь скрин своего поста отправить Киселёву с Соловьёвым...
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Я не понимаю. В Украине полно заброшенных деревень, цыгане могут там устроится, почему им не предложить и как вообще можно колесить по стране как во времена Золотой Орды.
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чем цыгане в селе будут заниматься,сельское хозяйство не их специализация
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Как и не специализация властей страны делать вид что проблемы нет, но услужливо охать и ахать в такт движения возмущений в мире.
Проблема существует и ее надо решать.
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так ахаешь тут только ты и еще пару актеров из правительства всей стране вообще покуй
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Это ментальность. И что они будут воровать в заброшенной деревне? А наркоту толкать - самим себе? Мусорники стоят в заброшенных селах чтоб можно было рыться? Маршрутки и автобусы набитые ездят в заброшенном селе где у людей с удовольствием подрезаються кошельки и мобилы? Или там толпы женщин и девченок будут ходить чтоб им *пагадать* и спасти от *праклятья*??!!
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Тут нужно как то определиться-наркотой торгуют или подрезают кошельки? Я в 90ых имел дело и с теми и с теми.Те что торговали наркотой под Кременчугом,жили в особняках с персидскими коврами по которым ходили в грязных кирзачах.Очень быстро покидают район после разбитого прикладом калаша лица.
Другие же как раз менее вредны и воруют не больше других национальностей.Но избавиться от них не реально по причине постоянной смены дислокации.
Любой мой пример-личный опыт,а не стереотипы из методички.Хорош оправдывать убийц.Завтра будеш сидеть на лавочке с телефоном и отвечать мне-подойлут и затыкают ножами увидев,что пишеш по руцки.Тогда риторика точно сменится.Но тебе уже будет всё равно.Ну это как пример беспредела.
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Как не банально-это их образ жизни.Есть осёдлые цыгане,есть кочевые.Убивать их за это?
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и их и жидов. нахуй из Украины,биомусор чурбанский! срал я на ваш холокост вонючий! жечь вас тварей надо!
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Ты ещё не в Испании,утырок?Ты на улице так поистери,попадется кто-то вроде меня и скормит тебе твои же яйца.А тут только позориш украинский флаг.
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недохолокостили твою родню жалко! в газенваген вас выродков обрезаных! звезду давида твоей маме в манду! еврейские мамаши- жирные свинорылые уродки! твоя- тоже падаль свиновысраная! свиную голову твоему деду на могилу!
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жидовысраный! пиши на нормальном языке,а не на своем жидопидарском
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не нужно ему отвечать. Я так понимаю что оно расово неполноценная удмуртская свинособака.
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Наївний. За рахунок кого ж вони тоді будуть паразитувати?
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Ще день-два цілодобовіх новин про це і ми всі трішки станемо циганами
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Заєбали ці циганолюби!!! До цього дня я циган просто викидав з подвір`я, а тепер буду піздіть як скотів. Мій собака давно мріє їх рвати. Тепер не буду його стримувати. Кавказець-серйозний аргумент. Не допоможе, подарую кожному підору циганському по кулі.
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Тут нет цыганолюбов, тут есть законолюбы. Убивать людей просто за то, что они тебе не нравятся, нельзя. Как бы еще тебе объяснить? Убивать. Нельзя. Это даже детсадовцы понимают, а ты понимаешь?
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прицепится цыганва на улице- забью ногами и кастетом в рыло!
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Людей, ти це розумієш??? А скажених псів в людському обличчі треба щонайменше ізолювати! І доки цього не станеться їх будуть стихійно нищити.
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18 квітня рому-вбицї 8-річної дівчинки на Одещині продовжили запобіжний захід- утримання в СІЗО на 2 міс. За 2 роки не спромоглися винести вирок за наявності очевидних доказів
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Смотрю я на посты и становится неудобно. Прямо какое то сборище дибильных чорноволок и умственно отсталых парубеев.
Вопрос. Что вам лично плохого сделали ромы? Они точно такие же граждане Украины как и все остальные, и даже частично как русня? Почему такое негативное отношение к народу? Они что скакали на кукарендуме и визжали хуйловвиди? они разве блеяли о камнях с неба? Стыдно вам должно быть.
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Такие же граждане говорите? А где работают цыгане из табора, как они платят налоги?! Подскажите, вы похоже в курсе.
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Коли брудна русня захопила Донецьк і Луганськ, саме циганва першими побіжали доносити на українських патротів! На їх совісті крові українців не менше, ніж на руках путинських посіпак! А потім циганву причавили нові хазаяї, бо ті сиділи на грошових потоках основи основ економіки л/днр - наркоти.
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А сколько цыгане совершили убийств и изнасилований за последние три года? Или их не привлекают к уголовной ответственности?
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не больше чем украинцы. И намного меньше чем русня. И ромов точно так же привлекают к ответственности как и всех остальных граждан.
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Что-то я не слышала чтобы был шум когда цыгане убивали украинцев. А вот из-за убитого цыгана вон сколько шума, даже Европа и США отметились. Что, их жизнь дороже?!
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такой же вопрос. Кто только ведет статистику по национальному признаку.
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цыгане- грязнорылое паскудное ворье и оборванцы уродливые. с тупыми харями . кастетом им в пятак!
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запомни. на земле есть одна раса грязных свинособак - это русня.
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и цыганва . они грязные выродки и биомусор вонючий. на арматуру их жопой сажать чтоб из башки вылезла
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20-летний житель Тростянца Сумской области Руслан Баглык, получивший тяжелое ранение от пули вражеского снайпера на Донбассе 19 июня, скончался в больнице.

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И такие новости каждую неделю - погиб, ранен, скончался.....И ничего, типа так и должно быть, никто не вопит возмущенно. Вон Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в Москве вылизывает Путлеру задницу, впрочем как и вся Европа.
Зато за убитого цыгана вон какой шум подняли.
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Декілька днів тому група циган забила до напівсмерті 14-річного хлопця, інваліда дитинства на Залізничному вокзалі Києва. Дитина просто не змогла втікти від цих виблядків... Хоч когось заарештували??? пікантність ситуації в тому, що все відбувалося на очах "реформованих" поліцейських... І тільки коли люди почали вовтузити циганву, рятуючи інваліда, тільки тоді поліцаї проснулись і кинулись на людей боронячи циган від суду Лінчу... Після цього не ждіть ніякої толерантності від українців. Геть циганських псів з України!!!
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Откуда информация? Есть только о 16-ти летнем и только со слов матери, другой информации нет. О полиции она не говорила.
Две недели прошло с 11 июня, но никакой другой информации нет...
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З перших вуст. Від очевидця цих подій. Інфу не шукай. Мусора одразу ж намагалися усе замяти представивши це "непорозумінням" між підлітками.
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С первых уст уже ложь - 14-ти летний для придания более эмоционального оттенка.
В статье говорится о 16-ти летнем убийце и "недоразумение" уже выглядит иначе - неизвестно кого отмазывали и кто спровоцировал конфликт, а мать будет обелять сына и сын будет врать матери, чтобы не выглядеть мерзавцем...
Какие могут быть "первые уста" можно видеть по комментариям к статье...
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Приїзжай у Київ і на Залізничному махни лопатником на очах циган. Автоматично сам станеш "очевидцем". Довго чекати не доведеться. А там, як масть ляже. Може і виживеш.
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В нашому місті циганка, нещодавно, хотіла вкрасти дитину. На щастя вчасно побачили люди..я б її,циганку, суку откиздив жорстко як би мені попалася
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Вай вай!Це новина!
-Кажуть здорово без трупа под холодильником,день начинать!
-А де драйв?!Где цыганская прыть?!Цыгане плохо себя чувствуют,як що хтось,чувствует себя краще.Тому!Не допустим вбивства цыган,щоб самим не вбываться Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине - Цензор.НЕТ 8891 Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине - Цензор.НЕТ 8891
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине
 
 
 
 
 
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