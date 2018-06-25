 Денисова повторила запрос Москальковой о моряках "ЯМК-0041", на предыдущее обращение российский омбудсмен не прореагировала. ДОКУМЕНТ

Денисова обнародовала в Facebook письмо к Татьяне Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос об экипаже "ЯМК-0041", но до сих пор не получила ответ, передает Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что моряки объявили голодовку, но к ним не допускают адвокатов. "На жалобы оккупационные администрации Крыма не реагируют", - отметила украинский омбудсмен.

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

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МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.