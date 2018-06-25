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 Происшествия, Общество
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Все про:Денисова (205) задержание (4998) Крым (20230) моряки (213) Москалькова (56)

 Денисова повторила запрос Москальковой о моряках "ЯМК-0041", на предыдущее обращение российский омбудсмен не прореагировала. ДОКУМЕНТ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не ответила уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на запрос от 16 мая по поводу экипажа украинского судна "ЯМК-0041".

Денисова обнародовала в Facebook письмо к Татьяне Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос об экипаже "ЯМК-0041", но до сих пор не получила ответ, передает Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что моряки объявили голодовку, но к ним не допускают адвокатов. "На жалобы оккупационные администрации Крыма не реагируют", - отметила украинский омбудсмен.

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Денисова повторила запрос Москальковой о моряках ЯМК-0041, на предыдущее обращение российский омбудсмен не прореагировала 01
Денисова повторила запрос Москальковой о моряках ЯМК-0041, на предыдущее обращение российский омбудсмен не прореагировала 02

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

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МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3073438
 
 
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Кто нибудь знает для чего нужна эта активность взаимных посещений ?
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звичайно - аби показати тісні стосунки дружніх країн - України і РФ ...
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испражнилось прилюдно? А спасти наших сограждан тебе безразлично абы хрюгавкнуть
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Спасение утопающих,дело рук самих утопающих.Нам своё робить.И хватит этих мансов про братский народ,своих граждан,понять и простить,на блокпосте стоял нифига не видел...Есть факт-АННЕКСИЯ и вторичный бластер ОРДЛО.И хватит вменяемым людям,навязывать войну,аннексию,як гибрида.Гибрид-это ваша совесть,честь, трансформированная в тварь.Но вы ни как до сих пор не хотите признать,що вы твари,а превращаете в тварей гибридных всех
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Ничево нипанятна про сиськи. Напишите еще раз.
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Все думаю понимают что на рассиии омбудсмен следит за правами только избранных кацапов. И результатом таких обращений может быть только реакция мирового сообщества. Хотя там и так знают что москальковс заcpaнка
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СЛАВА УРУГВАЮ! Долго искал на глобусе Уругвай, рашку нашел сразу - пол глобуса занимает, аказываетсо уругвайцы живут в два раза лучше скрепных
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Членоликое Пуйло!Гнида,падло и хамлоМы тебе сказать имеемЧто тебя мы поимеемПутлєр, конченный уродТухлой кильки тебе в ротИ огромоную ломакуНа полметра тебе в сракуТы, шлемазл с башкой плешивойРожей ботоксной паршивойЯзыком двойным змеинымПоцом мелким комаринымТы-голимый имбецилПедераст и педофилБрось лобзать детей в животикСемь портянок тебе в ротикТы-большой кусок дерьмаШлепер без куска умаНедомерок-коротышкаКучу вшей тебе под мышкиЗдесь халоймес прекращайКрым, Донбасс освобождайОт своих тупых приматовОт кацапов и и бурятовОтцепись от УкраиныГорб большой тебе на спинуПрекращай "кидок"здесь свойИ чеши скорей домой!На кремлёвской на звездеКак ворона на гнездеТы садись дырявой сракойКозломордая макакаНаш жидобандерский кошВ тухес всунет тебе ножШелудивый потный гой,Поц пассивный голубой
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисова повторила запрос Москальковой о моряках "ЯМК-0041", на предыдущее обращение российский омбудсмен не прореагировала. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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