 По делу Майдана в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, - Горбатюк

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадськом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом направлены в суд обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где 440 лицам", - сказал он.
"По каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.
По его словам, на сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор среди всего количества эпизодов по делам Майдана.
"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, которые у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно, и следователей должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - пояснил Горбатюк.
Отметим, что все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств.
Напомним, Департамент спецрасследований Генпрокуратуры, который возглавляет Сергей Горбатюк, реорганизуют в следственное управление. Адвокаты семей Небесной Сотни потребовали от Луценко не ликвидировать Департамент Горбатюка, так как расценивают этот шаг как свертывание расследования дел Майдана.
НЕТ, тогда к чему эта работа ?
В Україні немає судів, вони були ліквідовані Порошенком 30 грудня 2017 року.
Пшик, пук и все. Пятый год, а убийцу цыгана за сутки нашли. Вывод, рыло в пуху у нынешних кэрманычей по делу майдана, та и не только. Куда делась документация с межигорского озера？
Верховная рада приняла закон об амнистии, передает "РБК-Украина". За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата из 226 необходимых.
По словам депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко - автора законопроекта "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний",
...
https://udf.by/news/world/94721-verhovnaya-rada-ukrainy-amnistirovala-uchastnikov-protestnyh-akciy.html