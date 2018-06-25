 По делу Майдана в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, - Горбатюк

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадськом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом направлены в суд обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где 440 лицам", - сказал он.

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"По каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.

По его словам, на сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор среди всего количества эпизодов по делам Майдана.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, которые у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно, и следователей должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - пояснил Горбатюк.

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Отметим, что все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств.

Напомним, Департамент спецрасследований Генпрокуратуры, который возглавляет Сергей Горбатюк, реорганизуют в следственное управление. Адвокаты семей Небесной Сотни потребовали от Луценко не ликвидировать Департамент Горбатюка, так как расценивают этот шаг как свертывание расследования дел Майдана.