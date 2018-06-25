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 Политика Украины, Происшествия
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 По делу Майдана в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, - Горбатюк

Сотни обвинительных актов по делам Майдана направлены в суды, вынесен 51 обвинительный приговор, расследование еще не на завершающем этапе.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадськом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом направлены в суд обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где 440 лицам", - сказал он.

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"По каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.

По его словам, на сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор среди всего количества эпизодов по делам Майдана.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, которые у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно, и следователей должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - пояснил Горбатюк.

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Отметим, что все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств.

Напомним, Департамент спецрасследований Генпрокуратуры, который возглавляет Сергей Горбатюк, реорганизуют в следственное управление. Адвокаты семей Небесной Сотни потребовали от Луценко не ликвидировать Департамент Горбатюка, так как расценивают этот шаг как свертывание расследования дел Майдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3073436
 
   
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Это всё хорошо, но посадили хоть 1 ?
НЕТ, тогда к чему эта работа ?
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Одна справа Кернеса показує, чого варті всі 255 справ, які подані на розгляд судів Генпрокуратурою.

В Україні немає судів, вони були ліквідовані Порошенком 30 грудня 2017 року.
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Ну, и....？
Пшик, пук и все. Пятый год, а убийцу цыгана за сутки нашли. Вывод, рыло в пуху у нынешних кэрманычей по делу майдана, та и не только. Куда делась документация с межигорского озера？
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30 января 2014, 00:51

Верховная рада приняла закон об амнистии, передает "РБК-Украина". За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата из 226 необходимых.

По словам депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко - автора законопроекта "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний",
...

https://udf.by/news/world/94721-verhovnaya-rada-ukrainy-amnistirovala-uchastnikov-protestnyh-akciy.html
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Офигеть!В центре Европы,не побоюсь это слова.Постреляли свыше ста человек,а им следаков не хватает!Совести вам не хватает и осознания того,що буваэ с теми хто игноруэ совесть У справі Майдану до суду направлено 255 обвинувальних актів, повідомлено про підозру 440 особам, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9123
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Ті хто на давали приказки про вбивство близько тисячі революціонерів,зараз знаходяться при владі на різних посадах. Так що результатів можна і не очікувати. Усі ці розслідування голімий фейк..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу Майдана в суд направлены 255 обвинительных актов, сообщено о подозрении 440 лицам, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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