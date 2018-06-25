 Канада подтвердит поддержку Украины во время саммита лидеров стран-членов НАТО, - офис премьер-министра

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе лидеры стран НАТО рассмотрят лучшие пути повышения коллективной безопасности, в том числе, реагируя на новые угрозы и развивая возможности в сотрудничестве с государствами-партнерами и организациями. Главы также будут реагировать на агрессивные и незаконные действия России, а премьер-министр Трюдо подтвердит поддержку Канадой Украины", - рассказали в офисе премьер-министра.

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В ведомстве добавили, что во время саммита Трюдо также "обсудит с другими лидерами стран НАТО трансатлантические безопасностные вопросы, среди которых способы сотрудничества ради укрепления основанного на правилах порядка в мире и защиты гражданских". "Во время всех дискуссий и рабочих сессий премьер-министр Трюдо будет подтверждать решительную настроенность Канады играть активную роль в НАТО, а также сильную и конструктивную - в мире", - подытожили в Трюдо.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Сейчас обсуждается формат участия в нем Президента Украины Петра Порошенко.