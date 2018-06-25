 Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста одному из обидчиков нардепа Найема Ахмету Саитову, - Маси Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Маси Найем.
Он отметил: "Судья принял (решение, - ред) по делу Мустафы, об избрании меры пресечения
Гражданину Украины Саитову Ахмеду-Абубакаровичу (водителю) продолжить меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 07:00, до 30 июля 2018 (удовлетворить ходатайство прокурора).
Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.
Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.
1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.
2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.
Судя по тому, как меняется тон публикаций, большие деньги начали давать результаты.
Во Владикавказе десятки человек 4-х месяца насиловали, избивали и шантажировали 18-летнюю Вику с расстройством аутистического спектра. Среди насильников были как 16-летние школьники, так и взрослые отцы других детей.
Марина розповідала мені, що ту залізну дорогу будували політв'язні ще за часів Сталіна, а велику її частину, що веде до міста Салехард ,будували жінки-в'язні, уявляєте? Думаю, що більшість це були саме українці. Це там, де вічна мерзлота і літо триває всього місяць… Вздовж дороги безліч залишків гулагівських таборів. Збереглися огорожі з колючої проволоки та видніються залишки вишок спостереження. Охоплює жах, коли на все це дивишся. Салехард - місто нове, воно розташоване на березі річки Об. Перед річкою проходить межа Полярного кола, там, на невеличкій гірці з-під дерев виглядає скульптура мамонта. За річкою, вже за полярним колом - місто Лабитнанги. Взимку дорога йде прямо по кризі, а коли вода тане , то потрапити в Лабитнанги можна лише на паромі. Річка дуже широка, до двох кілометрів, вода темна, швидкість води велика. З парома можна легко шубовстнути в воду і ніхто тебе вже не знайде.
Мені розповідали, що корінні жителі - ханти, завжди мали середній вік дуже короткий, тому що і життя важке, і гинули часто. Ростуть берізки та ялини, вони там вже невисокі. Лісотундра тут плавно переходить в тундру.
Недалеко від будинку Марини якраз і розташована та тюрма, де знаходиться зараз Олег Сенцов. Я бачила її. Стара темна страшна будівля з довгими бараками. Навкруги багато дерев"яних будиночків, де живуть місцеві люди, будинки всі перекособочені, бо грунт такий там. Гаражі у них - це шматки величезних труб ( це ті, які використовують для транспортування їх чортового газу), переобладнаних у приміщення. Собака моїх друзів , Білька, яку вони дуже любили - зникла біля тюрми. Кажуть, що їх використовують для виготовлення жиру при туберкульозі. А хворіють там майже всі в"язні на цю хворобу.
За містом, куди ми їздили за ягодами, є озеро. А біля озера залишки табору поселенців. Це ті люди, які відсиділи термін в тюрмах, але не мали права нікуди їхати, ні до рідних, ні на батьківщину. Тому вони виривали землянки, це такі неглибокі ями, стіни яких вистилали стовбурами берізок, якось там робили дах і так жили. В норах! А там же навіть влітку півметра - і вічна мерзлота, не вкопаєш! Я ходила там і думала, як же це так? Що ж вони тут їли? Може рибу ловили, влітку збирали гриби та ягоди. Але ж там 10 місяців зима! І дуже сувора… Знайшли ми там з сином закопчений з діркою внизу казанок, хтось там готував їжу. Для мене це була найцінніша знахідка за все моє життя… (Цей казанок я привезла в Бердянськ і він зараз знаходиться в крайознавчому музеї як експонат побуту таборів ГУЛАГУ. )
Поряд з поселенням - цвинтар. А це - просто ряди сотень забитих в землю стовпчиків, де вказаний лише порядковий номер могили. Ні імен, ні прізвищ… Це, друзі , - рашка! Вона така була, вона така є і буде такою, якщо ми не будемо боротися. Це машина для знищення людей. І зараз там знаходиться наша людина - Сенцов Олег. І не лише він. І чи зможемо ми їх визволити? Це буде показник нашої сили чи нашої слабкості. Хочеться вірити, що саме сили.