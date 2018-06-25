 Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста одному из обидчиков нардепа Найема Ахмету Саитову, - Маси Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Маси Найем.

Он отметил: "Судья принял (решение, - ред) по делу Мустафы, об избрании меры пресечения

Гражданину Украины Саитову Ахмеду-Абубакаровичу (водителю) продолжить меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 07:00, до 30 июля 2018 (удовлетворить ходатайство прокурора).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участник нападения на Найема Саитов находился за рулем незаконно, поскольку в день инцидента ему не исполнилось 18 лет, - Маси Найем

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.