 Порошенко назначил послом Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, а в Дании - Михаила Выдойника

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №182/2018, опубликованный на сайте главы государства, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации назначен Артем Сергеевич Рыбченко.

Согласно указу №181/2018, Михаил Михайлович Выдойник стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания.

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Отметим, что Артем Рыбченко был советником Посольства Украины в Республике Австрия и первым заместителем руководителя Главного департамента Администрации президента, а Михаил Выдойник возглавлял Департамент по делам международного сотрудничества и протокола Секретариата Кабмина.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил послом в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.