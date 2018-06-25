 Порошенко назначил послом Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, а в Дании - Михаила Выдойника

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №182/2018, опубликованный на сайте главы государства, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации назначен Артем Сергеевич Рыбченко.
Согласно указу №181/2018, Михаил Михайлович Выдойник стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания.
Отметим, что Артем Рыбченко был советником Посольства Украины в Республике Австрия и первым заместителем руководителя Главного департамента Администрации президента, а Михаил Выдойник возглавлял Департамент по делам международного сотрудничества и протокола Секретариата Кабмина.
Напомним, 19 июня Порошенко назначил послом в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Тема назначения ПАПой послов - одна из самых наболевших.
Ну, конечно после тем с разрезанием ПАПой дежурной ленточки...
Путлєр, конченный уродТухлой кильки тебе в ротИ огромоную ломакуНа полметра тебе в сраку
Ты, шлемазл с башкой плешивойРожей ботоксной паршивойЯзыком двойным змеинымПоцом мелким комариным
Ты-голимый имбецилПедераст и педофилБрось лобзать детей в животикСемь портянок тебе в ротик
Ты-большой кусок дерьмаШлепер без куска умаНедомерок-коротышкаКучу вшей тебе под мышки
Здесь халоймес прекращайКрым, Донбасс освобождайОт своих тупых приматовОт кацапов и и бурятов
Отцепись от УкраиныГорб большой тебе на спинуПрекращай "кидок"здесь свойИ чеши скорей домой!
На кремлёвской на звезде
Готовьте дупло Крысы Мавзолейные...
-Чув.Це остання страна,яка не затвердела Северный поток