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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Дания (166) Порошенко (15021) посольство Украины (155) Президент (4082) указ (281) Швейцария (281) Рыбченко_Артем (1) Выдойник_Михаил (1)

 Порошенко назначил послом Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, а в Дании - Михаила Выдойника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении чрезвычайных и полномочных послов в Швейцарской Конфедерации и Королевстве Дания.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №182/2018, опубликованный на сайте главы государства, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации назначен Артем Сергеевич Рыбченко.

Согласно указу №181/2018, Михаил Михайлович Выдойник стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Трегубенко

Отметим, что Артем Рыбченко был советником Посольства Украины в Республике Австрия и первым заместителем руководителя Главного департамента Администрации президента, а Михаил Выдойник возглавлял Департамент по делам международного сотрудничества и протокола Секретариата Кабмина.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил послом в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Источник: https://censor.net.ua/n3073432
 
 
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Хто ці поци? Мабуть потужні призначення? Петя призначає на посади тільки особин відданих особисто петі..
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Косиш чи є насправді? Там були тільки запитання, де ти побачив "нє нравітца"?
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Сподіваюсь пани-новоспечені посли не менше достойні за вірменського...
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Что-то мне подсказывает, что это такие же очередные бездари, как и наш Гидрант.
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Актуальненько!
Тема назначения ПАПой послов - одна из самых наболевших.
Ну, конечно после тем с разрезанием ПАПой дежурной ленточки...
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Членоликое Пуйло!Гнида,падло и хамлоМы тебе сказать имеемЧто тебя мы поимеем
Путлєр, конченный уродТухлой кильки тебе в ротИ огромоную ломакуНа полметра тебе в сраку
Ты, шлемазл с башкой плешивойРожей ботоксной паршивойЯзыком двойным змеинымПоцом мелким комариным
Ты-голимый имбецилПедераст и педофилБрось лобзать детей в животикСемь портянок тебе в ротик
Ты-большой кусок дерьмаШлепер без куска умаНедомерок-коротышкаКучу вшей тебе под мышки
Здесь халоймес прекращайКрым, Донбасс освобождайОт своих тупых приматовОт кацапов и и бурятов
Отцепись от УкраиныГорб большой тебе на спинуПрекращай "кидок"здесь свойИ чеши скорей домой!
На кремлёвской на звезде
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Министерство Юстиции США подало около 1 000 секретной документов в Конгресс США которые по так называемому "РАБссиянсккому делу",которые прольют Свет на все действия РАБссии за последние 15 лет по всему миру.
Готовьте дупло Крысы Мавзолейные... Порошенко призначив послом України в Швейцарії Артема Рибченка, а в Данії - Михайла Видойника - Цензор.НЕТ 8383
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Провальный посол по Австрии,назначен послом в Данию!Куме чули?
-Чув.Це остання страна,яка не затвердела Северный поток
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27 июня в Конгресса США званый обед с участием Дональда Трампа.Северный поток Дохляк Порошенко призначив послом України в Швейцарії Артема Рибченка, а в Данії - Михайла Видойника - Цензор.НЕТ 4655
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил послом Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, а в Дании - Михаила Выдойника
 
 
 
 
 
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