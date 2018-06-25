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Все про:боевик (16301) Нацполиция (7683) Донецкая область (3992) наемник (245)

 Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине

В Донецкой области в полицию явился местный житель, который в 2015 году "служил" в рядах террористического НВФ "Восток".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

37-летний мужчина приехал в Донецк и вступил в ряды НЗФ в мае 2015 года, соблазнившись слухами про большую зарплату. Новобранец прошел медкомиссию, получил форму, автомат Калашникова и позывной Волк.

После прохождения военной подготовки наемник дежурил на КПП "воинской части", где осуществлял проверку документов. Через несколько недель боевика перевели на блокпост в районе шахты "Октябрьской" - это северная окраина Донецка, недалеко от передовых позиций террористов.

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"Мы проверяли документы и автомобили, которые проезжали через блокпост, в основном, это были военные. Мне стало страшно за свою жизнь, и я решил покинуть службу", - рассказывает бывший боевик.

В июле разочарованный наемник покинул бандформирование и вернулся домой. Он рассказывает, что за все время "службы" ему ни разу не заплатили.

Вернувшись в родной город, мужчина вел скрытый образ жизни, опасаясь ответственности. Узнав из СМИ о возможности освободиться от наказания, бывший наемник РФ добровольно сдался полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073431
 
 
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Yuriy Mysyagin с Юрием Мысягиным.
3 ч ·

Хорошие и чувствительные сутки.
Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.
В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе посёлков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям.
В результате четверо сепаратистов болеть за "Мордор" уже не смогут никогда. Ну разве, что только из ада.
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Зато смогут слушать хор Александрова Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине - Цензор.НЕТ 630
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Прошли успешные испытания новой зенитной управляемой ракеты. Скоро, думаю, Пастор покажет видео. Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине - Цензор.НЕТ 3521
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Якщо цим мудакам дають амністію, то вона повинна бути з обмеженим терміном дії - 3- 6 місяців. Якщо вже мотивуєте цих убулюдів, то мотивуйте їх йти зразу, а не чекати поки та що і як.
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ще скажи,щоб на роботу в "нову" мусарню не брали....
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Кастрований якийсь "волк" .. Знов соплі .. Ну хоч не з бичем стояло воно, а з автоматом.. Знову "панять и прастить".. Єго ждут дома? А полеглих воїнів ЗСУ на передовій вже ніхто дома не чекає.. Якийсь сюр..
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...Новобранец прошел медкомиссию, получил форму, автомат Калашникова и позывной ...ЛОХИсточник: https://censor.net.ua/n3073431
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Из за предательской власти, каждый убийца пособник оккупанта может как лохов развести своими сказками что руки не в крови. И его вместо того что бы посадить отпускают, а они потом смеются над дебильной властью.
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Еще один "блокпост-менеджер"!
Оно быдло, не потому вернулось в Украину, что у него совесть проснулась, а потому, что ему уроду "не заплатили" за его "труд".
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пора уже гелетею с муженком идти с повинной
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Гелетей за собой вины явно не ощущает, наоборот - мнит себя великим стратегом и тактиком.
Да и руководство его не забыло, иначе вместо генеральских лампасов и хлебной должности, был бы разжалован в сержанты или вообще в рядовые.
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Некоторые скажут что Порошенко не при чем. Как раз он то и при всём. Подписал антигосударственные и противозаконные договорняки, и принуждает всех выполнять.
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І знов по накатаній колії: панять-прастіть-атпустить, патамушта іво ждут дома.
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Igor Guskov
22 июня в 18:54 ·
У нас тут, в оккупации, не большая зрада-перемога образовалась.
Из-за сильных восточных ветров, которыми славится Донетчина, перетерся и отвалился кабель зомбоящика.
Что начало твориться с моими соседями!!! Вы присутствовали когда-нибудь на ритуале экзорцизма? А мне вот повезло!
Из всех щелей повылазили соседи, которых я годами не видел, и как крысы под дудочу, руки вытянув "вперьед" потянулись ко мне. Ибо я мущина и я вумный (ну в нашем доме)))).
Я сделал морду кирпичем ( т.е. вумное лиццо) и начал прийом.(Кстати именно мордакирпичем и помогает здесь не палиться и выжить). Мой внутренний Бендер, как говорит Фашик Донетский, ликовал!

Он достал свой красно-черный флаг и сначала им махал на всю ширину моей грудной клетки, потом ржал, а потом просто устало слушал все печали и горести сук, которые пришли поплакаться.

Все несчастье руцкогомира заключалось в том, что кабельщики-сцуки и не хотят бесплатно подключить милых старушек к питанию мозгошкварки, а запросили 700 рублеф за подключение и 700 рублеф за кабель с каждой. Причем кабель в магазине от 15 до 25 фублей, а пенсионеркам насчитали по 35 за метр! Кабельщики тоже любят захарченко.Зомби хотят зрелищ, НО БЕСПЛАТНО! ибо они беднонесчастные. Внутренний Бендер сразу напомнил мне, что у одной внук воююет (хай он на столб лезет), а у другой сын отвоевался и спился.А в 14 он закрыл арендованный магазинчик продуктов и все продукты, сука, раздал бурятам. Долго плакальщицы жаловались мне на кабельщиков, жизнь и Порошенко, пока я не промямлил:
-А мне не нужен ваш столб.
-Как? Ты не смотришь ТЕЛЕВИЗОР?-изумились божьи одуванчики.
-Нет. Не смотрю. У нас интернет и тарелка.
Теперь мои соседи по доставали с чердаков старые антены, примотали к палке кухонные вилки с проводками и поставили на телевизор( ибо ломка ватника не шуточное дело) или бегаю по двору с ними ловят сигнал.
А внутренний Бендер теперь проводит ритуалы изгнания бесов. Совсем бесплатно.
Включает на всю громкость рекламу под барабаны сЫрУ ПЫрЯтын на україньскій мові, а мы с женой маршируем и выкрикиваем "Хай!"I
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине
 
 
 
 
 
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