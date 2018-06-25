 Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

37-летний мужчина приехал в Донецк и вступил в ряды НЗФ в мае 2015 года, соблазнившись слухами про большую зарплату. Новобранец прошел медкомиссию, получил форму, автомат Калашникова и позывной Волк.

После прохождения военной подготовки наемник дежурил на КПП "воинской части", где осуществлял проверку документов. Через несколько недель боевика перевели на блокпост в районе шахты "Октябрьской" - это северная окраина Донецка, недалеко от передовых позиций террористов.

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"Мы проверяли документы и автомобили, которые проезжали через блокпост, в основном, это были военные. Мне стало страшно за свою жизнь, и я решил покинуть службу", - рассказывает бывший боевик.

В июле разочарованный наемник покинул бандформирование и вернулся домой. Он рассказывает, что за все время "службы" ему ни разу не заплатили.

Вернувшись в родной город, мужчина вел скрытый образ жизни, опасаясь ответственности. Узнав из СМИ о возможности освободиться от наказания, бывший наемник РФ добровольно сдался полиции.

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