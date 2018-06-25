 Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
37-летний мужчина приехал в Донецк и вступил в ряды НЗФ в мае 2015 года, соблазнившись слухами про большую зарплату. Новобранец прошел медкомиссию, получил форму, автомат Калашникова и позывной Волк.
После прохождения военной подготовки наемник дежурил на КПП "воинской части", где осуществлял проверку документов. Через несколько недель боевика перевели на блокпост в районе шахты "Октябрьской" - это северная окраина Донецка, недалеко от передовых позиций террористов.
"Мы проверяли документы и автомобили, которые проезжали через блокпост, в основном, это были военные. Мне стало страшно за свою жизнь, и я решил покинуть службу", - рассказывает бывший боевик.
В июле разочарованный наемник покинул бандформирование и вернулся домой. Он рассказывает, что за все время "службы" ему ни разу не заплатили.
Вернувшись в родной город, мужчина вел скрытый образ жизни, опасаясь ответственности. Узнав из СМИ о возможности освободиться от наказания, бывший наемник РФ добровольно сдался полиции.
3 ч ·
Хорошие и чувствительные сутки.
Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.
В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе посёлков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям.
В результате четверо сепаратистов болеть за "Мордор" уже не смогут никогда. Ну разве, что только из ада.
Оно быдло, не потому вернулось в Украину, что у него совесть проснулась, а потому, что ему уроду "не заплатили" за его "труд".
Да и руководство его не забыло, иначе вместо генеральских лампасов и хлебной должности, был бы разжалован в сержанты или вообще в рядовые.
22 июня в 18:54 ·
У нас тут, в оккупации, не большая зрада-перемога образовалась.
Из-за сильных восточных ветров, которыми славится Донетчина, перетерся и отвалился кабель зомбоящика.
Что начало твориться с моими соседями!!! Вы присутствовали когда-нибудь на ритуале экзорцизма? А мне вот повезло!
Из всех щелей повылазили соседи, которых я годами не видел, и как крысы под дудочу, руки вытянув "вперьед" потянулись ко мне. Ибо я мущина и я вумный (ну в нашем доме)))).
Я сделал морду кирпичем ( т.е. вумное лиццо) и начал прийом.(Кстати именно мордакирпичем и помогает здесь не палиться и выжить). Мой внутренний Бендер, как говорит Фашик Донетский, ликовал!
Он достал свой красно-черный флаг и сначала им махал на всю ширину моей грудной клетки, потом ржал, а потом просто устало слушал все печали и горести сук, которые пришли поплакаться.
Все несчастье руцкогомира заключалось в том, что кабельщики-сцуки и не хотят бесплатно подключить милых старушек к питанию мозгошкварки, а запросили 700 рублеф за подключение и 700 рублеф за кабель с каждой. Причем кабель в магазине от 15 до 25 фублей, а пенсионеркам насчитали по 35 за метр! Кабельщики тоже любят захарченко.Зомби хотят зрелищ, НО БЕСПЛАТНО! ибо они беднонесчастные. Внутренний Бендер сразу напомнил мне, что у одной внук воююет (хай он на столб лезет), а у другой сын отвоевался и спился.А в 14 он закрыл арендованный магазинчик продуктов и все продукты, сука, раздал бурятам. Долго плакальщицы жаловались мне на кабельщиков, жизнь и Порошенко, пока я не промямлил:
-А мне не нужен ваш столб.
-Как? Ты не смотришь ТЕЛЕВИЗОР?-изумились божьи одуванчики.
-Нет. Не смотрю. У нас интернет и тарелка.
Теперь мои соседи по доставали с чердаков старые антены, примотали к палке кухонные вилки с проводками и поставили на телевизор( ибо ломка ватника не шуточное дело) или бегаю по двору с ними ловят сигнал.
А внутренний Бендер теперь проводит ритуалы изгнания бесов. Совсем бесплатно.
Включает на всю громкость рекламу под барабаны сЫрУ ПЫрЯтын на україньскій мові, а мы с женой маршируем и выкрикиваем "Хай!"I