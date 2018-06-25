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Все про:Львовщина (1455) правозащитники (486) цыгане (99)

 Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко

Семья погибшего во время нападения рома Давида Папа боится забрать его тело.

Как передает Цензор.НЕТ, об в эфире Громадського ТВ  рассказал правозащитник и глава общественной организации "Рома Украины Тарнипе" Николай Юрченко.

По словам правозащитника, семья убитого парня очень напугана и боится приехать, чтобы забрать тело погибшего.

Также Юрченко уточнил, что у погибшего юноши было 15 ножевых ранений.

"Это необычное такое было убийство, то была пытка. По словам потерпевшего, как он нам сегодня сказал, он стоял на коленях и просился, а его ножом шпыняли. Пять раз так. И я не хочу говорить на камеру, что было с тем, что умер. Но скажу, что там было только 15 ножевых ран ", - рассказал правозащитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украине нет места расизму и насилию", - посольство США о нападении на ромов

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.

Источник: https://censor.net.ua/n3073430
 
 
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"время атаки на римский табор" ??? Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится его забрать, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 3579
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Нам ще з Італією проблем не вистарчало😁хоча, якщо б італійці забрали б собі цих римлян , було б непогано
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В Італії своїх ромів вистачає Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 2362
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Їм його тіло нах...не потрібно....о і видумують
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+++ хай держава ховає. Нащо їм той клопіт
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Подонки и мерзавцы!
Альо, Юрченок, еслит читаешь, люди, которые "бояться" забрать тело своего погибшего родственника - ПОДОНКИ и МЕРЗАВЦЫ и имя им - асоциальные элементы! Сім'я загиблого під час атаки на ромський табір чоловіка боїться забрати його тіло, - правозахисник Юрченко - Цензор.НЕТ 4278
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Римський табір був атакований Гладіолусом Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится его забрать, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 2065
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Може так і заведено в осіб ромської національності? Такий народний звичай може в них? Запропонувать грошей - може й заберуть?
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роми живих в род домах лишають,не то шо мертвих
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Не в состоянии власти решить проблему с ромами и привело в смерти , толко власть виновата за это , потому что проблему с ромами надо решать власти и тогда не будут ее решать малолетки
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Мій сусід Рома порядний чоловік,Ви напевно,про циганів?
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Не разводи флуд. Ромы - самоназвание цыган. Речь идет о бродячих или таборных цыганах. Кстати, оседлые цыгане этих бродяг и за людей не считают. и никогда с ними не родаются
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А "дойчен" самоназва німців. Німці це принизливо
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Не разводи флуд. цыгане называют сами себя не ромы а ромалэ
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цигани себе і називають цигани,а якщо ми скажемо так на них-це образа,так само як негр на негра,а для інших афроамериканець
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"ромалэ" або "cінті" вони себе називають у всякому випадку в східній Європі
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Да пусть хоть эльфами себя называют, только перестали бы гадить в парках ! Сім'я загиблого під час атаки на ромський табір чоловіка боїться забрати його тіло, - правозахисник Юрченко - Цензор.НЕТ 4220
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А почему власть не принимает никаких мер против этих лагерей-таборов? Люди, живущие там, не работают, свершают правонарушения, торгуют наркотой. И ничего,власть никак не реагирует.

И менты авковские не наводят порядок. Где так они такие смелые, вон как круто разогнали палаточный городок возле Рады где люди выступали против коррупции власти, в том числе и ветераны АТО. А с цыганами почему по другому?!

Хотя чего ожидать от аваковского коррумпированого МВД. Отстегивают им цыгане, менты и довольны.
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Может к ГРОМАДАМ обратиться с этим вопросом? а представитель от громады может обратиться в полицию с заявлением ,что непрошеные разбили на их земле антисанитарный лагерь и просят их переселить к той ГРОМАДЕ,которая не против содержать лагерь ромов.
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Почему до польской?
От моря до моря
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Ну тогда до Аргентины,Кокаин там был.. Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 5628Колумбийский
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але ж виконавча влада за це не відповідає?Пєтя-Сєня нєувіноватий?
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мене Україна турбує,на кацапії нехай їдять одне одного.
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Разве на ромов не распространяются законы Украины? За счёт чего они живут?
Понятно, что на них денег и пиара не заработаешь, вот власти и "не замечают" их, а местная полиция крышует за "толику малую"((
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"....а его ножом шпыняли. Пять раз так......там было только 15 ножевых ран..."
Так 5 или 15 Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 3201
Брехливый, как цыган Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 7760
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Брешут, на жалость бьют. Повторяю - украинцы никогда в своей истории просто так ни на кого не нападали, бо украинцы очень добрый народ, только когда довели, поэтому в нападении на цыган виноваты только цыгане.
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15 ножевых...ну да,герои. И чем это зверье отличается от кадыровцев?
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Ничем.
Убивать - плохо.
Но происходит такое, по причине того, что государство положило ..уй на эту проблему.
Рассадник криминала от которого страдают окружающие никого не волнует, вот и результат.
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А що,хіба,наприклад реднеки в США-це приклад гуманності?
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Шо-то не помню я подобных нападений в Штатах за последние лет 60.
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Років зо три тому їхав легендарним потягом "Львів-Рахів" до Яремче.. Перед Дилятином є містечко , якщо не помиляюсь - Новодвориця.. Там я побачив табір осіб ромської національності буквально в 20 метрах від колії залізниці.. Жах.. Куди дивиться влада, дозволяючи таку антисанітарію , запаскудження території.. Чому таке дозволяють ромам? Куди дивиться поліція та прокуратура? В Дніпрі є район Амур , там багато людей ромської національності, котрі ніде офіційно не працюють, мають добрі домівки - а навколо цих домівок українці та й не тільки українці - страждають від наркотичної залежності.. Дурман розповсюджують особи ромської національності, котрих кришували як неревормовані мусора, так і тепер - реформовані поліціянти.. Проблема не в українцях - проблема в ромах.. Вони повинні стати частиною українського суспільства..
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Цигани - больова точка кожної країни. Нас теперт будуть бити й в цю точку...
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Запропонувати захисникам "скривджених" осіб ромської національності забрати їх до себе..
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Куди "до себе"..? Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 2936 Гітлер їх нищив не менше ніж жидів. Але ті мають холокост, а про циган так ніхто й не згадав...
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Гітлера немає.. Пані меркель - добра жіночка, пригріє ромів на своїх грудях..
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Може й пригріє, але розігрування "циганської карти" - тенденція однозначно дуже нехороша для України...
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Запорожье, поселки ДД, Зеленый жесть просто. Наркоты цыганской там столько, шо хватит накурить и наколоть пол Китая
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Це стовідсоткова феесбешна провокація, безпрограшний варіант. Куди краще й ефективніше за провокації з пам'ятниками. І протиставити тому нічого...
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Мертвым телом хоть забор подпирай, проку от него никакого.
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Цыгане поймали драйв - теперь будут выжимать с ситуации все что возможно...., понятное дело могут придти гранты с большим баблом для несчастных никогда честно не работающих кочевников.....

А вы в курсе, что цыгане часто специально калечат (обычно не своих, а выкраденных) детей ради сбора денег у тех же сердобольных "нацистов" украинцев и не только украинцев...?
Я об этом еще ребенком знал....- рассказывали старшие

Вот первая статья на эту тему попавшаяся в интернете....

http://www.sosdety.ru/mafia.html

"иногда волосы встают дыбом от вопиющей бесчеловечности… В милицейской практике были случаи, когда попрошаек задерживали с уже МЕРТВЫМ ребенком. Даже после мучительной смерти малыша «мамаша» не покидает место до окончания «рабочего дня».
Детей постарше - зачастую регулярно насилуют, что подтверждается уголовными делами.
Детей специально калечат, ведь ребенок - инвалид соберет больше денег."





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Поймать цыганву с наркотой сложно,доставкой этого гоффна занимаются ДЕТИ,детей полиция почти никогда не шманает.
Евгений Ройзман.бывший мэр Екатеринбкрга
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При чём дети наркоманов.Важная деталь
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сявки гебняві, як не було у вас почуття міри, так і немає

це радує, бо робить вашу діяльність безглуздою та жалюгідною
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Та не боятся они, а попросту тот труп им не нужен, возись с ним зарывай в посадке, ведь наверняка документов нет у того цыгана, значит и похоронить нельзя на кладбище, та и как морг без документов может выдать тело
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Да съедят они его и баня. Чего с ним возиться, а так и польза и котлеты. Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 6255
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Шо за назвние "ромы"? Цыганва знаю, а "это" ХЗ!
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Вот такая символика у тех, кто убил.Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 4599
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Цыган Будулай наплодил с рюсскай женой Клавкой много детишкав цыганско-рюсских... Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 5135Писатель Анатолий Калинин говорил о братстве двух Вяликих Народов.. Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 5135
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Ромы конечно полный ацтой, но убийство это слишком!
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Да никто не говорит что убийство это хорошо, это ужасно. Но никакой национальной подоплеки здесь нет. Дело не в национальности, дело в образе жизни таборных цыган. Они уже всех достали, а власть ничего не делает.
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У 90-х роках працював у мене український хлопчик, який жив у селі десь біля Ніжина. На роботу їздив електричкою. Зміни були вечірні, робочий день ненормований. Іноді намагався відпустити його якомога раніше, а він казав "Дякую, переночую на роботі. Я не хочу їхати "циганською електричкою". Виявляється, останню електричку "Київ-Ніжин" окупували цигани, які в ній і ночували, а вранці поверталися "пастися" до Києва. Цікаво, де вони справляли природні потреби?
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В Центрі Чернігова в кінці 90-х жив цыганский барон
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Интересно получается-в Украине "ущемляют" почти всех-Венгров Закарпатских, Болгар,Греков,Донецких и Крымских рускочелюстных,всякие сексменьшинства и т.д .Но!С Украины выезжают в основном Украинцы которые всех "ущемляют". У всех остальных есть защита,а вот у Украинцев нет.
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вот так к сожалению оно и есть. а за границей мы люди второго сорта
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В Европе ты сам себе сорт выставляеш,тянеш на первый -будеш первым,приложишь усилие и со второго сможеш подняться.
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Знаменитый австрийский композитор Йоганн Штраус однажды даже оперетту сочинил "Цыганский Барон" и оперетта имела Мировой успех в 1885 году. Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко - Цензор.НЕТ 3992
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Хорошая новость из Константинополя.
Автокефалию Украине дадут и возможно к 25 июля,поскольку в этот День 1030 годовщина Крещения Киевской Руси-Украины.Возможен визит в Киев и Вселенского Патриарха Варфоломея...
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Иногда ты и полезен бываешь, опарыш ты наш красявый.
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Гоффноед.., ты опят рыло Педофильное высунул? Сім'я загиблого під час атаки на ромський табір чоловіка боїться забрати його тіло, - правозахисник Юрченко - Цензор.НЕТ 3490
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Та ничего они не боятся, просто оно им уже не надо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко
 
 
 
 
 
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