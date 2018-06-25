 Семья погибшего во время атаки на ромский табор мужчины боится забрать его тело, - правозащитник Юрченко

Как передает Цензор.НЕТ, об в эфире Громадського ТВ рассказал правозащитник и глава общественной организации "Рома Украины Тарнипе" Николай Юрченко.
По словам правозащитника, семья убитого парня очень напугана и боится приехать, чтобы забрать тело погибшего.
Также Юрченко уточнил, что у погибшего юноши было 15 ножевых ранений.
"Это необычное такое было убийство, то была пытка. По словам потерпевшего, как он нам сегодня сказал, он стоял на коленях и просился, а его ножом шпыняли. Пять раз так. И я не хочу говорить на камеру, что было с тем, что умер. Но скажу, что там было только 15 ножевых ран ", - рассказал правозащитник.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.
В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.
Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.
Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.
Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.
Альо, Юрченок, еслит читаешь, люди, которые "бояться" забрать тело своего погибшего родственника - ПОДОНКИ и МЕРЗАВЦЫ и имя им - асоциальные элементы!
И менты авковские не наводят порядок. Где так они такие смелые, вон как круто разогнали палаточный городок возле Рады где люди выступали против коррупции власти, в том числе и ветераны АТО. А с цыганами почему по другому?!
Хотя чего ожидать от аваковского коррумпированого МВД. Отстегивают им цыгане, менты и довольны.
От моря до моря
Понятно, что на них денег и пиара не заработаешь, вот власти и "не замечают" их, а местная полиция крышует за "толику малую"((
Так 5 или 15
Брехливый, как цыган
Убивать - плохо.
Но происходит такое, по причине того, что государство положило ..уй на эту проблему.
Рассадник криминала от которого страдают окружающие никого не волнует, вот и результат.
А вы в курсе, что цыгане часто специально калечат (обычно не своих, а выкраденных) детей ради сбора денег у тех же сердобольных "нацистов" украинцев и не только украинцев...?
Я об этом еще ребенком знал....- рассказывали старшие
Вот первая статья на эту тему попавшаяся в интернете....
http://www.sosdety.ru/mafia.html
"иногда волосы встают дыбом от вопиющей бесчеловечности… В милицейской практике были случаи, когда попрошаек задерживали с уже МЕРТВЫМ ребенком. Даже после мучительной смерти малыша «мамаша» не покидает место до окончания «рабочего дня».
Детей постарше - зачастую регулярно насилуют, что подтверждается уголовными делами.
Детей специально калечат, ведь ребенок - инвалид соберет больше денег."
Евгений Ройзман.бывший мэр Екатеринбкрга
це радує, бо робить вашу діяльність безглуздою та жалюгідною
Автокефалию Украине дадут и возможно к 25 июля,поскольку в этот День 1030 годовщина Крещения Киевской Руси-Украины.Возможен визит в Киев и Вселенского Патриарха Варфоломея...