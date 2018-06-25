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Все про:Польша (4392) украинцы (2859) заробитчане (213)

 В Польше будут судить работодателя, бросившего на улице украинку с инсультом

В Польше будут судить местного бизнесмена, который не оказал помощь работавшей у него больной украинке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие и передала в суд дело против польского бизнесмена Енджея Ц., который в январе этого года не оказал помощь больной украинке Оксане К., которая у него работала.

Предпринимателю выдвинуто девять обвинений.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", - проинформировала представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус.

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Она сообщила, что мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, которые не имели польского гражданства. "Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.

Напоминаем, в начале января у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

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Эта история приобрела широкий резонанс в польских и украинских СМИ. Ею занялись польская полиция, государственная инспекция труда РП, а прокуратура инициировала уголовное дело по статье о непредоставлении помощи, которое привело к смерти или тяжелым последствиям, что противоречит праву о социальном страховании работника.

В Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073429
 
 
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Во время своего второго президентского срока Порошенко вернет всех наших заробитчан в Украину, добившись для них зарплат и пенсий с человеческим лицом. Где президент Порошенко, там победа.
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не фантазуй.Заробітчанами за кордоном є навіть громадяни США.Немає сенсу поаертати всіх,досить і половини
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так я и говорю,трудности к нему так и липнут, как мухи на говно
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И с востока "братья", и с Запада "брати" В Польше будут судить работодателя, бросившего на улице украинку с инсультом - Цензор.НЕТ 7248 И сестра на севере не в адеквате. Да, "повезло" Украине с родычами
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Если бы не "швагер" из соседнего дома, то "братья" и "сестра" оставались бы родственниками.
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Що сєпар одєський? Опіки вже зажили? Шашлик 2019 не за горами😁готуйся
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Головне, щоб ти дожив, сєпарок.....мяско має бути свіже....😁
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та не. как были украинцы в расеи хохлами, так и оставались. Просто кацапский гнойник прорвал и вся их гниль наружу вылезла. На хрен нам ихние братство?
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а у нас даже не знают, шо такое инсульт или медицинская страховка.....
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А чи засудили б за таке роботодавця в Україні? Я впевнений , що ні..
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...В Иловайском котле убиты минимум тысяча наших бойцов, а если говорить о без вести пропавших… Едет «Урал» с бойцами, прямое попадание «Града» - и все, останки 30 парней на одной лопате, невозможно взять ДНК. И куда их вписать, в какую статистику?Депутат Криворожского горсовета, куратор добровольческого батальона «Кривбасс» Николай Колесник в интервью изданию «ГОРДОН» заявил, что официальные данные о погибших и пропавших без вести в Иловайском котле в августе 2014 года не соответствуют действительности.Журналист уточнила, что согласно официальной статистике, в Иловайской трагедии погибло 366 украинских военнослужащих.«Неправда! ...https://antikor.com.ua/articles/244686-prjamoe_popadanie_grada__i_vse_30_parnej_na_odnoj_lopate_vsplyli_novye_fakty_ob_ilovajskoj_tragedii
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Юрій,брехливого та нахабного москаля на Донбасі прикопано з 2014 року близко 30.000 кацориле.Тому досить лякати Україну втратами, а посунетесь далі отримаете ще більш прикопаних.
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Коли вже Українці позбудуться цієї якоїсь історично-ментальній спадковості рабської залежності від сусідніх народів по відношенню до себе і своеї свободи? Скільки ми будемо не пам'ятати своеї багатостраждальної історії. В нас тільки одна дорога до спасіння Ураїнців навчитись шанувати один одного і разом злагоджено розбудовувати нашу країну Україну.
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Гадаю, що до поки будуть "Велькопольскі" та "Сравшибраття" такі виподки будуть не поодинокі. В Польше будут судить работодателя, бросившего на улице украинку с инсультом - Цензор.НЕТ 991
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Ніби вижила, але після інсульту важко відновитися ....99%, що залишиться інвалідом
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Було б хоч трохи справедливим (і логічним), якби суд присудив йому або виплатити відповідну компенсацію, або зобов*язав утримувати жінку.
Якби допомогу було надано вчасно, можливо, наслідки були б меншими.
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При інсульті дуже важливо якнайшвидше доставити людину в лікарню...а цей мудак привіз її в сусідню містечко і висадив....стосовно звинувачень, самі бачите, 8м з 9и стосуються правил працевлаштування
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Хороший урок тем кто хочет в заробитчан. За кордон нужно ездить как турист. Ну или бизнесмен. А не как раб.
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"мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек". Тобто, основою обвинувального вироку буде неподання пшецьким виродком папірця у канцелярську установу. А ненадання домедичної допомоги людині із прямою загрозою життю, що межує по тяжкості з навмисним убивством - це так, фігня. Не гоже українському бидлу вмирати в дворі у польського пана. Або здихай тихенько, прикопуючи сам себе, або їдь вмирати в Україну. Щоби пан білі ручки не марудили об чернь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше будут судить работодателя, бросившего на улице украинку с инсультом
 
 
 
 
 
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