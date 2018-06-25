 Суд арестовал двоюродного брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива, назначив залог в 2,6 млн грн, - НАБУ

Такое решение принял судья по Соломенский Районный суд города Киева 23 июня 2018 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Он был задержан и уведомлен о подозрении 21 июня 2018 года.

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Напомним, 21 июня НАБУ сообщило, что в уголовном производстве по расследованию хищения государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, появились новые фигуранты – родной и двоюродный братья бывшего главы Владислава Каськива.

Как сообщалось, экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.