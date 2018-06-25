 Вступительная кампания в вузы будет иметь шесть главных новаций, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Подготовку к вступительной кампании мы начали еще осенью 2017 года. 13 октября прошлого года мы утвердили соответствующие условия приема на обучение в учреждения высшего образования. В основном новации направлены на совершенствование или отшлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", - отметила Гриневич.

Речь идет о следующих 6 новациях:

1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО

Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметами зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для вступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужно один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой.

Такая новация нужна для того, чтобы облегчить поступающему сознательный выбор того, по каким предметам он составляет ВНО, в зависимости от специальности, на которую он стремится вступить.

"Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате" Украинский язык и литература "- обязательный для всех абитуриентов, второй предмет - фиксированный, третий предмет - поступающий выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы ", - пояснила министр.

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2. Будут зачисляться сертификаты ВНО 2016 2017 и 2018 лет (с иностранных языков - только 2018)

"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сравнимы между собой. Это позволило нам в нынешней вступительной кампании засчитывать результаты сразу 3 лет - 2016, 2017, 2018. Исключением будет лишь ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование", - сообщила Гриневич.

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3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017

Конкурсный балл рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он домноживается на общий результат абитуриента. Так, коэффициенты установлены следующим образом:

Региональный коэффициент:

для вузов Киева составит 1 (то есть в случае вступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов)

для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений - 1,04;

в других случаях - 1,02.

Сельский коэффициент (для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел):

увеличено для поступающих на аграрные специальности - для них он составит 1,05;

на другие специальности равно 1,02.

Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка):

составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетности.

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4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе за бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

"В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие на бакалавриат подавать 7 заявлений на 4 специальности, что на 2 заявления меньше, чем в прошлом году. Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательно относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили за 9 приоритетом, и выбирают контракт ", - разъяснила министр.

5. Установлено минимальное количество баллов - 150 - со второго и третьего конкурсных предметов для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"

"Это была очень конкретное требование Министерства здравоохранения, ответственное за все медицинские вузы. Как вы возможно помните, это новшество хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о нем поздно, и поступающие не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать. Поэтому в прошлом году мы отсрочили эту новацию на год и всех заранее предупредили, что порог в 150 баллов для профильных предметов обязательно будет действовать на вступительной кампании 2018 ", - подчеркнула Гриневич.

6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты

Фундаментальное отличие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает зачтено или не зачтено, а дальше конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.

"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять лишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а и в течение полугода до нее", - объяснила министр.

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