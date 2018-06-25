 Вступительная кампания в вузы будет иметь шесть главных новаций, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.
"Подготовку к вступительной кампании мы начали еще осенью 2017 года. 13 октября прошлого года мы утвердили соответствующие условия приема на обучение в учреждения высшего образования. В основном новации направлены на совершенствование или отшлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", - отметила Гриневич.
Речь идет о следующих 6 новациях:
1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО
Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметами зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для вступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужно один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой.
Такая новация нужна для того, чтобы облегчить поступающему сознательный выбор того, по каким предметам он составляет ВНО, в зависимости от специальности, на которую он стремится вступить.
"Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате" Украинский язык и литература "- обязательный для всех абитуриентов, второй предмет - фиксированный, третий предмет - поступающий выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы ", - пояснила министр.
2. Будут зачисляться сертификаты ВНО 2016 2017 и 2018 лет (с иностранных языков - только 2018)
"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сравнимы между собой. Это позволило нам в нынешней вступительной кампании засчитывать результаты сразу 3 лет - 2016, 2017, 2018. Исключением будет лишь ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование", - сообщила Гриневич.
3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017
Конкурсный балл рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он домноживается на общий результат абитуриента. Так, коэффициенты установлены следующим образом:
Региональный коэффициент:
для вузов Киева составит 1 (то есть в случае вступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов)
для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений - 1,04;
в других случаях - 1,02.
Сельский коэффициент (для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел):
увеличено для поступающих на аграрные специальности - для них он составит 1,05;
на другие специальности равно 1,02.
Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка):
составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетности.
4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе за бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.
"В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие на бакалавриат подавать 7 заявлений на 4 специальности, что на 2 заявления меньше, чем в прошлом году. Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательно относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили за 9 приоритетом, и выбирают контракт ", - разъяснила министр.
5. Установлено минимальное количество баллов - 150 - со второго и третьего конкурсных предметов для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"
"Это была очень конкретное требование Министерства здравоохранения, ответственное за все медицинские вузы. Как вы возможно помните, это новшество хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о нем поздно, и поступающие не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать. Поэтому в прошлом году мы отсрочили эту новацию на год и всех заранее предупредили, что порог в 150 баллов для профильных предметов обязательно будет действовать на вступительной кампании 2018 ", - подчеркнула Гриневич.
6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты
Фундаментальное отличие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает зачтено или не зачтено, а дальше конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.
"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять лишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а и в течение полугода до нее", - объяснила министр.
Вы там до конца прогнулись или еще есть куда?
Volodymyr Ogrysko @Ogrysko 7 ч.7 часов назад
Пану Сійярто варто було б запам*ятати, що на Закарпатті живуть не просто "угорці", а українські громадяни угорського походження; що Угорщина, порушуючи нашу Конституцію, видала їм близько 100 тис. своїх паспортів; що Україна, а не Угорщина визначатиме, які закони нам приймати
ВУЗовв борделях решили койки местами переставить.
Лао Щэ ( Лао Цзы) "Записки о кошачьем городе" - читать обязательно.
- Кошачье государство
древнее и имело свою систему образования еще тогда, когда многие страны
Марса были населены дикарями. Но современные учебные заведения, которые
ты сегодня видел, мы заимствовали из-за границы. Это отнюдь не значит,
что подражание вредно; напротив, оно необходимо и является одной из
движущих сил прогресса. Кроме того, оно показывает, кто вырвался вперед,
а кто отстал. Недаром нашу систему образования никто не заимствовал, а
мы были вынуждены заняться подражанием еще двести с лишним лет тому
назад. Если бы мы подражали правильно, то давно стали бы вровень с
другими государствами, но мы даже подражать не умеем, и получилась у нас
одна глупость. Собственное не развили, чужому не научились… Да, я
пессимист и считаю свою нацию слабой. Переделывать ее смешно, так же как
и надеяться на наше образование. Ты спрашиваешь, почему маленькие дети у
нас учатся в институтах?! Ты слишком наивен, вернее - недогадлив. Эти
дети вовсе не учились, они пришли сегодня впервые. Если уж разыгрывать
комедию, так до конца - этим только мы и славимся. История нашего
образования за последние двести лет - это история анекдотов; сейчас мы
добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен
выдумать анекдот, который был бы смешнее предыдущих. Когда новое
образование еще только вводилось, в наших школах существовали разные
классы, учеников оценивали по качеству знаний, но постепенно экзамены
были упразднены (как символ отсталости), и ученик кончал школу, даже
если не ходил в нее. К сожалению, выпускники начальных школ и
университетов пользовались неравными привилегиями, и это вызвало
недовольство учащихся начальной школы: «Ведь мы ходим на уроки не
меньше, чем студенты!» Тогда была проведена кардинальная реформа,
согласно которой день поступления в школу считался одновременно днем
окончания университета. А потом… Прости, «потом» не было. Какое тут
может быть «потом»?
Реформа оказалась прекрасной - для Кошачьего
государства. По статистическим подсчетам, наша страна сразу заняла
первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Мы очень
обрадовались, хотя и не возгордились: люди-кошки любят только факты. Это
же факт, что у нас больше всего людей с высшим образованием, поэтому
все удовлетворенно улыбались. Император был доволен реформой потому, что
она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были
довольны тем, что все они стали преподавателями университетов, что все
учебные заведения превратились в высшие, а все ученики стали первыми.
Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков,
которые кончали университеты, так как умные дети - гордость отцов и
матерей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что
родились в Кошачьем государстве. Достаточно им было не умереть к
семилетнему возрасту, как высшее образование обеспечено. Еще больший
эффект принесла эта реформа с экономической точки зрения. Раньше
императору приходилось ежегодно выделять средства на образование, а
образованные люди часто начинали вредить ему. За свои же деньги такие
неприятности! Теперь стало иначе: император не тратил ни монеты, число
людей с высшим образованием все увеличивалось, и ни один из них даже не
думал затронуть Его Величество. Правда, многие учителя померли с голоду,
но крови проливалось куда меньше, чем прежде, когда преподаватели ради
заработка подсиживали друг друга, ежедневно губили своих коллег и
подбивали студентов на волнения. Сейчас император просто не давал им
жалованья, из-за которого можно было бы соперничать. На протесты Его
Величество не обращал внимания или посылал в качестве арбитров солдат.
Прежде учителей защищали студенты, но теперь учащиеся непрерывно
менялись и помогать никому не желали. Преподавателям оставалось только
ждать голодной смерти, а это смерть благородная: против нее император не
возражал. Разрешилась и проблема платы за обучение. Теперь отцам
семейств достаточно было послать ребенка в школу и дать ему немного еды,
если она была. Если же еды не было, то не все ли равно, где голодать:
дома или в школе? По крайней мере отпрыск получит высшее образование. На
книги и письменные принадлежности тратиться не приходилось, потому что в
школу ходили не учиться, а получать диплом. Ну скажи, разве не
прекрасная реформа?
припиняйте застосовувати совкізм "
вуз" (висшеє учєбноє завєдєніє") - вже два місяці як у обігу офіційне найменування "заклад вищої освіти" (ЗВО), або нейтральний термін "виш" (скорочення від "вища школа")