EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  2128  16
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (129) абитуриент (74) ВНО (185) Гриневич (311)

 Вступительная кампания в вузы будет иметь шесть главных новаций, - Гриневич

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, вступительная кампания 2018 будет 6 основных новаций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Подготовку к вступительной кампании мы начали еще осенью 2017 года. 13 октября прошлого года мы утвердили соответствующие условия приема на обучение в учреждения высшего образования. В основном новации направлены на совершенствование или отшлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", - отметила Гриневич.

Речь идет о следующих 6 новациях:

1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО

Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметами зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для вступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужно один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой.

Такая новация нужна для того, чтобы облегчить поступающему сознательный выбор того, по каким предметам он составляет ВНО, в зависимости от специальности, на которую он стремится вступить.

"Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате" Украинский язык и литература "- обязательный для всех абитуриентов, второй предмет - фиксированный, третий предмет - поступающий выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы ", - пояснила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич

2. Будут зачисляться сертификаты ВНО 2016 2017 и 2018 лет (с иностранных языков - только 2018)

"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сравнимы между собой. Это позволило нам в нынешней вступительной кампании засчитывать результаты сразу 3 лет - 2016, 2017, 2018. Исключением будет лишь ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование", - сообщила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов в Украине начнется вступительная кампания-2018, - Гриневич

3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017

Конкурсный балл рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он домноживается на общий результат абитуриента. Так, коэффициенты установлены следующим образом:

Региональный коэффициент:

для вузов Киева составит 1 (то есть в случае вступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов)
для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений - 1,04;

в других случаях - 1,02.

Сельский коэффициент (для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел):

увеличено для поступающих на аграрные специальности - для них он составит 1,05;

на другие специальности равно 1,02.

Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка):

составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетности.

Также читайте: ЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине, - Гриневич

4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе за бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

"В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие на бакалавриат подавать 7 заявлений на 4 специальности, что на 2 заявления меньше, чем в прошлом году. Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательно относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили за 9 приоритетом, и выбирают контракт ", - разъяснила министр.

5. Установлено минимальное количество баллов - 150 - со второго и третьего конкурсных предметов для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"

"Это была очень конкретное требование Министерства здравоохранения, ответственное за все медицинские вузы. Как вы возможно помните, это новшество хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о нем поздно, и поступающие не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать. Поэтому в прошлом году мы отсрочили эту новацию на год и всех заранее предупредили, что порог в 150 баллов для профильных предметов обязательно будет действовать на вступительной кампании 2018 ", - подчеркнула Гриневич.

6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты

Фундаментальное отличие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает зачтено или не зачтено, а дальше конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.

"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять лишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а и в течение полугода до нее", - объяснила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич - абитуриентам: Первые загрузки документов в е-кабинет могут происходить медленно - вы должны быть терпеливыми

Источник: https://censor.net.ua/n3073427
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поставьте терминалы по оплате взяток за поступлегие, это будет актуально и удобно для абитуриентов и преподов
 показать весь комментарий
 
Вища освіта в Україні, та й не тільки вища - конче потребує змін.. Вузи перетворилися в друкарні по штампуванню дипломів за гроші , недаючи достатніх знань студентам.. Зараз за гроші вищу освіту може отримати й людина з діагнозом "імбіцил".. Вибачаюсь за цинізм, але так воно й є.. Престиж освіти в Україні стрімко падає.. З цим потрібно щось робити..
 показать весь комментарий
 
 
ВНЗ Польщі та інших країн підтверджують..
 показать весь комментарий
 
 
Этому ж способствовали и способствуют эти "реформаторы"... Льготы для поступления даунов - это реально...
 показать весь комментарий
 
 
І що ти цього року будеш поступати?
 показать весь комментарий
 
Не переживай.....ти також поступиш...кацап юрьєв каже, що беруть всіх😁
 показать весь комментарий
 
Гриневич..., что там с угорцами и с их требованиями о признании гос.языком угорского...
Вы там до конца прогнулись или еще есть куда?

Вступительная кампания в вузы будет иметь шесть главных новаций, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9873Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 7 ч.7 часов назад

Пану Сійярто варто було б запам*ятати, що на Закарпатті живуть не просто "угорці", а українські громадяни угорського походження; що Угорщина, порушуючи нашу Конституцію, видала їм близько 100 тис. своїх паспортів; що Україна, а не Угорщина визначатиме, які закони нам приймати
 показать весь комментарий
 
 
Юридический Статус Украинских ВУЗов давно подтвержден,тем более Украина стала Ассоциированным членом ЕС,следовательно Дипломы выдаваемые ВУЗами Украины студентам-выпускникам Действительны...
 показать весь комментарий
 
 
Для повышения привлекательности ВУЗов в борделях решили койки местами переставить.
 показать весь комментарий
 
Число ежегодных мест в т.н. "ВУЗах" уже давно превышает число ежегодных выпускников школ.

Лао Щэ ( Лао Цзы) "Записки о кошачьем городе" - читать обязательно.
 показать весь комментарий
 
Вот что рассказал Маленький Скорпион:
- Кошачье государство
древнее и имело свою систему образования еще тогда, когда многие страны
Марса были населены дикарями. Но современные учебные заведения, которые
ты сегодня видел, мы заимствовали из-за границы. Это отнюдь не значит,
что подражание вредно; напротив, оно необходимо и является одной из
движущих сил прогресса. Кроме того, оно показывает, кто вырвался вперед,
а кто отстал. Недаром нашу систему образования никто не заимствовал, а
мы были вынуждены заняться подражанием еще двести с лишним лет тому
назад. Если бы мы подражали правильно, то давно стали бы вровень с
другими государствами, но мы даже подражать не умеем, и получилась у нас
одна глупость. Собственное не развили, чужому не научились… Да, я
пессимист и считаю свою нацию слабой. Переделывать ее смешно, так же как
и надеяться на наше образование. Ты спрашиваешь, почему маленькие дети у
нас учатся в институтах?! Ты слишком наивен, вернее - недогадлив. Эти
дети вовсе не учились, они пришли сегодня впервые. Если уж разыгрывать
комедию, так до конца - этим только мы и славимся. История нашего
образования за последние двести лет - это история анекдотов; сейчас мы
добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен
выдумать анекдот, который был бы смешнее предыдущих. Когда новое
образование еще только вводилось, в наших школах существовали разные
классы, учеников оценивали по качеству знаний, но постепенно экзамены
были упразднены (как символ отсталости), и ученик кончал школу, даже
если не ходил в нее. К сожалению, выпускники начальных школ и
университетов пользовались неравными привилегиями, и это вызвало
недовольство учащихся начальной школы: «Ведь мы ходим на уроки не
меньше, чем студенты!» Тогда была проведена кардинальная реформа,
согласно которой день поступления в школу считался одновременно днем
окончания университета. А потом… Прости, «потом» не было. Какое тут
может быть «потом»?
Реформа оказалась прекрасной - для Кошачьего
государства. По статистическим подсчетам, наша страна сразу заняла
первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Мы очень
обрадовались, хотя и не возгордились: люди-кошки любят только факты. Это
же факт, что у нас больше всего людей с высшим образованием, поэтому
все удовлетворенно улыбались. Император был доволен реформой потому, что
она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были
довольны тем, что все они стали преподавателями университетов, что все
учебные заведения превратились в высшие, а все ученики стали первыми.
Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков,
которые кончали университеты, так как умные дети - гордость отцов и
матерей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что
родились в Кошачьем государстве. Достаточно им было не умереть к
семилетнему возрасту, как высшее образование обеспечено. Еще больший
эффект принесла эта реформа с экономической точки зрения. Раньше
императору приходилось ежегодно выделять средства на образование, а
образованные люди часто начинали вредить ему. За свои же деньги такие
неприятности! Теперь стало иначе: император не тратил ни монеты, число
людей с высшим образованием все увеличивалось, и ни один из них даже не
думал затронуть Его Величество. Правда, многие учителя померли с голоду,
но крови проливалось куда меньше, чем прежде, когда преподаватели ради
заработка подсиживали друг друга, ежедневно губили своих коллег и
подбивали студентов на волнения. Сейчас император просто не давал им
жалованья, из-за которого можно было бы соперничать. На протесты Его
Величество не обращал внимания или посылал в качестве арбитров солдат.
Прежде учителей защищали студенты, но теперь учащиеся непрерывно
менялись и помогать никому не желали. Преподавателям оставалось только
ждать голодной смерти, а это смерть благородная: против нее император не
возражал. Разрешилась и проблема платы за обучение. Теперь отцам
семейств достаточно было послать ребенка в школу и дать ему немного еды,
если она была. Если же еды не было, то не все ли равно, где голодать:
дома или в школе? По крайней мере отпрыск получит высшее образование. На
книги и письменные принадлежности тратиться не приходилось, потому что в
школу ходили не учиться, а получать диплом. Ну скажи, разве не
прекрасная реформа?
 показать весь комментарий
 
Атож, "Нотатки про котяче місто" давно треба перевидати, а краще - у новішому перекладі (єдиний їх переклад українською зроблено І. Чирком у 1974 році) - http://shron1.chtyvo.org.ua/She_Lao/Serp_misiatsia_zb.pdf
 показать весь комментарий
 
До уваги редакторів:
припиняйте застосовувати совкізм "вуз" (висшеє учєбноє завєдєніє") - вже два місяці як у обігу офіційне найменування "заклад вищої освіти" (ЗВО), або нейтральний термін "виш" (скорочення від "вища школа")
 показать весь комментарий
 
Ничего не поменяется, как всегда вне конкурса и бесплатно будут учиться дети предателей Украины из недореспублик и Крыма . Хотя их нужно сначала выпороть плетью на площади, что бы знали кто в доме хозяин, а потом учить жить по Украински.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВступительная кампания в вузы будет иметь шесть главных новаций, - Гриневич
 
 
 
 
 
 вверх