 Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал нардеп.

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