 Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал нардеп.
вевельсбург, кажеш?
дуже вдячний долі, що вевельсбург стримав себе
США могут считать российскую угрозу абстрактной помехой, но для Прибалтики это серьёзная проблема. Именно после оккупации Крыма Россией (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) государства Восточной Европы обеспокоились и стали наращивать траты на собственную оборону. И всё же их армии остаются далеко позади военного потенциала России.
Нас вкотре розводять як котят.....
«Нафтогаз» увеличивает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в июле
НАК «Нафтогаз Украины» в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС).
В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не заинтересовала предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль.
Шоколадні ринкові відносини....у всій красі
Це пиздець....
https://vidos.top/ru/w/7385
Вибачаюсь за москальську силь.
http://argumentua.com/novosti/beglyi-oligarkh-kurchenko-postavlyaet-ugol-iz-ldnr-v-ukrainu-pod-patronatom-poroshenko-smi …
philip philipovich53 минуты назад
После требований США проверить Сбродную РФ по футболу на допинг, Кремлины видимо решили чуть сбавить обороты и "волшебных пилюль" сегодня не выдавали, результат вышел стандартным для "футболистов" РФ. Хотя против футболистов с хорошей техникой, "буратинам" Черчесова никакой мельдоний не поможет, можно разве что кругами вокруг соперников бегать.