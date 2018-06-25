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 Политика Украины, За рубежом
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 Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет снимать санкции с России до выполнения Москвой минских соглашений и деоккупации Донбасса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер призвал "покончить с травлей России"

Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев 01

Также читайте: Гройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3073426
 
 
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Первоночально санкции вводились.. из-за оккупации Крыма..
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Да, это так, даже Новая Зеландия приняла в этом участие.
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почитай первоначальные санкции (которые за Крым) - паре десятков чиновников запретили въезд в ЕС и США, вот и все санкции за аннексию. Пуйло поржал и пошёл дальше - на Донбасс. Вот за Донбасс санкции были уже посерьёзнее, но они все привязаны к минским соглашениям. А выполнение "минска" Украиной = капитуляция.
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То есть вопросов про Крым избежал, ох уж эта переможна и ришуча дипломатия от Пети.
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цэ реформа. потужная и мыролюбно безальтернативная, сравнимая по значимости с открытием дорожного знака.
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ай, малаца! повторив москальську методичку!
вевельсбург, кажеш?
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Но зато он НЕ звонил х.йлу ! А Петя уже отметился
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мені страшно уявити що було б, якби він подзвонив
дуже вдячний долі, що вевельсбург стримав себе
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Крым европейские политики уже решили подарить Рашке. Лицемеры продажные.
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CNN: США не осознают, сколь велика российская угроза для Польши и Прибалтики
Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 776 США могут считать российскую угрозу абстрактной помехой, но для Прибалтики это серьёзная проблема. Именно после оккупации Крыма Россией (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) государства Восточной Европы обеспокоились и стали наращивать траты на собственную оборону. И всё же их армии остаются далеко позади военного потенциала России.
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Про зняття санкцій за окупацію Криму можна навіть не згадувати до тих пір поки не буде деокупований лугандон. Не все зразу.
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Санкции с рашки снимут, когда она прекратит свое существование
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потом и про донбасс забудут.или засунут на их условиях
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Ну вообще-то так и есть - речь идёт о минском договорняке, весь Запад топит за выполнение тех самых "минских соглашений". А там прописан механизм возврата Донбасса в Украину, но на условиях пуйла.
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пуйло було висмикнуто з ліжка після збиття Боїнгу й понапідписувало те, що йому дав підписати Обама.
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Громадо давайте про земне.
Нас вкотре розводять як котят.....
«Нафтогаз» увеличивает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в июле

НАК «Нафтогаз Украины» в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС).
В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не заинтересовала предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль.

Шоколадні ринкові відносини....у всій красі
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Санкции Конгресса имеют Силу Федерального Закона США и их могут сннять только Конгрессмены США Абсолютным Большинством Касательно ЕС, они вынуждены быть в Одной Лодке с Конгрессом США,иначе сами могут получитть по башне от того же Конгресса... Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 1278
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Сев.поток-2 санкции не касаются ? Строительству заводов европейских концернов в рашке тоже не касаются и не мешают. Как не мешают они нашим барыгам продавать продукцию произведённую на этих заводах у нас .
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Не кіпішуйте. Мінські домовленості стосуються лише Дамбаса, а Крим це вже з іншої опери.
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ну нам еще в Будапеште много чего обещали.....
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Какая боль какая боль,Уругвай - РАБссия 5:0 Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 2301...Где.... Группа Чай ф и Володька Шахрин Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 2301
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Гоффноеды Педофила Рдешиаого...Юридический Статус Крыма определен в ООН и в Совбезе ООН, Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 7982
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Юнкер проснітесь ви всрались...

Це пиздець....
https://vidos.top/ru/w/7385
Вибачаюсь за москальську силь.
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Санкции и потом не сниму, бо параша под санкциями лучше смотрится и быстрее развалиться.
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cудя по обещанному, ждать осталось три года.
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Беглый олигарх Курченко поставляет уголь из ЛДНР в Украину под патронатом Порошенко
http://argumentua.com/novosti/beglyi-oligarkh-kurchenko-postavlyaet-ugol-iz-ldnr-v-ukrainu-pod-patronatom-poroshenko-smi …
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За Захват Крыма РАБссиянским Гоффном будет Гаага Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 6487Никуда вы Суки Мавзолейные не денетесь...,Раз вы правопреемники Советского Гоффна и был 1975 год.где СССр дохляк подписал очень интересную Бомагу на Совещании по безопасности и Сотрудничеству в Европе....Обязательства свои ПАСКУДЫ выполнять Надо а не срать на них...,раз вы правопреемник Дохлятины.. Юнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев - Цензор.НЕТ 6695
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А чему удивляться, европейские политики кормятся из рук Путлера.
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Ну это Юнкер так считает, а США говорит другое, пока Крым не станет частью Украины.
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ну а шо?

philip philipovich53 минуты назад
После требований США проверить Сбродную РФ по футболу на допинг, Кремлины видимо решили чуть сбавить обороты и "волшебных пилюль" сегодня не выдавали, результат вышел стандартным для "футболистов" РФ. Хотя против футболистов с хорошей техникой, "буратинам" Черчесова никакой мельдоний не поможет, можно разве что кругами вокруг соперников бегать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮнкер пообещал, что санкции с России не снимут до деоккупации Донбасса, - Арьев
 
 
 
 
 
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