 В случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в материале The Washington Post.

На территориях стран-членов НАТО на границах с Россией размещены небольшие силы. Резервным войскам придется пройти сотни миль. И задержки, связанные с бюрократией и плохой инфраструктурой, могли бы позволить РФ "захватить территорию НАТО в странах Балтии", пока руководство армии США "все еще заполняли 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши".

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С этой проблемой американцы столкнулись, планируя за две недели вернуть бронемашины из Грузии в Германию на поезде. Потребовалось четыре месяца.

"Мы должны быть в состоянии двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы быть эффективным сдерживающим фактором", - сказал Бен Ходжес, бывший главный генерал армии США в Европе.

Например, Германия позволяет грузовикам с танками и другой тяжелой техникой ездить по трассам только ночью в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с Альянсом, просит сообщать о запланированном передвижения войск по ее территории за три недели.

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Рельсы на железных дорогах в странах Балтии шире западного стандарта, что означает, что поезда придется перезагружать у границы Польши с Литвой. Кроме того, войска могут задержаться из-за узких дорог и мостов, которые не способны выдержать вес военной техники.

В то же время, у России нет проблем с перемещением войск по своей территории.

Ожидается, что на саммите в Брюсселе в следующем месяце страны-участницы НАТО утвердят несколько программ, которые ускорят путь войск к границе НАТО с Россией и увеличат число военнослужащих в этих районах.