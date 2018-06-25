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 В случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post

Военные США обеспокоены, что в случае конфликта с Россией одной из европейских участниц Альянса не смогут провести силы по неприспособленным для этого дорогам или погрязнут в бюрократии.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в материале The Washington Post.

На территориях стран-членов НАТО на границах с Россией размещены небольшие силы. Резервным войскам придется пройти сотни миль. И задержки, связанные с бюрократией и плохой инфраструктурой, могли бы позволить РФ "захватить территорию НАТО в странах Балтии", пока руководство армии США "все еще заполняли 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши".

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С этой проблемой американцы столкнулись, планируя за две недели вернуть бронемашины из Грузии в Германию на поезде. Потребовалось четыре месяца.

"Мы должны быть в состоянии двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы быть эффективным сдерживающим фактором", - сказал Бен Ходжес, бывший главный генерал армии США в Европе.

Например, Германия позволяет грузовикам с танками и другой тяжелой техникой ездить по трассам только ночью в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с Альянсом, просит сообщать о запланированном передвижения войск по ее территории за три недели.

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Рельсы на железных дорогах в странах Балтии шире западного стандарта, что означает, что поезда придется перезагружать у границы Польши с Литвой. Кроме того, войска могут задержаться из-за узких дорог и мостов, которые не способны выдержать вес военной техники.

В то же время, у России нет проблем с перемещением войск по своей территории.

Ожидается, что на саммите в Брюсселе в следующем месяце страны-участницы НАТО утвердят несколько программ, которые ускорят путь войск к границе НАТО с Россией и увеличат число военнослужащих в этих районах.

Источник: https://censor.net.ua/n3073425
 
   
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какая боль...какая боль...Уругвайці - #ихтамнет 3:0
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она утонула,десятидоларові шльондри - я це люблю ™.
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СБУ в курсе, шо вы тут все смотрите запрещённый кровавый ЧМ ?
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Хто тобі таку дурню про заборону сказав, москалику? У нас ЧС-2018 транслює канал Інтер. Хто хоче- той дивиться. От я- не хочу.
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хто підтримує окупанта - той дивиться.Я не можу.
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Я б не був таким категоричним- і жодної підтримки окупанта в радості від їх поразки від Уругвая я не бачу.
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хто підтримує окупанта - той дивиться.Я не можу.
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Раша на запад не нападёт, больше пугает
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А что для вас запад?) Литва, Латвия, Эстония запад?
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Это смотря откуда смотреть. Из московии - то натуральный Запад. А если из моей рiдной Пеннсилванщины,то и Германия - гольный восток.
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точно не нападе на балтійські країни?таке питання пана Сергія.
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Другими словами,решится ли хуйло убить пару сотен Американских военных? Ответ - нет.
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а зачем вообще путлеру нападать на Литву, Латвию и Эстонию? Природных ресурсов - нет, местное население крайне враждебно. Какой смысл ему их завоёвывать?
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Если его стратегическая цель - самоубийство, то да...
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А я за шо? Хотя с другой стороны русня непредсказуема,как бешеная собака, так шо НАТО лучше перебдеть в этом случае.
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Не шукай логіки у діях божевільного. Він мріє типу "реставрувати совок". І свинособача армія має певні стратегічні заготовочки - знайди у Неті про "сувалкский коридор" - з окупованого Кенігсберга до Бєларусі.
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Может и не нападёт, а может и вспомнит, как Индия аннексировала португальский Гоа..и ни один из натовских союзников последней даже не пикнул..Конечно не прямая аналогия со странами Балтии..но..
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Ердоган під час заколоту просив допомоги партнерів по військовому блоку.Результат надії не дає.
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також аналогія дотична,але Хуйло ж це також бачив і тепер знає.
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Може тому, що це був внутрішній заколот, а не зовнішня агресія..?
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досі віриш у внутрішні заколоти без зовнішніх впливів?
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Так действуйте же ж на опережение, давите хотя бы санкциями такими, чтобы у фашистов из бензоколонки казаны дурные были заняты не тем как на кого напасть, а что пожрать и как удержать распадающуюся на запчасти парашу.. какие тогда нападения?
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торгві партнери.Ті ж проблеми ,що й в Україні.
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продають ворогу мотузку,на якій їх вішатимуть.Це за ульяновим.
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На рашкє нє только дорогі. Там ще й дуракі та скрєпи.
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Ничего удивительного. Агрессор всегда, при нападении, успевает захватить часть территорий, до того как им успевают оказать адекватное сопротивление.
Гитлеровская Германия, например успела завоевать почти всю Европейскую часть СССРа и даже частично Кавказ...
Так что Московия может себя не тешить - ответку они получат не меньше чем получил дружбан Гитлер
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ти реально провокуєш кацапів окупувати Європу,вони мріють жити в післягітлерівській германії.
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Россия несет другим странам и народам так много горя, что россияне потеряли моральное право обижаться. Тем более - оценивать степень чужих обид на себя. Вот так-русских, можно и нужно унижать. Для их же пользы разумеется, чтобы прониклись как они виноваты перед всем "цивилизованным человечеством! Кацапы представляют собой новый,не встречавшийся доселе биологический вид! Я бы назвал его "homo horrendum",что приблизительно означает "человек ужасающий"! Они уже выработали свою субкультуру,свою,недоступную простым обычным людям,мораль! Но главное- кацапы ускоренно эволюционируют и вскоре достигнут той стадии ,на котором их простое деградирование станет невозможным! Они как крысы научились приспосабливаться к внешнему воздействию! И как мне кажется,способность кацапни к выживанию напрямую зависит от количества трупов, оставленых русскими за собою!В виду отсутствия логики и последовательности в поступках этот вид человекообразных существ очень трудно изучаем(Умом Рассею не понять). Речь скудная, громкая, эмоциональная, шокирующая слушателя множеством нецензурных выражений, и это все можно наблюдать даже в диалогах между родителями и их несовершеннолетними детьми. Но (к счастью для всех нас) этот примат, в свое время претендовавший на венец человеческого развития, сейчас находится на грани вымирания, и численность его с каждым годом все уменьшается. Кацап, как существо низшего порядка развития, способен понимать только материальную сторону вещей, ему абсолютно чужда духовная сторона мироздания. Оно и не удивительно, что начиная с 1917 года (когда кацапы захватили власть в стране) все богатейшее духовное и культурное наследие Царской Великой Козломордии было полностью уничтожено, и заменено на культуру скотского соцреализма, которая до сего времени почти уничтожила весь менталитет Великая Козломордиян. Несмотря на все это, желание и готовность Кацапа действовать и руководить в этом мире от имени Русского народа всегда на высоте. Наверное этому способствует его(кацапа) ярко выраженная мания величия, которую он унаследовал еще со времен Чингисхана. Часто из - за неосведомленности путают Кацапофф с Русскими. Этого делать нельзя, так как Руцкие (к статьи тоже угнетенный кацапами вымирающий вид) уходят корнями к Славяно - Финским племенам, кацапы же к Монголо - Татарским. Отличительной чертой первых от вторых является то что Руцкие(как и Украинцы) стараются вести оседлый образ жизни, Кацапы врожденные кочевники, и как всегда это бывает среди кочующих племен, через некоторое время территория их поселения в результате их варварской жизнедеятельности становится совершенно непригодной(и даже опасной) для дальнейшего проживания, что вынуждает их к захвату все новых и новых чужих территорий. Отсюда патологическая ненависть и нетерпимость ко всем окружающим их странам. Отсюда и абсолютное(стадное) подчинение вожаку(вАждю), а также его обожествление. Неудивительно что идеи Совкопидорического (стадного) общежития так легко прижились на этой благодатной почве. К статьи, рабская любовь к вождю и абсолютная вера в его непогрешимость делает кацапа очень опасным инструментом в руках его полуграмотных сумасбродных вождей, и даже когда самих же кацапов начали уничтожать миллионами они всегда с пониманием относились к этому, а в результате любовь к вождям только усиливалась. Более того, кацапы никогда не могли понять(да и не понимают до сих пор) а продолжают преследовать и ненавидеть всех тех кто сопротивлялся или сопротивляется этому процессу. Да кацапы любят войны и военные конфликты. Там они себя всегда чувствуют как рыба в воде, но как истинные наследники Монголо-татарской орды, всегда побеждают не умением, а числом, неся при этом поражающие воображение потери в живой силе(бабы еще нарожают). И даже теперь, когда все изменилось и вожди кацапов предпочитают жить и учить своих детей в западных странах, сами же кацапы продолжают жить в своем замкнутом мире, шипя ненавистью в сторону всего цивилизованного мира. Что касается личной жизни кацапа или жизни его семьи, то это для него всегда имеет меньшее значение чем потребности "империи". Повинуясь стадному инстинкту, забота о семье в основном ложится на самку, но само понятие супружеской верности отсутствует у обеих полов. Наверное этому во многом способствует их стадное совокупление, к которому они часто прибегают после традиционных попоек, где зачастую участвуют самые близкие родственники без разбору…., Ну что еще можно добавить?!! Вся наша беда в том что некоторые Руцкие да и Украинцы не до конца еще понимают всей угрозы исходящей от этого полудикого Азиатского племени, ведь кацапы не меняются, они по своей природе, абсолютно не в состоянии понять и принять Европейские ценности общежития, и нам всем остается только ждать когда эти существа наконец вымрут…. Оно все казалось бы где то даже смешно, но 100 млн. жизней во всем мире, которые забрала эта Сатанинская система c ее Совкопидорическими экспериментами, говорят сами за себя!﻿
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Так вроде "Томагавки" быстро летают. Не говоря уже о новых ракетах под 6 км/сек. Так что параша пусть себя иллюзиями не тешит- прилетит то, что надо и столько, сколько надо. В случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5074
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рішення довго приймають,кацапи пішки ту Європу перейдуть,доки ті наважаться висловити стурбованість.
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Не пішки, а зі швидкістю автомобіля Урал4320. Вкотре тут нагадую: прочитайте похвилинний звіт дії норвезьких командос на Брейвіка. За цим сюжетом можна знімати комедію з чорним гумором. До речі, чи можна запатентувати таку ідею для знімання фільму? Шкода буде, якщо хтось заробить на моїй ідеї.
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читав ,з хронометражем.Можливо навіть стурбованість не встигнуть висловити,я вже не кажу про занепокоєння,а до обурення може й не дійти.Мертві не обурюються.
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Представляю как Путлер:Мы будем за болельщиками!
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До тех пор, пока Запад не перестанет честно играть против шулера, он будет проигрывать. Сейчас именно наглый Хуйлостан диктует повестку дня, а все должно быть наоборот. Евротряпки уже надоели...
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Сподіваюсь що озабоченность таки висловлять. Можливо навіть глибоку.
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Это в каком таком члене Альянса нет дорог и ямы не заделаны бюрократами?!
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Чья бы корова мычала!? Хуйлу потребовался месяц чтобы в Донбасс напихать танков и артилерии больше чем в любой европейской стране, а США умудрились только за 4 года дать Украине джавелины которые стрелять не имеют права.
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так отож.Ще контрбатарейні радари були обрізаними в поганому сенсі цього слова.
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вот и пожалуйста,,когда толпа очкариков не способна завалить одного бича!
пля! еще кого-то учить беруться
ото только попрошаек..цыганФу и защищать!
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дивишся окупаційний футбол - допомагаєш окупанту.
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Після такого разгрому, це вже не футбол, а оккупант - Уругвай. З чим його і поздоровляємо. У разі нападу РФ на сусідню країну Європи війська НАТО можуть не встигнути на допомогу через бюрократію і невідповідну інфраструктуру, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4398
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НАТО! Построй на рашке дороги! А то и напасть на нее нормально низзя.(
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Спасибо Уругваю за прекрасный вечер! ))) В случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1395
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касапы уже давно это просчитали поэтому и борзеют. но сначала удар будет по нам, Крым подохнет без воды, поэтому за две недели отрубят кусок от Украины а потом пока все выражать будут озабоченность нанесут удар по Прибалтике.
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можливо.Хуйло знає,що скоро здохне,але із собою забере чимало.
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На счет Крыма - согласен. Есть вероятность нападения орков из-за воды. И вероятность довольно-таки высокая.
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Чодово вже то що вже не таємниця що рашка вирогидний супротивник НАТО і ПРО розгортають проти неї і нові бази НАТО, а раніше якось виправдовувались що про проти Ірану і т.д.
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кажу,німці вже продали мотузку ,на якій їх вішатимуть.І обурююсь з цього.
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дівчина Хуйла тікає з її дорогого пентхаусу?Вилупок Хуйла жила в 20 мілях від місця зльоту MH 17?
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То есть мало того,що они не думают об упреждающем ударе...они ещё и могут не успеть для обороны.Но шо то слабо верится этой статье.У амеров на такие случаи в Пентагоне,лежит пакет с инструкцией из двух пунктов:1.Мочи коммуняк.И 2.Смотри пункт 1 У разі нападу РФ на сусідню країну Європи війська НАТО можуть не встигнути на допомогу через бюрократію і невідповідну інфраструктуру, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 718
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НАТО - это скорее красная черта, а не защита работающая со 100% эффективностью.
За которой может находится реально серьезный военный отпор и ядерная война. А может и нет.
И мало кому захочется проверять, а что именно за ней последует. Собственно, это и есть её главный плюс.
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або згнили зсередини,як салтиковський богатир.
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Ну это тоже не исключено.
Но проверять все же никому не хочется.
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НАТО це в основному США. Так, що коли буде потрібно, там буде все під контролем.
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Германия потихоньку шевелится,начали ремонтировать мосты подгоняя под прохождение тяжелой бронетехники,так же и дороги.
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США перекинули дуже багато важкої військової техніки в Европу. Для чого, США знали ще тоді, коли виробляли таку велику кількість важкої техніки. У разі нападу РФ на сусідню країну Європи війська НАТО можуть не встигнути на допомогу через бюрократію і невідповідну інфраструктуру, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6845
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Куда не успеть? Рашка что после нападения куда то сбежит, улетит на другую планету (было б неплохо). Схотят выгонят и нападающих и будут до владивостока гнать
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Саме час висловити глибоку занепокоєність
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Не псти Ивропа у мардвы нету праблем с дарогами, патаму шо их нету даже для танькавУ разі нападу РФ на сусідню країну Європи війська НАТО можуть не встигнути на допомогу через бюрократію і невідповідну інфраструктуру, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8972.
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А еще на нас прут.что у нас совок и бюрократия.а у самих...
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У разі нападу РФ на сусідню країну Європи війська НАТО можуть не встигнути на допомогу через бюрократію і невідповідну інфраструктуру, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8365https://uploads.disquscdn.com/images/884436bf04ab446619d16415294880e734a570af1d719bbadfdf8b358e42ba39.jpg?w=600&h=427
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post
 
 
 
 
 
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