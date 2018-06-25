 В случае нападения РФ на соседнюю страну Европы войска НАТО могут не успеть на помощь из-за бюрократии и неподходящей инфраструктуры, - The Washington Post

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в материале The Washington Post.
На территориях стран-членов НАТО на границах с Россией размещены небольшие силы. Резервным войскам придется пройти сотни миль. И задержки, связанные с бюрократией и плохой инфраструктурой, могли бы позволить РФ "захватить территорию НАТО в странах Балтии", пока руководство армии США "все еще заполняли 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши".
С этой проблемой американцы столкнулись, планируя за две недели вернуть бронемашины из Грузии в Германию на поезде. Потребовалось четыре месяца.
"Мы должны быть в состоянии двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы быть эффективным сдерживающим фактором", - сказал Бен Ходжес, бывший главный генерал армии США в Европе.
Например, Германия позволяет грузовикам с танками и другой тяжелой техникой ездить по трассам только ночью в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с Альянсом, просит сообщать о запланированном передвижения войск по ее территории за три недели.
Рельсы на железных дорогах в странах Балтии шире западного стандарта, что означает, что поезда придется перезагружать у границы Польши с Литвой. Кроме того, войска могут задержаться из-за узких дорог и мостов, которые не способны выдержать вес военной техники.
В то же время, у России нет проблем с перемещением войск по своей территории.
Ожидается, что на саммите в Брюсселе в следующем месяце страны-участницы НАТО утвердят несколько программ, которые ускорят путь войск к границе НАТО с Россией и увеличат число военнослужащих в этих районах.
Гитлеровская Германия, например успела завоевать почти всю Европейскую часть СССРа и даже частично Кавказ...
Так что Московия может себя не тешить - ответку они получат не меньше чем получил дружбан Гитлер
пля! еще кого-то учить беруться
ото только попрошаек..цыганФу и защищать!
https://vidos.top/ru/w/7385
За которой может находится реально серьезный военный отпор и ядерная война. А может и нет.
И мало кому захочется проверять, а что именно за ней последует. Собственно, это и есть её главный плюс.
Но проверять все же никому не хочется.