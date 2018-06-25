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 Общество
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Все про:Герасимьюк (36) Нацсовет_ТРВ (364) увольнение (1442)

 Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ

Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она  сообщила Радио Свобода.

Герасимьюк также предоставила Радио Свобода фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отмечает Герасимьюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские телеканалы не хотят отказываться от российских телесериалов, - Герасимьюк

Она подчеркивает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.

Герасимьюк назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 4 июля 2014 г. Работала внештатным корреспондентом ВВС, автором-ведущим на телеканале "1 + 1", впоследствии стала генеральным продюсером ТРК "Студия "1 + 1". Была народным депутатом пятого и шестого созывов Верховной Рады.

Согласно законодательству, заявление Герасимьюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал "112" и Шустер манипулируют на понятии "свобода слова", - Герасимьюк

Источник: https://censor.net.ua/n3073424
 
 
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Це вона так 1+1 Коломойського захищає- сама ж звідти.
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От них все равно пользы никакой. Когда нужно принимать решение по крупным телеканалам, постоянно нет кворума. Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ - Цензор.НЕТ 1740
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Цікавий комент про Герасим'юк, їй сподобається.)))
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як і від вас, двох голубков, ніякої пользИ на цьому форумі
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І хто тобі від форуму дав повноваження це вирішувати?
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шляхом голосування лайками, хіба не видно шо Никанор правий?
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Та я бачу- сотні лайків. Чи вже тисячі?
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не преуменьшай - там мульярды...)\просто у тебя нолики не пропечатываются...)))\
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Мабуть щось із зором- я і десятків тисяч на мітингах у Міхо не бачив.)))
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браво - можно на бис...?)))
после такого поста - невозможно смотреть "Рассмеши Комика"...)))\кстати - я не смотрю его после таких постов давно...)))\
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та мені якось до одного місця шо ти там дивишся, як і ти сам.
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браво - бис...)))
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ети два сраных галубка миратворец и канализация ватников есть парашенковские тролли-проститутки у них платное задание здесь гадить
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Петя под выборы пытается закрутить гайки еще сильнее. Не поможет. Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ - Цензор.НЕТ 2979
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Так- нічого не допоможе, бо таки закрутить.
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Україна - не рашка, тому побудувати тут ще один хуйланат у Петі не вийде.
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Звичайно не вийде- та й нинішнього бардака зі ЗМІ бути не має.
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Не заглушить господам с Би Би Си Радиостанцию "Сельдь Иваси"...!(с)
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та ясно! Ти як завжди правий)))) Залишити тільки 5 анал і фсьо Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ - Цензор.НЕТ 9252

Як таке можна верзти, про який "бардак", коли всі увнали належать петям,беням, ахметам, фірташам.
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Я його не дивлюся- від слова взагалі. Залишай, справа твоя.
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то як петя буде наводити порядок зі своїми тарговими партньорами? поубиває,нє? Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 8191
І заставить тебе поцрійота дивитись 5-ий Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 8191
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Мене ніхто і ні до чого не примусить- можуть вбити, та не примусити. А ідіотизм про "тарговЫх пртнЬОров" мені вже остогидло коментувати- ви ж такі принципові, що електрику, яку отримуєте завдяки енергоносіям з рашки собі не вимкнете- бо тоді кидатися лайном у владу в інеті не вийде. А кидатися лайном це сенс вашого нікчемного життя- життя корисних ідіотів хУЙЛА.
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То Петро навмисно все так робить, щоб в нього побільше лайна кидали? Збочинець?
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Навмисно це робить ФСБ- а ви їй підігруєте, сказав же.
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Так то ФСБ українцям на шию "Ротердам +++" повісили?
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Ні, звичайно- вони підвісили думку, що це злочин проти українців.
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Угу, в ЄС це ж звичайна практика - втюхати своїм громаданам вуголь за ціною наче закупили і привезли його з Мадагаскару.
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Так, звичайна- гроші для вірян Золотого Тільця не тхнуть, не знав? Як і для Сіменс не тхне, і для Шрьодера, і для тих нідерландських фірм, що допомагали будувати Кримсьский міст.
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Не перестрибуй на іншу тему. Бізнес-співпраця європейських компаній з країною-агресором ніяких внутрішніх законів ЄС не порушує, хоча й є по відношенню до України - аморальним. Тим більш, що й сама українська влада не визнала агресора - агресором. На відміну від пограбування українців своїми олігархами при владі - порошенком і ахметовим, які возять вуголь з Донбасу, а відображають, що він з Голандії.
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Ти тему новини пам'ятаєш? Сам не перестрибую- а я спати пішов.
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зараз скаже "какие ваши доказательства"? Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 2033 петро ни у чем не винуват
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і в нато, да?
тепер ясно ншо петру офшори. Це швидше приблизить нас до європейських цінностей!
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А зачем тебя примушувати? Комсорг, не льсти себе. Такие как ты никому не нужны. Ты и так всю жизнь "колеблешься только вместе с генеральной линией партии" (правящей).
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Свободу Мураеву! Голос антиукраинской оппозиции не заглушить!
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Сейчас Розенблат на 112 - ом канале рассказывает про борьбу с корупцией Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ - Цензор.НЕТ 3163 .
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Так в свою банковскую карту загляни...не думаю, что тебе Пэтя больше слюнявит, скуповат твой барин.
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Я вже заплуталася... Хто з них справжній патрійот,а хто просто красівий).
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Герасим'юк красІва- навіть по фото видно. І трудовій біографії.)))
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Вона красівий "патріот свободи слова"...
А Державі потрібні патріоти України.
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Сказала бы проще- мы превращаемся в рашку 2
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Дивлячись на Інтер, НьюзВан, 112 та вже у великій мірі і на 1+1 - то так і є.
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Тебе инструкции дают по другим каналам))))
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а что она конкретно там хотела...?\почему только красивые слова...?\
похоже она хочет быть в белом...)
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Готовится к новому президенту)))
4 года прожила во лжи и вдруг стала честной.
Дева Мария. Ветром надуло.
Или это Чичерина?))
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атмосфера не сама сложилась.Кто то ее сложил??Кто то мечтает здесь хуйлостан создать и стать вторым хуйлом?Почему не называются фамилии и факты конкретные?
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Герасимьюк не выдержала!!!!!Потому что честный журналист!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГерасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ
 
 
 
 
 
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