 Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила Радио Свобода.

Герасимьюк также предоставила Радио Свобода фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отмечает Герасимьюк.

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Она подчеркивает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.

Герасимьюк назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 4 июля 2014 г. Работала внештатным корреспондентом ВВС, автором-ведущим на телеканале "1 + 1", впоследствии стала генеральным продюсером ТРК "Студия "1 + 1". Была народным депутатом пятого и шестого созывов Верховной Рады.

Согласно законодательству, заявление Герасимьюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.

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