 Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила Радио Свобода.
Герасимьюк также предоставила Радио Свобода фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".
"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отмечает Герасимьюк.
Она подчеркивает, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".
В Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.
Герасимьюк назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 4 июля 2014 г. Работала внештатным корреспондентом ВВС, автором-ведущим на телеканале "1 + 1", впоследствии стала генеральным продюсером ТРК "Студия "1 + 1". Была народным депутатом пятого и шестого созывов Верховной Рады.
Согласно законодательству, заявление Герасимьюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.
после такого поста - невозможно смотреть "Рассмеши Комика"...)))\кстати - я не смотрю его после таких постов давно...)))\
Як таке можна верзти, про який "бардак", коли всі увнали належать петям,беням, ахметам, фірташам.
І заставить тебе поцрійота дивитись 5-ий
тепер ясно ншо петру офшори. Це швидше приблизить нас до європейських цінностей!
певне вб"ють
А Державі потрібні патріоти України.
https://www.youtube.com/watch?v=QITKk-LQPRg
похоже она хочет быть в белом...)
4 года прожила во лжи и вдруг стала честной.
Дева Мария. Ветром надуло.
Или это Чичерина?))