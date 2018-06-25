 Похищенный в Киеве сын ливийского дипломата найден, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Напоминаем, ранее сообщалось о похищении в Киеве сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама.
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