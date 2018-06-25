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 Происшествия, Киевские новости
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 Похищенный в Киеве сын ливийского дипломата найден, - Нацполиция

Сотрудники полиции нашли похищенного ранее в Шевченковском районе Киева мужчину-иностранца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похитительницу младенца из детсада в Киеве приговорили к ограничению в свободе на два года, - прокуратура

Напоминаем, ранее сообщалось о похищении в Киеве сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама.

Источник: https://censor.net.ua/n3073423
 
 
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И этому ромалэ нужно охрану из бюджета. К 47 ронинам присоединяются ромалэ. Приквел Выборы "воднтур 2"
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Как всегда : пишущие-из-под-ВПН-и-прокси не могут в любой новости не завести шарманку про барыг, однотуровых и зраду
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Сборная рашки, наконец - то нашла свою игру.
РФ - Уругвай 0:3.
Поздравляем!

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Ну и где зрадоботня с визами про "псов Аваковп".
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я честно говоря не помню чтобы милиция что-то находила когда либо, а тут за пару дней всех находят задерживают, а вы говорите...
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Может опять инсценировка? А то уже как то выглядит что сами совершают преступления и сами себя ловят .
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