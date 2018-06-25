 Суд продлил на два месяца арест подозреваемому в госизмене Рубану

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.Украина.

"Суд принял, учитывая, что вынесение полного решения занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить действие меры пресечения без определения размера залога до 23 августа. Полный текст определения огласить 29 июня", - объявил судья.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просит продлить Владимиру Рубану срок содержания под стражей на 60 суток. Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели.

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Как сообщалось, согласно решению Шевченковского райсуда Киева, Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.

Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.