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 Польша стабилизирует восток Европы, принимая и помогая многим жителям Донбасса, - Моравецкий

Европа недооценивает последствия российской агрессии в Украине, а ведь значительное количество "беженцев" из Донбасса приехали в Польшу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной дискуссии с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле в Европейском коллегиуме Натолин в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша платит свою цену за стабилизацию восточного фланга ЕС. Часто недооцениваются последствия российской агрессии в Украине. Это недооценивается с перспективы Брюсселя, но там, на Донбассе идет настоящая война и там проживает 10 млн человек", - сказал Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева

Он подчеркнул, что много людей из этой части Украины "стали бездомными, потеряли надежду и бегут из этой части Украины", в частности и в Польшу.

"Многие из них нашли свой новый дом в Польше. Большинство из них работают, некоторым из них помогаем через различные формы и каналы социальной помощи", - сказал польский премьер.

Он добавил, что таким образом Польша пытается "сохранить мир в этой части Европы".

Источник: https://censor.net.ua/n3073421
 
 
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"Многим"- це декілька сотень. Щоки не луснуть, коли ти їх так надув?
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ну це ж тіпа:

"ми біженців з України пачками приймаємо, тому не вішайте нам арабів"
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Так прямо і кажи, що не хочеш приймати арабів- якого біса Україну до цього приплітати?
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всі не хочуть,
але відмазка така не у всіх є
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а зачєм ?

яка в неї для цього мотивація ?
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А про збереження миру завдяки надання притулку біженцям з Донбасу- це взагалі нонсенс. З усіх сторін нонсенс.
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Интересно, єтот хитрожопый пан может назвать число украинцев, которые получили в Польше статус беженца?
Он хочет по хую съехать с обязательств перед Европой принимать настоящих беженцев.
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Ой смотрите не заиграйтесь с донецкими, что бы потом часть территории не потерять.
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будут орать путен, введи! Из Крыма колаборанты тоже в Киев все валят, рушить Украину дальше Польша стабилизирует восток Европы, принимая и помогая многим жителям Донбасса, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 9228
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Красивый удар со штрафного в ворота мокш от Суареса

Польша стабилизирует восток Европы, принимая и помогая многим жителям Донбасса, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 1220
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Колись дивилась гру уругвайців з аргентинцями, непроста збірна, сильна і непоступлива.
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насолоджується побиттям немовляти
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берите-берите)))) чем больше, тем быстрее услышите "путенпамаги", "польша нас не слышит".
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>>значительное количество "беженцев" из Донбасса приехали в Польшу<<
З чим і вітаємо поляків. Не подобаються вам "бандери" - терпіть данецьких.
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Если что донецкое быдло натворит в Польше, скажут украинцы, хотя они украинцы только по паспорту, корни их в болотах кацапии.
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Россия несет другим странам и народам так много горя, что россияне потеряли моральное право обижаться. Тем более - оценивать степень чужих обид на себя. Вот так-русских, можно и нужно унижать. Для их же пользы разумеется, чтобы прониклись как они виноваты перед всем "цивилизованным человечеством! Кацапы представляют собой новый,не встречавшийся доселе биологический вид! Я бы назвал его "homo horrendum",что приблизительно означает "человек ужасающий"! Они уже выработали свою субкультуру,свою,недоступную простым обычным людям,мораль! Но главное- кацапы ускоренно эволюционируют и вскоре достигнут той стадии ,на котором их простое деградирование станет невозможным! Они как крысы научились приспосабливаться к внешнему воздействию! И как мне кажется,способность кацапни к выживанию напрямую зависит от количества трупов, оставленых русскими за собою!В виду отсутствия логики и последовательности в поступках этот вид человекообразных существ очень трудно изучаем(Умом Рассею не понять). Речь скудная, громкая, эмоциональная, шокирующая слушателя множеством нецензурных выражений, и это все можно наблюдать даже в диалогах между родителями и их несовершеннолетними детьми. Но (к счастью для всех нас) этот примат, в свое время претендовавший на венец человеческого развития, сейчас находится на грани вымирания, и численность его с каждым годом все уменьшается. Кацап, как существо низшего порядка развития, способен понимать только материальную сторону вещей, ему абсолютно чужда духовная сторона мироздания. Оно и не удивительно, что начиная с 1917 года (когда кацапы захватили власть в стране) все богатейшее духовное и культурное наследие Царской Великой Козломордии было полностью уничтожено, и заменено на культуру скотского соцреализма, которая до сего времени почти уничтожила весь менталитет Великая Козломордиян. Несмотря на все это, желание и готовность Кацапа действовать и руководить в этом мире от имени Русского народа всегда на высоте. Наверное этому способствует его(кацапа) ярко выраженная мания величия, которую он унаследовал еще со времен Чингисхана. Часто из - за неосведомленности путают Кацапофф с Русскими. Этого делать нельзя, так как Руцкие (к статьи тоже угнетенный кацапами вымирающий вид) уходят корнями к Славяно - Финским племенам, кацапы же к Монголо - Татарским. Отличительной чертой первых от вторых является то что Руцкие(как и Украинцы) стараются вести оседлый образ жизни, Кацапы врожденные кочевники, и как всегда это бывает среди кочующих племен, через некоторое время территория их поселения в результате их варварской жизнедеятельности становится совершенно непригодной(и даже опасной) для дальнейшего проживания, что вынуждает их к захвату все новых и новых чужих территорий. Отсюда патологическая ненависть и нетерпимость ко всем окружающим их странам. Отсюда и абсолютное(стадное) подчинение вожаку(вАждю), а также его обожествление. Неудивительно что идеи Совкопидорического (стадного) общежития так легко прижились на этой благодатной почве. К статьи, рабская любовь к вождю и абсолютная вера в его непогрешимость делает кацапа очень опасным инструментом в руках его полуграмотных сумасбродных вождей, и даже когда самих же кацапов начали уничтожать миллионами они всегда с пониманием относились к этому, а в результате любовь к вождям только усиливалась. Более того, кацапы никогда не могли понять(да и не понимают до сих пор) а продолжают преследовать и ненавидеть всех тех кто сопротивлялся или сопротивляется этому процессу. Да кацапы любят войны и военные конфликты. Там они себя всегда чувствуют как рыба в воде, но как истинные наследники Монголо-татарской орды, всегда побеждают не умением, а числом, неся при этом поражающие воображение потери в живой силе(бабы еще нарожают). И даже теперь, когда все изменилось и вожди кацапов предпочитают жить и учить своих детей в западных странах, сами же кацапы продолжают жить в своем замкнутом мире, шипя ненавистью в сторону всего цивилизованного мира. Что касается личной жизни кацапа или жизни его семьи, то это для него всегда имеет меньшее значение чем потребности "империи". Повинуясь стадному инстинкту, забота о семье в основном ложится на самку, но само понятие супружеской верности отсутствует у обеих полов. Наверное этому во многом способствует их стадное совокупление, к которому они часто прибегают после традиционных попоек, где зачастую участвуют самые близкие родственники без разбору…., Ну что еще можно добавить?!! Вся наша беда в том что некоторые Руцкие да и Украинцы не до конца еще понимают всей угрозы исходящей от этого полудикого Азиатского племени, ведь кацапы не меняются, они по своей природе, абсолютно не в состоянии понять и принять Европейские ценности общежития, и нам всем остается только ждать когда эти существа наконец вымрут…. Оно все казалось бы где то даже смешно, но 100 млн. жизней во всем мире, которые забрала эта Сатанинская система c ее Совкопидорическими экспериментами, говорят сами за себя!﻿
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольша стабилизирует восток Европы, принимая и помогая многим жителям Донбасса, - Моравецкий
 
 
 
 
 
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