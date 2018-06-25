 Польша стабилизирует восток Европы, принимая и помогая многим жителям Донбасса, - Моравецкий

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной дискуссии с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле в Европейском коллегиуме Натолин в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша платит свою цену за стабилизацию восточного фланга ЕС. Часто недооцениваются последствия российской агрессии в Украине. Это недооценивается с перспективы Брюсселя, но там, на Донбассе идет настоящая война и там проживает 10 млн человек", - сказал Моравецкий.

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Он подчеркнул, что много людей из этой части Украины "стали бездомными, потеряли надежду и бегут из этой части Украины", в частности и в Польшу.

"Многие из них нашли свой новый дом в Польше. Большинство из них работают, некоторым из них помогаем через различные формы и каналы социальной помощи", - сказал польский премьер.

Он добавил, что таким образом Польша пытается "сохранить мир в этой части Европы".