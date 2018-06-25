 На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Радио Свобода.
"Мы исходили из" Авроры "(торгово-развлекательный центр, расположенный на центральном проспекте Запорожья - ред.), Когда увидели местных жителей, которыми было около 15-16 лет, и были сильно навеселе. Они цеплялись и оскорбляли людей: сначала цеплялись к украинцам, а затем к тем, кто выглядит как иностранцы. Они увидели двух индийских ребят, которые были с нами и держались за руки. Когда они вышли из "Авроры", то на них начали нападать. Я хотел помочь им, только начал, хочу вызвать полицию, чтобы решить эту проблему, они начали бить меня. 15 человек одновременно. Никто не останавливал драку", - рассказывает о событиях вечера 19 июня студент-выпускник Запорожского медуниверситета индус Яндра Сива Кешо.
Свидетелем избиения студентов-индусов стала жительница Запорожья Александра Сергиенко. Рассказывает, что 19 июня вечером ждала подружку у входа в один из торгово-развлекательных центров, как вдруг услышала крики и звуки драки.
"Я увидела, как несколько подростков нападают на одного из парней-студентов. Вообще-то одновременно стало происходить несколько драк ... Да, я достала телефон, чтобы набрать 102. Но тут уже подъехал патруль, это буквально в течение минуты произошло. Я не знаю, кто его вызвал, или он рядом где-то проезжал, позже еще одна или две машины полицейские приехали. Полиция бросилась растягивать ребят. Я увидела, что кто-то из полицейских уже берет под руки одного из студентов, и стала объяснять этом полицейскому, что на самом деле нападали как раз на них ", - рассказывает женщина.
"Подростки кричали оскорбления типа" черножопых, нах ... из страны, вас мочить надо ", все в таком духе. Девушки их визжали, снимали на видео. Вышли свидетели с "Варус" (супермаркет, расположенный на первом этаже здания ТРЦ - ред.), Какие-то прохожие, все утверждали, что напали на индейцев. Две женщины выгуливали собаку и тоже говорили полицейским, нападавшие подростки, они часто здесь тусуются возле "Авроры", и ведут себя неадекватно ", - добавляет Александра.
По словам пострадавшего студента, часть нападающих скрылась с места происшествия, на месте инцидента осталось лишь несколько несовершеннолетних. Их и иностранцев полиция забрала в райотдел, однако пострадавшие во время общения с правоохранителями заявления о нападении не подали.
Яндра Сива Кешо просит не фотографировать его. Говорит, что на следующий день на него снова напали возле общежития в студгородке.
"Я шел со своим другом. Мы болтали между собой. Встретили двух марокканцев, что подошли к нам. Они начали нападать на нас - оскорблять, говорить разные плохие слова, я не знаю точно, но они похоже имели план бить нас. Позже собралось 15 марокканцев, окружили меня и начали бить. Также ударили моего друга, но били преимущественно меня", - говорит индус.
В результате конфликта у Яндра Сива Кешо сломан нос. Он предполагает, что второй инцидент не является случайностью и оба нападения связаны. Отмечает, что раньше не видел нападавших ни на занятиях в университете, ни в общежитии.
20 июня неизвестные выложили видео избиения студентов-индусов у торгово-развлекательного центра в интернет.
Услышав о нападении на студентов-индусов возле общежития в студгородке, неравнодушные горожане даже принялись искать юристов и правозащитников, которые помогут иностранным студентам правильно составить и подать заявление в полицию, если те пожелают привлечь нападавших к ответственности.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области подтвердили, что студенты-индусы до сих пор не подали заявлений о нападении на них, а соответственно при отсутствии пострадавших правоохранители не могут совершить необходимые юридические действия по привлечению к ответственности подростков нападавших.
иначе украина станет.... как там батька сказал? во,во, тож самое будет.
Объясняю по пальцам, почему Порошенко. Потому что он ответственен за порядок в стране. Точка. Порядка нет. Запятая. Стесняйтесь дальше поповоду того, что или дурында,или ботыло порохнявое.
милицияполиция не в состоянии порядок навести.
"Мы исходили из" Авроры "(торгово-развлекательный центр, расположенный на центральном проспекте Запорожья - ред.), Когда увидели местных жителей, которыми было около 15-16 лет, и были сильно навеселе. Они цеплялись и оскорбляли людей: сначала цеплялись к украинцам, а затем к тем, кто выглядит как иностранцы.
Они увидели двух индийских ребят, которые были с нами и держались за руки. Когда они вышли из "Авроры", то на них начали нападать. Я хотел помочь им, только начал, хочу вызвать полицию, чтобы решить эту проблему, они начали бить меня. 15 человек одновременно. Никто не останавливал драку", - рассказывает о событиях вечера 19 июня студент-выпускник Запорожского медуниверситета индус Яндра Сива Кешо.
Источник: https://censor.net.ua/n3073420
Згадую Київ і наш інтернаціонал. Теж билися, наші хлопці їх били за дівчат, а вони між собою чубилися.
Але то було на рівні гуртожитку, в місті не пам*ятаю, щоб їх зачіпали.
А після дискотек вікна на першому поверсі (вхід, вахта) часто були вибиті, їх забивали якимись дерев*яними щитами, дискотеки на якийсь час відмінялися.
Траплялися зґвалтування ... Люблять вони дівчат з білою шкірою.
патриоты - це рука Кремля
Браво, Брависсимо !!!