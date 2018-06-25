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Все про:Запорожье (1411) Индия (163) иностранец (247) Ксенофобия (113) нападение (1522)

 На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода"

В Запорожье произошло два случая нападения на иностранных студентов-индусов, которые заканчивают один из местных университетов. Свидетели первого инцидента отмечают, что во время нападения звучали ксенофобские высказывания и оскорбления в отношении иностранцев, а нападающие, как и в ситуации с нападением на цыган в Львове, были подростки. Местные общественные активисты и рядовые пользователи соцсетей возмутились инцидентом, произошедшим в городе, и даже принялись искать юристов, при необходимости помогли бы англоязычным студентам правильно составить и подать в полиции заявления о содеянном в отношении них преступления.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Радио Свобода.

"Мы исходили из" Авроры "(торгово-развлекательный центр, расположенный на центральном проспекте Запорожья - ред.), Когда увидели местных жителей, которыми было около 15-16 лет, и были сильно навеселе. Они цеплялись и оскорбляли людей: сначала цеплялись к украинцам, а затем к тем, кто выглядит как иностранцы. Они увидели двух индийских ребят, которые были с нами и держались за руки. Когда они вышли из "Авроры", то на них начали нападать. Я хотел помочь им, только начал, хочу вызвать полицию, чтобы решить эту проблему, они начали бить меня. 15 человек одновременно. Никто не останавливал драку", - рассказывает о событиях вечера 19 июня студент-выпускник Запорожского медуниверситета индус Яндра Сива Кешо.

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Свидетелем избиения студентов-индусов стала жительница Запорожья Александра Сергиенко. Рассказывает, что 19 июня вечером ждала подружку у входа в один из торгово-развлекательных центров, как вдруг услышала крики и звуки драки.

"Я увидела, как несколько подростков нападают на одного из парней-студентов. Вообще-то одновременно стало происходить несколько драк ... Да, я достала телефон, чтобы набрать 102. Но тут уже подъехал патруль, это буквально в течение минуты произошло. Я не знаю, кто его вызвал, или он рядом где-то проезжал, позже еще одна или две машины полицейские приехали. Полиция бросилась растягивать ребят. Я увидела, что кто-то из полицейских уже берет под руки одного из студентов, и стала объяснять этом полицейскому, что на самом деле нападали как раз на них ", - рассказывает женщина.

"Подростки кричали оскорбления типа" черножопых, нах ... из страны, вас мочить надо ", все в таком духе. Девушки их визжали, снимали на видео. Вышли свидетели с "Варус" (супермаркет, расположенный на первом этаже здания ТРЦ - ред.), Какие-то прохожие, все утверждали, что напали на индейцев. Две женщины выгуливали собаку и тоже говорили полицейским, нападавшие подростки, они часто здесь тусуются возле "Авроры", и ведут себя неадекватно ", - добавляет Александра.

По словам пострадавшего студента, часть нападающих скрылась с места происшествия, на месте инцидента осталось лишь несколько несовершеннолетних. Их и иностранцев полиция забрала в райотдел, однако пострадавшие во время общения с правоохранителями заявления о нападении не подали.

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Яндра Сива Кешо просит не фотографировать его. Говорит, что на следующий день на него снова напали возле общежития в студгородке.

"Я шел со своим другом. Мы болтали между собой. Встретили двух марокканцев, что подошли к нам. Они начали нападать на нас - оскорблять, говорить разные плохие слова, я не знаю точно, но они похоже имели план бить нас. Позже собралось 15 марокканцев, окружили меня и начали бить. Также ударили моего друга, но били преимущественно меня", - говорит индус.

В результате конфликта у Яндра Сива Кешо сломан нос. Он предполагает, что второй инцидент не является случайностью и оба нападения связаны. Отмечает, что раньше не видел нападавших ни на занятиях в университете, ни в общежитии.

20 июня неизвестные выложили видео избиения студентов-индусов у торгово-развлекательного центра в интернет.

Услышав о нападении на студентов-индусов возле общежития в студгородке, неравнодушные горожане даже принялись искать юристов и правозащитников, которые помогут иностранным студентам правильно составить и подать заявление в полицию, если те пожелают привлечь нападавших к ответственности.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области подтвердили, что студенты-индусы до сих пор не подали заявлений о нападении на них, а соответственно при отсутствии пострадавших правоохранители не могут совершить необходимые юридические действия по привлечению к ответственности подростков нападавших.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073420
 
 
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Да, путин при Пецином попустительстве хорошо поработал с неокрепшими умами. СБУ рулит!
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пєтья нє увіноуват,він ні на що не впливає,особливо,якщо воно не прибуткове.
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да и наверняка отпускники из рф в кремле суточные получили. закрыть телефонную, телеграфную, железнодорожную, автомобильную и авиационную связь с рф!!! ну и тырнет наглухо заколотить!
иначе украина станет.... как там батька сказал? во,во, тож самое будет.
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Смотри, какая тонкая, как кал ежа, ирония. Ты там поиронизируй по поводу Меркель или Шредера. Или не? Не хоцца?
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на шредера не зможе ,навіть проксі-сервер не допоможе.
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в їжака гівно трохи менше за котяче і синюватого кольору,коли голодують - зеленішає.Бережіть їжачків.
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Я берегтиму. Чесне піонерське. Буду їх годувати, щоб гівно не було синюватого кольору. На студентів-індусів у Запоріжжі напали підлітки з ксенофобськими гаслами, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 359
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Фрекен, вам не стыдно лгать?: Вам не стыдно обвинять Порошенко (Авакова, Гройсмана, Яцеенюка) в том, к чему они не имеют отношения? Зачем вы это делаете? Я живу в Запорожье, у нас в городе много студентов-иностранцев, в т.ч. из Индии и стран Африки. Идиоты/недоумки, которые на расовой почве нападают на них, были и во времена СССР, и при Кучме, и позднее. У нас много студентов-индийцев учится в Мед. университете. В 90-е на них несколько раз нападали старшие братья нынешних отморозков, тогда ректор публично обратился к главе милиции и те быстро навели порядок. Наведут и теперь. Мне, жителю Запорожья, стыдно, что такое произошло.
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мені також соромно,але знімати відповідальність з виконавчої влади не треба.
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Фуй знает, где ты живешь, порошенковское ботыло, в Запоре или в рассейском Мухосранске. Не видно твоего прапора.

Объясняю по пальцам, почему Порошенко. Потому что он ответственен за порядок в стране. Точка. Порядка нет. Запятая. Стесняйтесь дальше поповоду того, что или дурында,или ботыло порохнявое.
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Пришло время сажать малолетних отморозков, потому что совсем уже распоясались... На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 8015
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Отсутствие наказания для нападавших на ромов будет провоцировать нападения на индусов и далее по списку. На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 7535
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індуси крали чи ширкою торгували?плутаєш солоне з гарячим.
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А что будет провоцировать воровство и наркоторговля цыган? Разнос ими кожных болезней? Дерганье кошельков и мобил по утрам на задних переполненных площадках? Проклятия в сторону молодых девчонок которые не повелись на якобы спасение от порчи!
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А в конце того списка будут рядовые украинцы, вернее просто коренные жители. Объединятся нам надо и давать сдачи, коль милиция полиция не в состоянии порядок навести.
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Тут також постраждали ромале з Індії? Треба їм також виділити охорону від українців за державний кошт На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 8022
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Студенты-иностранцы неплохо оплачивают учебу в украинских ВУЗах и, как правило, ведут себя смирно. А те, кто на них напал, едва ли в ПТУ поступят - малограмотные недоумки. Причем тут кочевые цыгане? Я живу в Запорожье, иногда разговариваю с такими студентами - нормальные ребята и девушки. Сегодня встретил знакомого нигерийца, поздравил с Нигерия-Исландия 2:0. За нападение каких-то придурков на индийцев возле "Авроры" - стыдно.
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Гопота и быдло не должна иметь НИ ПРАВ, ни ГРАЖДАНСТВА! Я категорически против "декларации прав голых обезьян", где им провозглашается так называемое "РАВЕНСТВО". Всё это фарс, уловка, наглый и коварный обман УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, чтоб манипулировать "голосами" невежественных РАБОВ и ХОЛОПОВ и вечно (как классу паразитов и трутней) оставаться у власти!
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Из статьи следует что индусов избили марокканцы....и каким боком тут проявление ксенофобии украинцами...???
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В статье есть и такой фрагмент:
"Мы исходили из" Авроры "(торгово-развлекательный центр, расположенный на центральном проспекте Запорожья - ред.), Когда увидели местных жителей, которыми было около 15-16 лет, и были сильно навеселе. Они цеплялись и оскорбляли людей: сначала цеплялись к украинцам, а затем к тем, кто выглядит как иностранцы.
Они увидели двух индийских ребят, которые были с нами и держались за руки. Когда они вышли из "Авроры", то на них начали нападать. Я хотел помочь им, только начал, хочу вызвать полицию, чтобы решить эту проблему, они начали бить меня. 15 человек одновременно. Никто не останавливал драку", - рассказывает о событиях вечера 19 июня студент-выпускник Запорожского медуниверситета индус Яндра Сива Кешо.

Источник: https://censor.net.ua/n3073420
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""Я шел со своим другом. Мы болтали между собой. Встретили двух марокканцев, что подошли к нам. Они начали нападать на нас - оскорблять, говорить разные плохие слова, я не знаю точно, но они похоже имели план бить нас. Позже собралось 15 марокканцев (!!!), окружили меня и начали бить. Также ударили моего друга, но били преимущественно меня", - говорит индус.",- Здається тут в Україні араби відчувають себе господарями На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 8478
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мароканцы арабы? да половина украинцев похоже на мораканцев. европейские лица с тёмной кожей и чёрными кучерявыми волосами.
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Мироинтеграция: в Запорожью морокканцы бьют индусских студентов.
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«Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ

На студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 4002
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Жал что вы украинцы не учитесь на чужих ошибках, Вам что глаза пиз... дой заросли , что вы не видите что творят иммигранты в Европе ? Зачем вы их в Украину пускаете ?
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Це - студенти. Вони тут вчаться давним-давно.
Згадую Київ і наш інтернаціонал. Теж билися, наші хлопці їх били за дівчат, а вони між собою чубилися.
Але то було на рівні гуртожитку, в місті не пам*ятаю, щоб їх зачіпали.
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"Позже собралось 15 марокканцев (!!!), окружили меня и начали бить. Также ударили моего друга, но били преимущественно меня", - говорит индус."
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У нас билися іранці й іракці (наскільки знаю). Причому - конкретно. Їх розділили через поверх, двері входу у блок оббили якимось якби металом ( не розумію, жестю там чи що). І вони закривалися. Так хлопці, які жили на тій стороні гуртожитку казали, що ті чи інші були рубали їх якимись сокирами (Гризодубо, привіт !), щоб вдертися.
А після дискотек вікна на першому поверсі (вхід, вахта) часто були вибиті, їх забивали якимись дерев*яними щитами, дискотеки на якийсь час відмінялися.
Траплялися зґвалтування ... Люблять вони дівчат з білою шкірою.
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мокшанький дурень, вони студенти, вивчаться і поїдуть до себе в Індію
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ничего толерасты количество молодёжи скоро сведут к нулю..а тех, кто есть оболванят до ялового состояния..
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Да арабы марокканцы толпой зубастые и Украину могут сожрать. Интересно где они в Украине взялись? Вроде бы Марокко это не украинская колония была
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ну вот и дожили
патриоты - це рука Кремля
Браво, Брависсимо !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа студентов-индусов в Запорожье напали подростки с ксенофобскими лозунгами, - "Радио Свобода"
 
 
 
 
 
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