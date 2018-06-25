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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (370) Москалькова (56) Одинцов Максим (6)

 Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО

Уполномоченный по правам человек в РФ Татьяна Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. Путиным и президентом Украины П. Порошенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу Уполномоченным по правам человека в РФ и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова

Москалькова так же намерена встретиться с моряками с крымского судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену.

Также читайте: Россия хочет расширить список визитов Москальковой с 34 до 50 заключенных граждан РФ, - Денисова

Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3073419
 
 
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а ведь вроде только начали вставать с колен.. и тут 3 : 0
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Разгром путинского футбола После двух первых матчей раздулись от величия. Сначала 5-0. Затем 3-1. Великие победы над шейхами из Саудовской Аравией и фараонами из Египта. Пустили пыль в глаза. Страна самообмана. Как всегда, орали на улицах про Россию, ура и победу. Телевизор лучился счастьем. Напяливали ушанки на стадионах. Сразу стали выступать грандами мирового футбола. Дзюба брякнул про Аргентину, что она «очень средняя команда по меркам мирового футбола». Забавно. Напоминает комментарии Лозы, что Кит Ричардс из «Роллинг Стоунз» плохо играет на гитаре. На свою команду посмотри, Дзюба! И вот страна поехала дальше «закидывать шапками». Россия - Уругвай. И сразу с небес на землю. Как только путинская футбольная dream-team встретила действительно сильную команду, всё стало на свои места - бутсы воткнулись в траву и замерли там в почетном карауле. Отстойный футбольный коллектив из России показал свой обычный уровень.
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мокши выходят на Испанию. Последняя игра испании с мокшами на Чемпионате Европы закончилась разгромом 5:0 или 6:0...
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Подозреваю что каталонцы не будут болеть за кацапов . О лугандонцах такого сказать не могу .
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А в скільки разів територія Уругваю менша за територію накацапії? Каци - не в розмірі території "вялічіє".. І потрібен вам був той Крим, юродиві?
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3,5 миллиона человек всего-то. И не продались за хуйловые подачки, как сауды с саллахом.
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Чемпионам г*ндонам указали на их истинный уровень!
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Не пойму, то ли по жадничали и захотели покупать уругвайцев, то ли посчитали себя "вяликими" и решили, что "в падлу" им платить, то ли латинасов подкупить в футболе нельзя (для них это с детства особый мир)!?
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- Берримор, что за вой опять стоит на мокшанских болотах? - Футбол, сэр. 3:0. - И на кого три раза забили? - На российских пенсионеров, сэр Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 4665 Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 4665 Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 4665
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Москалькова мундиаль пропускает . Не скрепно однако .
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Взнали,що бігати до 65,та ну його на
Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 4580
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А не наладить ли москалькову по звизде мешалкой с Украины,пока Денисова не встретится с Сенцовым?
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А зачем ее пускать в Украину,если они нашу никуда не пускают? Что за бред? Пусть мечтает попасть!
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впустить и арестовать шмару москальскую
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Промурижить так, як кацапня мурижила пані дєнісову в лабитнангі.. Не пускати до тих пір, поки Україна не побачить Сенцова та Балуха.. Ніхто з кацапні в Україні не голодує - потерплять лапті..
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Ту маскалькову так з єйо камсамольськім начьосом на саунах мурижили ,єщьо в савєцькі врємєна, шо в нєйо фсьо людське давно атрофувалося. Шо гебня скаже, то й ісполніт.
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Нелюді із СІЗО, дайте можливість одінцову вимити як слід свою дупу перед візитом сородички!
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Идеальный удар со штрафного мокшам от Суареса

Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО - Цензор.НЕТ 1665
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Когда "стенка" дырявая и рикошеты, то удар идеальным не называют!
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Найдётся ли в Украине "добрый" человек и пристрелит эту московскую ментовку-садистку, как несносную тварь и пособницу режима преступного бандитского края кремлевских ублюдков!?
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даже не знаю такой жопы в Украине где надо строить тюрьмы и катать там по ним всяких москальковых....
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Британский
таблоид The Daily Mirror вышел со статьёй, в которой со ссылкой на убитого#Литвиненконедвусмысленно намекает на то, что Путин -
педофил.

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/alexander-litvin..

Ссылка www.mirror.co.uk
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО
 
 
 
 
 
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