 Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.
"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. Путиным и президентом Украины П. Порошенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу Уполномоченным по правам человека в РФ и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой", - говорится в сообщении.
Москалькова так же намерена встретиться с моряками с крымского судна "Норд", находящимися на территории Украины.
Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.
Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену.
Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.
Чемпионамг*ндонам указали на их истинный уровень!
таблоид The Daily Mirror вышел со статьёй, в которой со ссылкой на убитого#Литвиненконедвусмысленно намекает на то, что Путин -
педофил.
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/alexander-litvin..
Ссылка www.mirror.co.uk