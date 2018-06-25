 Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. Путиным и президентом Украины П. Порошенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу Уполномоченным по правам человека в РФ и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой", - говорится в сообщении.

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Москалькова так же намерена встретиться с моряками с крымского судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену.

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Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.