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Все про:убийство (4893) Харьков (3899)

 Жестокое убийство семьи в Харькове было совершено из-за долга $100 тысяч, - Нацполиция

Мотивом для убийства семьи в Харькове стали долги потерпевшего на сумму около 100 тыс. долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По словам начальника харьковской полиции Олега Беха, 24 июня около 10:40 в полицию позвонила женщина, которая увидела на соседнем балконе окровавленное тело человека. Позже в квартире правоохранителями были найдены тела 45-летнего мужчины и 39-летней женщины. Там же находилась их дочь 13-ти лет, которая получила ранение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

Девочка была отправлена в больницу и ей оказана необходимая медицинская помощь.

После происшествия был объявлен план "Сирена", злоумышленника задержали возле станции метро "Киевская". Из багажника его автомобиля полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 24 июня в Харькове было совершено двойное убийство - из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого.

Источник: https://censor.net.ua/n3073418
 
 
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В стилі сицілійської мафії..
Шкода дівчинку, сиротою лишилась
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І психологічна травма для дитини страшна: на її очах вбито батьків. Ще й у неї стріляли ні за що, ні про що.
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Після цієї інфи цікавість до персони вбивці стала ще більшою- їхати вбивати, маючи в авто 200 тис $...
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есть вероятность, что это деньги потерпевших
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Винні були 300, 200 віддали і 100 залишилось?
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Як варіант- та тоді б поліція так і написала. І ще- не логічно вбивати людей, які вже віддали 200 і винні ще 100, бо тоді ці 100 втрачені.
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когда убивают из-за денег вообще логики маловато
а тут пришел забрать 100тыс, забрал больше - 200тыс, из-за этого и убил
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Вище сказав- тоді відсутня логіка у вбитих, померти за 100 маючи 200.
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выше написал, в убийстве из-за денег нет логики, потерпевшие возможно также не предполагали, что за деньги могут убить, тем более как говорят - убийца друг детства, близкий друг семьи
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Скоріше за все - вбивця 100%-во знав, що гроші є, але потерпілі віддавати борг не стали, і дали зрозуміти, що й не збираються, тоді він їх вбив, знайшов схованку і забрав все, що було (тобто 200 тисяч) (ІМХО)
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Спорол дурню,если должник отдал 2/3, то велика вероятность, что вернет и остальное ...
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А може вони взагалі не хотіли віддавати гроші, або це гроші були відкладені на якусь нагальну проблему (наприклад на лікування).
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Мабуть боржники не думали що їх будуть вбивати за борг, на таке здатна не кожна людина (і це вбивство було більше спнтанним, тому що вбивця приїхав на своєму авто, по якому його швидко і вирахували), тим паче гроші вони займали скоріш за все у знайомої людини.
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І спонтанно витяг одну з рушниць, які до цього спонтанно поклав у авто... якось не клеїться.
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Скоріш за все просто хотів полякати зброєю, тому що приїзжати на своєму автомобілі вбивати людину серед білого дня у місті де на безліч камер спостереження це вершина тупості. Ну а так верогідно, що виникла спонтанна бійка (намагались відібрати зброю) і він когось вбив, а усіх інших вже вбивав як зайвих свідків.
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Тим паче що зброя була скоріш за все зареєстрована, а вбивати з такої людину це писати собі вирок.
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Якраз інформація про борг все і прояснює - зайняв занйомим гроші, а вони по доброму віддавати не схотіли, ось і вирішив їх полякати зброєю, але все пішло не так як він сподівався.
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А те що це можуть бути гроші які він забрав у вбитої родини тобі на думку не спадало?
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Сто кусков - достаточная сумма, чтобы до конца дней просидеть на киче.
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а може все було навпаки? може це боржник приїхав до кредиторів?
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А ще говорять що це 2 друга були але гроші все зіпсували, бажаєш нажити ворога ~ займи йому грошей.
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честно говоря, сожаления нет, могу только пособолезновать... брал бабки, давал себе отчет... или брал для кидка? нужно отдавать, а не кормить завтраками, от тех завтраков бывает оскома и печальный финал... - только не нужно мне говорить куда в таких случаях обращаться - люди обратились... или сами пришли за своим...
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Борги треба віддавати. Або не брати якщо не знаєщ як віддавати будеш..
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Таке от воно нині - життя на Україні.....................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖестокое убийство семьи в Харькове было совершено из-за долга $100 тысяч, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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