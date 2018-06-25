 Жестокое убийство семьи в Харькове было совершено из-за долга $100 тысяч, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По словам начальника харьковской полиции Олега Беха, 24 июня около 10:40 в полицию позвонила женщина, которая увидела на соседнем балконе окровавленное тело человека. Позже в квартире правоохранителями были найдены тела 45-летнего мужчины и 39-летней женщины. Там же находилась их дочь 13-ти лет, которая получила ранение.

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Девочка была отправлена в больницу и ей оказана необходимая медицинская помощь.

После происшествия был объявлен план "Сирена", злоумышленника задержали возле станции метро "Киевская". Из багажника его автомобиля полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 24 июня в Харькове было совершено двойное убийство - из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого.