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Все про:Львов (3224) Львовщина (1455) месть (14) цыгане (99)

 Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Представители ромского нацменьшинства в Украине и цыганские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы ромских лагерей.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ромской организации "Чырыклы" Зола Кондур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут ли создаваться так называемые "ромские группы защиты"? Наш ответ - нет. Потому что мы соблюдаем закон, в Украине есть соответствующие органы, которые должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в этой стране. Мы надеемся, что будет эффективное расследование всех нападений, которые произошли за последние два месяца. Конечно, мы готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и органами власти", - заявила она.

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Также Кондур отметила, что вопрос мести также не поднимался среди ромского сообщества.

"Мы понимаем, что ответ насилием на насилие приведет к очень жестким последствиям. И поэтому у нас даже не поднимается этот вопрос среди пострадавших семей и среди ромских организаций", - резюмировала Кондур.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.

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В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.

Источник: https://censor.net.ua/n3073417
 
   
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Они ответят еще большим воровством цветного металла и перевыполнением плана по продаже ширки
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кондур живет в лесу и собирает металлолом?
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Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

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Это двойной анекдот?
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У этой барышни, больше ума, чем у наших правоохранителей, которые создают "отряды полиции по защите ромов". Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур - Цензор.НЕТ 3340
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Особи ромської національності дотримуються законів України? Це новий анекдот?
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Депутати і міністри також законів дотримуються? Hе треба всіх під одну гребінку, можливо дехто і дотримується законів України.
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Aбсолютно верно: "заниматься защитой граждан должны правоохранители" а не МИД УКРАИНЫ должен осуждать Украину , это явная работа на врага еще и во время войны - Коментар МЗС України у зв'язку із нападом на поселення ромів
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А может вы все дружно куда нибудь свалите. Табор любит уходить в небо, вот и валите на куй.
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......только что АРАБСКИМ чемпионам НАБИЛИ ЛИЦО 3 : 0 !!!!
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той ногам'яч-для покидьків і колабораціоністів.
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7 детей,три года стажа за каждого,итого 21 год и пенсия уже на кармане ни дня не проработав

Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур - Цензор.НЕТ 7498
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Цыгане соблюдают закон? - новый анекдот....
И какого хрена их стали называть ромами?
Это на каком языке?

В Украине цыгане и точка....
А еврей жид..., как у поляков и до октябрьского переворота в Украине писалось....
Что за понты менять язык не спросясь у народа?!
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ромалэ ( роми - на украинский манер ) на цыганском цыган.
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Це самоназва етнычної підгрупи циган, яка кочує та промишляє на території України (плюс-мінус). Молдавсько-румунські цигани - це підгрупа "котляр", ще якісь - підгрупа "парія". Проте політкоректні англосакси не переймаються етнографією і всіх називають "джипсіз".
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Право на насилие должно иметь только государство Украина.
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і ніхто не помічає рило гебні, що стирчить з цієї історії і рохкає
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Це точно,цапаШМИ другий день обсмоктують цих ромел і наші в унісон співають
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Стирчить. А якого тоді ведуться на це ?
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Слава Богу. Цыгане не будут бить патриотов.
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А если бы моего родственника цыгане подсадили на наркотики, то тоже бы грохнул и полиции меньше забот, хотя может они тоже с них кормятся.
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И цыгане отлавливают людей и подсаживают их на наркотики ..?? Ловят и колят их или таблетки в рот закидывают насильно..??

Так что увы и ах....если ваш родственник и придет к циганам за наркотой..то он придет к ним сам...добровольно.....и кто ему будет доктор...??
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З іншого боку, - якщо йому ніде буде купити наркотик, то він і не підсяде....пропозиція породжує пробу...
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Тут все несколько иначе обстоит.... покупать начинают уже после того как подсядут....а не наоборот...
Никто не идет покупать наркоту что бы стать наркоманом....
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Для того, щоб підсісти, треба ж десь купувати....суть в тому, чим більше продавців, тим більша ймовірність, що воно попадає до наших дітей
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Друзья-товаришЧи....отсутствие должного воспитания...вот что приводит к тому что подсаживаются на наркоту...
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"Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие" - конечно не будете,иначе всех тогда нафиг перемочат и никакие "правохранители" не помогут.
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Думаю симпатична пані Кондуктор законів дотримується
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Живя в этих таборах они нигде не работают, совершают правонарушения, торгуют наркотой. А доблестные аваковские менты делают вид что они не в курсе. Видимо неплохо кормятся с этих цыган.
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Парадокс. Правоохранители вместо того, чтобы навести законность и порядок берут под охрану рассадник беззакония. Причина из-за которой возникла эта ситуация не устраняется, а только усугубляется.
В местности где я проживаю перед развалом Союза была подобная ситуация. Цыгане довели местное население до стихийного погрома. По счастливой случайности обошлось без убийств. Власть в то время поступила очень разумно. Погрузила цыган в автобусы и вывезла в неизвестном направлении. На этом конфликт был исчерпан. Оседлые цыгане остались, закон стараются не нарушать и никто их с тех пор не тревожит. Это обычные граждане ничем принципиально не отличающиеся от других украинцев.
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ну, так пусть кондур даст сведения где работали "граждане" ромы из бомжатника, сколько отчислили в бюджет ? и нема проблем. тогда авакяновцы просто обязаны их охранять, т.к. эти "граждане" платят им зарплату. да, кондур?
а пока, извините, украинцы содержат полицаев и никто никому не обязан. то педикам, то ромам... хз что с этой страной
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Весь Киев забит этими законниками, грязные, вонючие, хватают за руки, пытаясь втюхать какую то херню, воруют все, что видят. Терпение реально заканчивается. Провожал товарища на вокзале - от вони рядом пройти невозможно, не то , что смотреть. А у ментов все добре - им несут и служба идет.
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Люди, цигани, звісно роблять багато непотрібних речей. Але. Не треба так на них нападати -- будьмо поблажливішими. Залишіть свій гнів для кацапні. Саме кацапня вбиває українців. Бо я так бачу, що через циганів, дрібних злодюжок, ви готові забути про кацапню.
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НОВЫЙ АНЕКДОТ!
Цыгане придерживаются и соблюдают законы. Ми дотримуємося закону і не відповідатимемо насильством на насильство, займатися захистом громадян повинні правоохоронці, - віце-президент ромської організації Кондур - Цензор.НЕТ 6722


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Мне это напоминает ,,великого слепого,, Паниковского которого за пятерку мент не замечал и даже защищал когда он попадался на воровстве.
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Книга "Город без наркотиков". Бюллетень №12 (2002)

Заходиш в магазин и видеш как цыгани с пачки 500 грн. расплачиваются за товар.
Диву дивному даёшся..
Откуда?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур
 
 
 
 
 
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