 Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ромской организации "Чырыклы" Зола Кондур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будут ли создаваться так называемые "ромские группы защиты"? Наш ответ - нет. Потому что мы соблюдаем закон, в Украине есть соответствующие органы, которые должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в этой стране. Мы надеемся, что будет эффективное расследование всех нападений, которые произошли за последние два месяца. Конечно, мы готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и органами власти", - заявила она.
Также Кондур отметила, что вопрос мести также не поднимался среди ромского сообщества.
"Мы понимаем, что ответ насилием на насилие приведет к очень жестким последствиям. И поэтому у нас даже не поднимается этот вопрос среди пострадавших семей и среди ромских организаций", - резюмировала Кондур.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.
В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.
Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.
Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.
Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.
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Это двойной анекдот?
И какого хрена их стали называть ромами?
Это на каком языке?
В Украине цыгане и точка....
А еврей жид..., как у поляков и до октябрьского переворота в Украине писалось....
Что за понты менять язык не спросясь у народа?!
тепер вб'ють українця
Так что увы и ах....если ваш родственник и придет к циганам за наркотой..то он придет к ним сам...добровольно.....и кто ему будет доктор...??
Никто не идет покупать наркоту что бы стать наркоманом....
В местности где я проживаю перед развалом Союза была подобная ситуация. Цыгане довели местное население до стихийного погрома. По счастливой случайности обошлось без убийств. Власть в то время поступила очень разумно. Погрузила цыган в автобусы и вывезла в неизвестном направлении. На этом конфликт был исчерпан. Оседлые цыгане остались, закон стараются не нарушать и никто их с тех пор не тревожит. Это обычные граждане ничем принципиально не отличающиеся от других украинцев.
а пока, извините, украинцы содержат полицаев и никто никому не обязан. то педикам, то ромам... хз что с этой страной
Цыгане придерживаются и соблюдают законы.
Заходиш в магазин и видеш как цыгани с пачки 500 грн. расплачиваются за товар.
Диву дивному даёшся..
Откуда?