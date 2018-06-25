 Мы соблюдаем закон и не будем отвечать насилием на насилие, заниматься защитой граждан должны правоохранители, - вице-президент ромской организации Кондур

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ромской организации "Чырыклы" Зола Кондур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут ли создаваться так называемые "ромские группы защиты"? Наш ответ - нет. Потому что мы соблюдаем закон, в Украине есть соответствующие органы, которые должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в этой стране. Мы надеемся, что будет эффективное расследование всех нападений, которые произошли за последние два месяца. Конечно, мы готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и органами власти", - заявила она.

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Также Кондур отметила, что вопрос мести также не поднимался среди ромского сообщества.

"Мы понимаем, что ответ насилием на насилие приведет к очень жестким последствиям. И поэтому у нас даже не поднимается этот вопрос среди пострадавших семей и среди ромских организаций", - резюмировала Кондур.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.

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В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.