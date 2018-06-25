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Все про:Крым (20230) прокуратура (3184) чиновник (1248) государственная измена (221) Михальчевский (9)

 Дело экс-"министра здравоохранения" оккупированного Крыма Михальчевского направлено в суд, - прокуратура

Прокуратура АР Крым и Главное управление СБУ по Крыму завершили досудебное расследование в уголовном производстве против бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратура АР Крым.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на этой должности, оказывал помощь оккупационным властям путем содействия в организации проведения незаконного референдума о независимости полуострова, а также склонении жителей Крыма к приобретению гражданства Российской Федерации, что подтверждено добытыми доказательствами, в частности, заключениями экспертиз (портретной и лингвистической), показаниями свидетелей", - сообщили в прокуратуре.

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Обвинительный акт по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины направлен в Апелляционный суд. Киева для решения вопроса об определении подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073415
 
 
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Якщо суд вліпить цій сволоті 15 років, то хоч трохи виправить ставлення українців до судів.
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А тот кто отдал (подарил) полуостров получит обвинение и срок?
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То хУЙЛО дарма брязкальця "За визволення Криму" роздавав?
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нет. они же все из винницкого юденрата и являются торговыми партньорами русни.
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Соевые думают что все уже дураки,ну какое отношение иметь может министр здравохранения до захвата полуострова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело экс-"министра здравоохранения" оккупированного Крыма Михальчевского направлено в суд, - прокуратура
 
 
 
 
 
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