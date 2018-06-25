 Политзаключенному Балуху, который держит 99 сутки голодовки в оккупированном Крыму, стало плохо, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июня корреспонденту Крым Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.

Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". Кроме того, по словам активиста, в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

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