 Политзаключенному Балуху, который держит 99 сутки голодовки в оккупированном Крыму, стало плохо, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июня корреспонденту Крым Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.
"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.
Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". Кроме того, по словам активиста, в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.
Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.
Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.
Він - стійка людина, але для здоров*я шкода значна.
Если даже голод не сломил его волю к сопротивлению (некоторые люди становятся в этом состоянии людоедами и овощами)..., то да - это великий Чел на самом деле.....
Таких на Земле не много.....
-Эх, внучок, всё круто было: Олимпиада, Крым наш, Сирия наша, дали соснуть пиндосам, даже египтян в футбол выигывали, вот было время!
-Дед, а ты куда одеваешься-то?
-Как куда? На работу, блять! Мне ж всего 70.......