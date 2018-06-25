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Все про:голодовка (627) Крым (20230) Балух Владимир (154)

 Политзаключенному Балуху, который держит 99 сутки голодовки в оккупированном Крыму, стало плохо, - адвокат Динзе

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского активиста Владимира Балуха ухудшилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 июня корреспонденту Крым Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.

Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". Кроме того, по словам активиста, в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также смотрите: Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Также читайте: Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3073413
 
 
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а как сегодня прошло рассмотрения его дела по изменению меры содержания
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как будто раньше ему было хорошо. жаль мужика. кацапам пох
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Інформація не зовсім по темі але Росія-Уругвай 0:3. ... Все .... Мельдоній більше не вставляє... Може мочу в чистому вигляді спробувати ????? Политзаключенному Балуху, который держит 99 сутки голодовки в оккупированном Крыму, стало плохо, - адвокат Динзе - Цензор.НЕТ 5351
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Повідомляли, що Володимир втратив 30 кг ваги.
Він - стійка людина, але для здоров*я шкода значна.
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да, это не Савченко - здесь все серьезно.....

Если даже голод не сломил его волю к сопротивлению (некоторые люди становятся в этом состоянии людоедами и овощами)..., то да - это великий Чел на самом деле.....

Таких на Земле не много.....
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-Дедушка, а расскажи о нашей славной истории в годы твоей молодости?
-Эх, внучок, всё круто было: Олимпиада, Крым наш, Сирия наша, дали соснуть пиндосам, даже египтян в футбол выигывали, вот было время!
-Дед, а ты куда одеваешься-то?
-Как куда? На работу, блять! Мне ж всего 70.......
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Гореть вам в аду рашистские свинособаки ! ! !
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Він і так зров'я міцного не мав.. Чи витримає тіло наміри душі..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолитзаключенному Балуху, который держит 99 сутки голодовки в оккупированном Крыму, стало плохо, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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