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Все про:освобождение (223) Эрдоган (389) политзаключенные (843) Чийгоз (245)

 Эрдоган готов участвовать в процессах освобождения украинских политзаключенных, в первую очередь, Сенцова и Кольченко, - Чийгоз

Президент Турецкой Республики Реджип Тайип Эрдоган подтвердил готовность бороться за освобождение голодающих украинских политузников, которые находятся в России и оккупированном Крыму.

Об этом Крым.Реалии рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, комментируя победу Эрдогана на выборах президента, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее мы очень обстоятельно говорили Эрдогану о его участии в освобождении политзаключенных и он откликнулся. Он принял наши предложения последний раз, когда встречался с Климкиным (глава МИД Украины Павел Климкин. - Ред.), Мустафой-ага (лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. - Ред.) и Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.), когда обсуждался вопрос украинских политзаключенных. Он подтвердил готовность участвовать в этих процессах", - сказал Чийгоз.

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По его словам, "в первую очередь" речь шла о заключенных в России Олеге Сенцове и Александре Кольченко и об удерживаемом в крымском СИЗО украинском активисте Владимире Балухе.

"И обо всех остальных, учитывая критичность состояния этих людей", - сказал Чийгоз.

Напомним, согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий президент Турции набрал более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

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Президент Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня 2018 и обсудил с ним ряд вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3073412
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭрдоган готов участвовать в процессах освобождения украинских политзаключенных, в первую очередь, Сенцова и Кольченко, - Чийгоз
 
 
 
 
 
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