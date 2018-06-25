 Порошенко и Эрдоган заявили об укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.

Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции".

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