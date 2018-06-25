 Порошенко и Эрдоган заявили об укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.
Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции".
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...
И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..
На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...
Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
то ленточку резать, то про потужни и ришучи, то про мальдивы.... вот про "дипломатические таланты". для того и форум
будет Пете продавать газ и на эти деньги покупать С-400 - Красавчик
Даже с учетом того, что в НАТО уже убедились, что С-400 способен сбивать только то, что было сделано до 90-х годов.
Путин ввёл войска в Сирию - помогите, гитлер-путлер агрессор
Путин вывел войска из Сирии - хахаха, путлер зассал
надо выбрать
продажа С400 - это либо хорошо, либо плохо
а у Вас получается, что и то и другое одновременно - зависит от точки сидения
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-Эх, внучок, всё круто было: Олимпиада, Крым наш, Сирия наша, дали соснуть пиндосам, даже египтян в футбол выигывали, вот было время!
-Дед, а ты куда одеваешься-то?
-Как куда? На работу, блять! Мне ж всего 70..