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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15021) Турция (1973) Эрдоган (389)

 Порошенко и Эрдоган заявили об укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией

Президент Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня 2018 и обсудил с ним ряд вопросов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.

Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Источник: https://censor.net.ua/n3073410
 
   
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У серйозну гру почав Порошенко грати, Меркель це точно не сподобається- от і добре!!!
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На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...

И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..

На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...

Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
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Сьогодні збирався відкрити пиво і мимоволі обернувся чи нема Пєті за спиною з відкривалкою
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та ладно... не так уж много новостей без парашенки.
то ленточку резать, то про потужни и ришучи, то про мальдивы.... вот про "дипломатические таланты". для того и форум
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У мокш всего один выбор : проиграть со счетом 5:0 с португалией или испанией. Слава Уругваю!
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мабуть через турка, барыга расейскую С-400 будеть закупать,что бы угодить рашисту...
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ни чё так Эрдоган устроился
будет Пете продавать газ и на эти деньги покупать С-400 - Красавчик
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Газ да. С-400 у члена НАТО... Ты уверен, что это хорошо для продающего? Порошенко й Ердоган заявили про зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною - Цензор.НЕТ 976
Даже с учетом того, что в НАТО уже убедились, что С-400 способен сбивать только то, что было сделано до 90-х годов.
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Так они не просто хотят купить. Одним из условий является передача технологий. Порошенко й Ердоган заявили про зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною - Цензор.НЕТ 7349
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мне это напоминает
Путин ввёл войска в Сирию - помогите, гитлер-путлер агрессор
Путин вывел войска из Сирии - хахаха, путлер зассал

надо выбрать
продажа С400 - это либо хорошо, либо плохо
а у Вас получается, что и то и другое одновременно - зависит от точки сидения
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Эрдоган научит Пэдру как "разоблачить" спровоцированный путч и на этой волне стать диктатором?
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Президент Порошенко умеет находить союзников для Украины. Он в прошлом очень сильный дипломат.
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Порошенко сильный дипломат????? Такое можно ляпнуть только под парами боярышника!
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-Дедушка, а расскажи о нашей славной истории в годы твоей молодости?
-Эх, внучок, всё круто было: Олимпиада, Крым наш, Сирия наша, дали соснуть пиндосам, даже египтян в футбол выигывали, вот было время!
-Дед, а ты куда одеваешься-то?
-Как куда? На работу, блять! Мне ж всего 70..
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Кроме как к дерьму наш православный пэтрусь больше не может присоедениться. Куда эрдоган тянет Турцию только дураки не понимают а помощь эрдогана нам только на словах - много обещаний как и наш православный пэтрусь!
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Пердусь кривославный, а не охренел ли ты в конец?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Эрдоган заявили об укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией
 
 
 
 
 
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