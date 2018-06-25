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 Оборудование велосипедных дорожек и полос станет обязательным при строительстве и реконструкции дорог, - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Новые Государственные строительные нормы (ГСН) предполагают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минрегиона, соответствующая норма содержится в новых ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, в части организации велосипедного движения вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог. Соответствующая норма содержится в новом ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

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"Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто. В Нидерландах вообще хотят ввести денежную доплату тем работникам, которые добираются на работу на велосипедах, чтобы еще больше популяризировать это движение и уменьшить количество машин на дорогах. У нас, возможно, тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новых ГСН для улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройства и параметров", - сказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов в жилых, общественных зданий, промышленных предприятий, объектов массового посещения, открытых автостоянок и гаражей.

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Оборудование велосипедных дорожек и полос станет обязательным при строительстве и реконструкции дорог, - Парцхаладзе 01
Оборудование велосипедных дорожек и полос станет обязательным при строительстве и реконструкции дорог, - Парцхаладзе 02

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По словам Парцхаладзе, такие изменения позволят существенно повысить безопасность и комфорт, в частности, велосипедистов на дорогах и способствовать активному развитию велосипедного движения как альтернативы общественному транспорту.

В новых ГСН также содержится норма относительно ширины полос движения в городах и селах. Так, с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах с новой нормой максимально возможная ширина всех полос движения составляет 3,75 м, но их можно и нужно сужать в зависимости от назначения улиц и интенсивности машинопотока - до 2,75-3,5 м . Реализация этой нормы, в том числе, будет способствовать эффективному развитию велосипедного движения за счет обустройства отдельных полос для них.

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Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Оборудование велосипедных дорожек и полос станет обязательным при строительстве и реконструкции дорог, - Парцхаладзе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3073403
 
   
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Шо оно несёт ,какие дороги,какое строительство - ДУРДОМ !!!!
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Хочется говнеца набросить, но повод не можешь найти? Сочувствую.
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головне, не зрозуміло, чим провинилася та честь, шо він її імєєт
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Ты шо дурак ,зачем подкидывать говнеца если благодаря пэте с бандой Украина и так по уши в дерьме ...там уже некуда кидать ....
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Пускай хоть сперва ямы залатают чтоб велосипедисту не приходилось выезжать на встречку обходя колдоебину.А о велодорожках вернемся лет этак через 100-200
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Надеюсь, велосипедисты тоже будут платить налог на содержание дорог? Устаткування велосипедних доріжок і смуг стане обов'язковим під час будівництва та реконструкції доріг, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 620
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так вони просто дороги не навчились робити а з вєлодорожками подавна і стануть в двічі дорожче
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Этот Лев популист ещё тот, совком несёт вся эта писанина бюрократическая.
Було - стане, було - стане... не стане!!! Хоть воздушные замки утверждайте, видимость работы вместо работы...
Дороги в ужасном состоянии, какие велодорожки при реконструкции, если на обычные дороги все деньги воровались, волнуются и будут вороваться. Не устали ещё на S-классах да по ямам по колено...
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А що це таке - "устаткування велосипедних доріжок"? Ідіоти....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОборудование велосипедных дорожек и полос станет обязательным при строительстве и реконструкции дорог, - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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