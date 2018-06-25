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Все про:ГПУ (8727) Львовщина (1455) цыгане (99)

 Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.

"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану",- отметила Добровольская.

Как добавили в городском совете, мэр Львова Андрей Садовый выразил намерение предоставить пострадавшим ромам временное жилье.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3073401
 
 
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Правильно сделала.
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Бабушку с пучком редиски полиция сгонит , А ЦЫГАНЕ ТАБОРОМ СИДЯТ - полиция НЕ ТРОГАЕТ ...................
И ВСЕ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ ...................................
Произошедшее - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ БЕЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ !!
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Причины проблем.
Причины проблем с цыганами - социально экономические: большинство представители этой национальности как правило избегают постоянной работы , занимаются попрошайничеством, промышляют воровством,мошенничеством, собирают металл и вторсырье, торгуют наркотиками.
Насчет металла: так как металл и прочее вторсырье активно собирают бомжи, алкоголики, наркоманы и малоимущие граждане - цыганам мало что остается, на эти средства они точно не проживут.
В тоже время нельзя не отметить что среди них есть талантливые артисты, певцы, танцоры и законопослушные граждане ведущие оседлый образ жизни с постоянной работой.
Некоторые занимаются торговлей: продают дешевые китайские инструменты, белье и другие товары, скупают пух-перо, орехи, тыквенные семена и старые аккумуляторы - часто разъезжая на старых раздолбанных жигулях.
Мне довелось побывать в разных цыганских домах и отмечу, что в одних домах грязь и антисанитария а в других - чистота и порядок, так что легенды о нечистоплотности всех цыган неверны.Так же все наслышаны о богатстве и роскоши цыганских баронов и отдельных семей, так что не все цыгане бедные.
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Соблюдение закона.
Несмотря на негативное отношение к цыганам большинства славянского населения украины нужно вести себя в рамках закона.
Законные действия местного населения если гости (кочевые цыгане) ведут себя плохо:
1.Активисты села или города должны пойти к представителям местной власти - мэру или начальнику полиции, а те в свою очередь должны сами поехать или послать своих людей для разрешения конфликта: например запретить кочевым цыганам шастать высматривать и подбирать где все плохо лежит или предложить переехать в другое место.
2.Если они отказываются то пусть местная полиция берет их под наблюдение.И как результат - они будут вынуждены вести себя прилично или переедут.
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Решение проблем.
Решение проблемы с этими гражданами Украины - создать социальную программу контроля и помощи (возможно финансирование за счет европейских или американских грантов):
1.Бездомным - кочевым предлагать жилье и работу.
2.Активно вовлекать известных цыганских баронов, представителей культуры и шоубизнеса к пропаганде законопослушного образа жизни среди людей своей национальности.
3.Так как цыгане самобытных народ и соблюдает свои обычаи и культуру то некоторым семьям можно предложить проживать в отдельных селах.
4.Те же из них кто упорно будут отказываться от предложенных им вариантов - увы, придется брать под надзор местным полицейским.
5.И главное: чтобы не толкать на преступление многодетных и нетрудоспособных, стоит увеличить им денежные пособия.
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я їм збільшу грошову допомогу.І головне ,- за твій рахунок.
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Как классно им теперь будет наркотой торговать и воровать, теперь их лично менты охраняют. Попробуй теперь тронь воровскую нарко банду цыганвы...Так понимаю что скоро у цыганвы прав и свобод будет намного больше чем у коренных украинцев...
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Пропонується: сформувати із них колону, взяти під охорону як ЛГБТ в Києві і з музикою, з прапорами довести до західного кордону і закрити за ними двері. Європа - отримуй своїх героїв.
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Просто пусть выдадут бесплатно биометрический паспорта.
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кстати да. На следующий день тут никого из ромов не останется
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Да что с вами не так?! Неужели сложно понять, что нельзя убивать людей, только потому, что они цыгане, "а я слышал, шо все цыгане воруют и торгуют наркотой"???
В какую сторону вы собрались двигаться, к восточному соседу? Тогда проблем нет - можно мочить цыган и не обращать внимание на осуждение западных стран.
А если же хотите к цивилизованному миру, то там (ВНЕЗАПНО!) не принято убивать людей только потому, что они цыгане. Если они воруют, барыжат или засирают все вокруг, то ими должна заниматься полиция. А общество должно выступать именно за это, и возмущаться бездействием ментов, а не хлопать в ладоши 18-летним ублюдкам, которые хватаются за ножи и бьют не только мужиков, но и женщин, и детей.
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Никто и не говорит что убивать и избивать хорошо. Но напали на лагерь не потому что это цыгане, а потому что достал беспредел цыган и аваковских ментов, которые не наводят порядок, а кормятся с этих таборов..
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"А если же хотите к цивилизованному миру..." - чурбан, ты думаешь тем что трахнулся в жопу (приобщился к гей-культуре) и помогаешь паразитам плодится (покрываешь воров и наркоторговцев) твоя культура растёт?

ты просто деградируешь...
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уважаемый . цыгане это маргинальная группа людей которые не желают жить по общепринятым законам . они не платят налоги . не служат в армии . даже просто честно работать не желают ( есть конечно исключение но ) то есть они ни как не участвуют в построении и развитии этой страны . поэтому и государство не обязано их защищать и лелеять

упаси боже я не одобряю убийство . даже если речь идет о цыганах . но и терпеть их "лагеря" я не желаю . по большому счету полиция должна не охранять это а сносить . тогда и у узколобых дибилов с ножами не будет возможности проявиться
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Попы такая же группа как и цыгане, так же не служат в армии, не платят налоги, занимаются самозахватом земель и т.д. Их тоже под нож?
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ты читать умеешь ?

прочти еще раз то что я написал . если найдешь там призыв резать цыган укажи мне пожалуйста это место

а на счет попов . нравится или нет но они служители культа . и живут не с продажи наркотиков и лазанья по квартирам
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Религия -опиум для народа. Так что попы тоже живут с продажи наркотиков, и точно так же, как и Ромы оказывают магические услуги.
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я не считаю служителей культа самыми полезными представителями общества но в любом случае их нельзя сравнивать с цыганами . как впрочем и тех же геев . ну нравится им друг друга в зад пялить . что тут скажеш Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, який постраждав від нападу - Цензор.НЕТ 1368 в остальном они такие же граждане как и мы
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пипец! это какой-то сюр....
вдумайтесь, не снесла халабуды вшивые, а взяла под охрану!!!!
без комментариев, одни маты лезут Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения - Цензор.НЕТ 6828
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Аваков наверно с бароном дорогое вино пьет - любители они дорогих вин и украшений
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GB Честь Имею 304c5796
Да ??? А двух нападений до этого было мало ??? У власти в Украине УВЫ тупые,вороватые мудаки !!!
25.06.2018 18:54
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юґика рука )). услышал про ром и приказал охранять, шоб без него не выпили ))
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Забавно. Теперь цыгане будут ходить попрошайничать , гадать и даже воровать под охраной полиции, которой зарплату платят украинцы из налогов.
А цыгане налогов не платят.
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построила окружила колючей проволокой и выставила часовых до решения судов по каждому члену ромской ОПГ ?
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ага . еще и ВСУ подключите . бригаду танковую снимите с фронта охранять этот бомжатник поставьте . а то не дай боже это ворье кто то обидит Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения - Цензор.НЕТ 7569
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Да ??? А двух нападений до этого было мало ??? У власти в Украине УВЫ тупые,вороватые мудаки !!!
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тут военные склады охранять некому ... дэбилы бля ..
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так агентура КГБ избавила Украину от боеприпасов перед решающим наступлением раши
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Так может ТУДА и этот табор поселить: типа "шоб удобнЕЕ было охранять"?! Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, який постраждав від нападу - Цензор.НЕТ 7832 Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, який постраждав від нападу - Цензор.НЕТ 7778
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Надійнішого місця чим Конча-Заспа та Пуща-Водиця годі ромам і шукати.Нехай всі табори туди стягуються,розселяються та живуть.Там і охорона на всі смаки і люди щедрі не тільки душею
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С одной стороны правильно а с другой это Банальная показуха i Совок. Лучше бы расследовали каким образом "Твереза і зла молодь"/ "Lemberg Jugend" причастна к неонацистскойорганизации Misanthropic Division и продажному поляку, клоуну всея российского ТВ, Томашу Мацейчуку! /
"Дело в том, что "Misanthropic Division" это организация которая вышла, скажем так, из под пера, именно этого креативного поляка. Именно он ею запугивал в своих интервью, якобы изобличая жуткий режим киевской хунты, впитавший в себя элементы "бандеровщины и нацизма".
Креатив Мацейчука в ФСБ оценили и "Misanthropic Division" был взят на заметку российскими кураторами поляка. Именно членов этой организации позже якобы отлавливали в Крыму и практически все "украинские диверсанты" были с "татуировками Misanthropic Division". Вот только одна проблема, нет ни одного фото или видео этих самых наколок.
И вот, начинаются погромы лагерей ромов, да ещё и с жертвами. Тему тут же подхватывают российские пропагандисты, в частности Дмитрий Ермолаев, главный редактор Федерального еженедельника "Российские вести" и на полставки кадровый сотрудник СВР РФ курировавший Мацейчука. Сам же телеграмм канал, который являлся катализатором нападений на ромов, получил огромное количество репостов через российские группы Вконтакте.
И вот, подводя итоги всего вышеизложенного вырисовывается вполне определенная картина того, что ситуация с ромами это не просто эффект недовольства горячей и радикально настроенной молодежи, а тщательно спланированная операция СВР РФ, для создания информационной волны как внутри Украины, так и за её пределами".

ZLOY_ODESSIT
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ну так , мля, пусть доблестное сбу разработает. слланирует и проведет парочку операций в гадюшнике рассеи, шо? только крышевать и херню нести, оправдывая свою бездеятельность.

и да, как только цыганву порезали, я сразу понял - хуйло
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А чего же лагерь под Радой, где находились те кто выступал пров коррупции власти, аваковские менты не охраняли, а наоборот разогнали, используя силу, а личные вещи поломали или выбросили?!
Почему со своим так, а с цыганами по другому? Почему эти незаконные таборы-лагеря власть не разгоняет?!
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я предлагаю еще забор повыше, свезти их со всей Украины и главное не выпускать их оттуда! Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, який постраждав від нападу - Цензор.НЕТ 8675
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Правильно, охраняйте цыган и ни куда не выпускайте. Наконец до власти дошло, шо надо делать с цыганами.
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кожна людына мае право заризать одного рома и одного полицая, на всякий случай
да европейцы ?
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Как там ваш президент российский коллаборант Додон или ромалэ ваши земляки были?
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в 90-е годы у нас их много было в центре столицы
не резал никто никого
и представте себе - исчезли
не из страны - а с улиц
о как

и это касается нищих (попрошаек) на улице в принципе
конечно они есть, но вот я был с месяц назад в Одессе - так мне Привоз показался столицей попрошаек
не глумлюсь - просто печально
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В Украине к сожалению власти не до этого, главное накрасть и в Ростов, или на Мальдивы. Граждане oставленны сами на себя, миллионы под российской оккупацией в Крыму и на Донбассе государству на них наплевать
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печально
я думал, что хоть в Украине "жить по-новому" не значит "жить хуже"
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а по поводу "президент российский коллаборант Додон"
Вы не поверите, но трудно допустить мысль, что когда при власти евроинтеграторы, президента поставил Путин

этот тот случай, когда народ выбрал
смешно - алэ факт
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Только не надо говорить что Додон не российский коллаборант, я Вас умоляю. Народ выбрал то что ему подсунули. Хотя в случае с Украиной ситуация аналогична.
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а я и не говорил - наоборот, солидарен с этим высказыванием
вот только его выбрал народ Молдовы - о как
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Возьмите под охрану все их наркопритоны,всех кармаников и мошенников. Не дай бог пострадают от мерзавцев,которых они презентуют наркотой,облапошат или обворуют. Не толерастно это ,не толерастно. Нормальные граждане Украины должны "ширятся" грабить,воровать( как верхи). А аа вссеех осстальных в стойло,как не пидараснотолерастных.
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8 человек напали на четверых, из которых двое - женщина и ребенок. что мешало этим восьми убийцам связать этих наркоторговцев и воров и снять на видео обыск их хибар, битком набитых наркотой и ворованными вещами?
это тупо показуха, наркоторговцы не живут в шалашах. просто когда в следующи раз нормальные люди щиманут реальных наркоторговцев, то будет повод покричать, что это нацики-фашики борятся с другими национальностями, а не с наркоторговцами.
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Молодцы! Следует всю полицию, которая финансируется за наш счет, снять с патрулирования, расследования криминальных дел и прочих незначительных мероприятий, и целиком направить на охрану вонючей цыганвы, не платящей в бюджет ни копейки, п...расов, ходящих маршами по нашей столице, и прочего дерьма!
Только для начала стоит провести соцопрос, на чей стороне подавляющее большинство украинцев - циган или тех, кто выполняет вместо полиции ее работу по наведению в стране пордяка?
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Джелем , джелем , лунгонэ дромэнса,
Маладилэм бахталэ ромэнса,
Джелем , джелем , лунгонэ дромэнса,
Маладилэм бахталэ ромэнса.
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, катар тумэн авэн
Лэ церенса бахталэ дромэнса
Ви манса су бари фамилия
Мудардала э кали легия.
Авэн манса са лумниякэ рома,
Кай путайлэ лэ романэ дрома,
Акэ вряма - ушти ром акана
Амэ сутаса мишто кай кэраса.
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
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Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, який постраждав від нападу - Цензор.НЕТ 2792Дмитро Корчинський
11 хв ·

Очільник СБУ вважає, що за нападом на циган (яких він чомусь називає "роми", мабуть, угорською) може стояти московія (яку він чомусь називає "россія", мабуть, циганською).
Громадянка Ніцой має рацію: було б непогано, щоб офіцери СБУ, бодай інколи, розмовляли українською.

Очільник СБУ трохи помиляється: московія стоїть за незаконними захопленнями нашої землі циганами. Принаймні, на московію це схоже, адже вона полюбляє незаконні захоплення територій.

А за спробами звільнення незаконно захоплених територій, зазвичай стоять українські Збройні Сили та СБУ, яке до останнього часу керувало АТО - спробою звільнення.
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чавели там колядують постійно...то тоді де були соціальні служби? дільничий? лісник у якого в лісі робінгуди полююють на лосів? де вся ця державна публіка була?
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Бажаю успіху львівцям в розбудові циганської громади! Одночасно слід відзначити ряд недоліків. Досі не заселені циганами площа Ринок і територія львівської картинної галереї, яка без циганів більше схожа на пустку.
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полиция берет под охрану коррупционеров, педермотов и циган... интересный тренд
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завжди так було.Раніше приховували,тепер ні, по-новому.
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1, Интересно, если я возьму палатку, поставлю её в парке и буду там жить - меня полиция будет охранять или быстро спровадит оттуда? Уверен, что прогонят.
2. Если у ромов больше прав, чем у меня - спрашивается, кто такие украинцы для Украины? Люди второго сорта?
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Так. Для неукраїнської влади українці - люди другого сорту.
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Ніч гніву мусорам вже раз робили львів'яни в 2014-му - можемо повторити, якщо вони тупо покриватимуть кримінал циганви!!!
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Интересно, а когда цыгане воровать пойдут, менты будут на атасе стоять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения
 
 
 
 
 
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