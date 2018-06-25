 Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.
"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану",- отметила Добровольская.
Как добавили в городском совете, мэр Львова Андрей Садовый выразил намерение предоставить пострадавшим ромам временное жилье.
Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.
В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.
Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.
Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.
И ВСЕ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ ...................................
Произошедшее - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ БЕЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ !!
Причины проблем с цыганами - социально экономические: большинство представители этой национальности как правило избегают постоянной работы , занимаются попрошайничеством, промышляют воровством,мошенничеством, собирают металл и вторсырье, торгуют наркотиками.
Насчет металла: так как металл и прочее вторсырье активно собирают бомжи, алкоголики, наркоманы и малоимущие граждане - цыганам мало что остается, на эти средства они точно не проживут.
В тоже время нельзя не отметить что среди них есть талантливые артисты, певцы, танцоры и законопослушные граждане ведущие оседлый образ жизни с постоянной работой.
Некоторые занимаются торговлей: продают дешевые китайские инструменты, белье и другие товары, скупают пух-перо, орехи, тыквенные семена и старые аккумуляторы - часто разъезжая на старых раздолбанных жигулях.
Мне довелось побывать в разных цыганских домах и отмечу, что в одних домах грязь и антисанитария а в других - чистота и порядок, так что легенды о нечистоплотности всех цыган неверны.Так же все наслышаны о богатстве и роскоши цыганских баронов и отдельных семей, так что не все цыгане бедные.
Несмотря на негативное отношение к цыганам большинства славянского населения украины нужно вести себя в рамках закона.
Законные действия местного населения если гости (кочевые цыгане) ведут себя плохо:
1.Активисты села или города должны пойти к представителям местной власти - мэру или начальнику полиции, а те в свою очередь должны сами поехать или послать своих людей для разрешения конфликта: например запретить кочевым цыганам шастать высматривать и подбирать где все плохо лежит или предложить переехать в другое место.
2.Если они отказываются то пусть местная полиция берет их под наблюдение.И как результат - они будут вынуждены вести себя прилично или переедут.
Решение проблемы с этими гражданами Украины - создать социальную программу контроля и помощи (возможно финансирование за счет европейских или американских грантов):
1.Бездомным - кочевым предлагать жилье и работу.
2.Активно вовлекать известных цыганских баронов, представителей культуры и шоубизнеса к пропаганде законопослушного образа жизни среди людей своей национальности.
3.Так как цыгане самобытных народ и соблюдает свои обычаи и культуру то некоторым семьям можно предложить проживать в отдельных селах.
4.Те же из них кто упорно будут отказываться от предложенных им вариантов - увы, придется брать под надзор местным полицейским.
5.И главное: чтобы не толкать на преступление многодетных и нетрудоспособных, стоит увеличить им денежные пособия.
В какую сторону вы собрались двигаться, к восточному соседу? Тогда проблем нет - можно мочить цыган и не обращать внимание на осуждение западных стран.
А если же хотите к цивилизованному миру, то там (ВНЕЗАПНО!) не принято убивать людей только потому, что они цыгане. Если они воруют, барыжат или засирают все вокруг, то ими должна заниматься полиция. А общество должно выступать именно за это, и возмущаться бездействием ментов, а не хлопать в ладоши 18-летним ублюдкам, которые хватаются за ножи и бьют не только мужиков, но и женщин, и детей.
ты просто деградируешь...
упаси боже я не одобряю убийство . даже если речь идет о цыганах . но и терпеть их "лагеря" я не желаю . по большому счету полиция должна не охранять это а сносить . тогда и у узколобых дибилов с ножами не будет возможности проявиться
прочти еще раз то что я написал . если найдешь там призыв резать цыган укажи мне пожалуйста это место
а на счет попов . нравится или нет но они служители культа . и живут не с продажи наркотиков и лазанья по квартирам
вдумайтесь, не снесла халабуды вшивые, а взяла под охрану!!!!
без комментариев, одни маты лезут
Да ??? А двух нападений до этого было мало ??? У власти в Украине УВЫ тупые,вороватые мудаки !!!
25.06.2018 18:54
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А цыгане налогов не платят.
"Дело в том, что "Misanthropic Division" это организация которая вышла, скажем так, из под пера, именно этого креативного поляка. Именно он ею запугивал в своих интервью, якобы изобличая жуткий режим киевской хунты, впитавший в себя элементы "бандеровщины и нацизма".
Креатив Мацейчука в ФСБ оценили и "Misanthropic Division" был взят на заметку российскими кураторами поляка. Именно членов этой организации позже якобы отлавливали в Крыму и практически все "украинские диверсанты" были с "татуировками Misanthropic Division". Вот только одна проблема, нет ни одного фото или видео этих самых наколок.
И вот, начинаются погромы лагерей ромов, да ещё и с жертвами. Тему тут же подхватывают российские пропагандисты, в частности Дмитрий Ермолаев, главный редактор Федерального еженедельника "Российские вести" и на полставки кадровый сотрудник СВР РФ курировавший Мацейчука. Сам же телеграмм канал, который являлся катализатором нападений на ромов, получил огромное количество репостов через российские группы Вконтакте.
И вот, подводя итоги всего вышеизложенного вырисовывается вполне определенная картина того, что ситуация с ромами это не просто эффект недовольства горячей и радикально настроенной молодежи, а тщательно спланированная операция СВР РФ, для создания информационной волны как внутри Украины, так и за её пределами".
ZLOY_ODESSIT
и да, как только цыганву порезали, я сразу понял - хуйло
Почему со своим так, а с цыганами по другому? Почему эти незаконные таборы-лагеря власть не разгоняет?!
да европейцы ?
а шо ?
не резал никто никого
и представте себе - исчезли
не из страны - а с улиц
о как
и это касается нищих (попрошаек) на улице в принципе
конечно они есть, но вот я был с месяц назад в Одессе - так мне Привоз показался столицей попрошаек
не глумлюсь - просто печально
я думал, что хоть в Украине "жить по-новому" не значит "жить хуже"
Вы не поверите, но трудно допустить мысль, что когда при власти евроинтеграторы, президента поставил Путин
этот тот случай, когда народ выбрал
смешно - алэ факт
вот только его выбрал народ Молдовы - о как
это тупо показуха, наркоторговцы не живут в шалашах. просто когда в следующи раз нормальные люди щиманут реальных наркоторговцев, то будет повод покричать, что это нацики-фашики борятся с другими национальностями, а не с наркоторговцами.
Только для начала стоит провести соцопрос, на чей стороне подавляющее большинство украинцев - циган или тех, кто выполняет вместо полиции ее работу по наведению в стране пордяка?
Это ожидаемо
легкие наркотики крышует милиция - Сегодня
В Одесской области прошла акция «Стоп наркотик». Обновлено ...
В Нерубайском прошла акция «Стоп наркотики»
под Киевом цыгане без проблем с законом продают наркотики ...
БЫВАЕТ и такое если ромызабывают таблицу деления
Правоохранители изъяли у цыган наркотиков на 2,5 млн гривен ...
Вывод
Состояние оценили в $ 38 млн - Олигарх
Спасибо патриотам. Тока без убийств. Убийства- это привилегия кацапов.
Но мы же украинцы
Маладилэм бахталэ ромэнса,
Джелем , джелем , лунгонэ дромэнса,
Маладилэм бахталэ ромэнса.
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, катар тумэн авэн
Лэ церенса бахталэ дромэнса
Ви манса су бари фамилия
Мудардала э кали легия.
Авэн манса са лумниякэ рома,
Кай путайлэ лэ романэ дрома,
Акэ вряма - ушти ром акана
Амэ сутаса мишто кай кэраса.
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
Ай, ромалэ, ай, чявалэ!
11 хв ·
Очільник СБУ вважає, що за нападом на циган (яких він чомусь називає "роми", мабуть, угорською) може стояти московія (яку він чомусь називає "россія", мабуть, циганською).
Громадянка Ніцой має рацію: було б непогано, щоб офіцери СБУ, бодай інколи, розмовляли українською.
Очільник СБУ трохи помиляється: московія стоїть за незаконними захопленнями нашої землі циганами. Принаймні, на московію це схоже, адже вона полюбляє незаконні захоплення територій.
А за спробами звільнення незаконно захоплених територій, зазвичай стоять українські Збройні Сили та СБУ, яке до останнього часу керувало АТО - спробою звільнення.
2. Если у ромов больше прав, чем у меня - спрашивается, кто такие украинцы для Украины? Люди второго сорта?