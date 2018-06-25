 Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, пострадавший от нападения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.

"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану",- отметила Добровольская.

Как добавили в городском совете, мэр Львова Андрей Садовый выразил намерение предоставить пострадавшим ромам временное жилье.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били цыган, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Сейчас задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.