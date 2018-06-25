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 Происшествия, Киевские новости
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 Конвоир, помогавший сбежать брачному аферисту, признал свою вину и сотрудничает со следствием, - прокуратура Киева

Суд избрал меру пресечения брачному аферисту и конвоиру, который помог ему бежать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова А.С.Бурлаку, который 23 июня 2018 года бежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Его сообщнику - сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и своими действиями способствовал бегству подозреваемого, суд по ходатайству столичной прокуратуры избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

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Полицейский полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Конвоир, помогавший сбежать брачному аферисту, признал свою вину и сотрудничает со следствием, - прокуратура Киева 01

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Напомним, 23 июня в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку. На следующий день он был задержан в Киеве полицией. Прокуратура также задержала сотрудника Днепровского управления ГУ Нацполиции в Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

Источник: https://censor.net.ua/n3073399
 
 
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Это ж надо быть таким придурком. Хотя на то он и аферист. Такого нужно вербовать и засылать в тыл к врагу.
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Пора заслать афериста этого в Роисю... ценный кадр - развалит изнутри!
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Та да- поділився, аби отримати 60 діб тримання під вартою.
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ну раз "сотрудничает со следствием" значит наградить
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А скільки тут гвалту було, що його відпустять.)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонвоир, помогавший сбежать брачному аферисту, признал свою вину и сотрудничает со следствием, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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