 Конвоир, помогавший сбежать брачному аферисту, признал свою вину и сотрудничает со следствием, - прокуратура Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова А.С.Бурлаку, который 23 июня 2018 года бежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Его сообщнику - сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и своими действиями способствовал бегству подозреваемого, суд по ходатайству столичной прокуратуры избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

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Полицейский полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

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Напомним, 23 июня в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку. На следующий день он был задержан в Киеве полицией. Прокуратура также задержала сотрудника Днепровского управления ГУ Нацполиции в Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.