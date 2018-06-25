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Все про:Денисова (205) посольство Украины (155) Сенцов (592) Кольченко (203) Клых (178) Балух Владимир (154)

 Посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко, - Денисова

Посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную службу исполнения наказаний РФ и к уполномоченному по правам человека РФ с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой возможность первоочередного визита к украинским политзаключенным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила: "Посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную службуы исполнения наказания РФ и к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой предоставить мне возможность первоочередного визита к Олегу Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клих и Александра Кольченко.

Сегодня их состояние здоровья и жизни вообще находится под угрозой!

Поэтому украинская сторона напомнила упомянутым службам о выполнении статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и РФ в части, касающейся своевременного уведомления украинских консульских должностных лиц о задержании, аресте или любом другом ограничении свободы граждан Украины, а также реализации права любого консульского должностного лица на посещение гражданина государства, которое представляет".

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Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

13 июня украинский омбудсмен прибыла в Россиию. Однако, под разными предлогами ей уже 12 день отказывают во встрече с украинскими политзаключенными. 

Источник: https://censor.net.ua/n3073397
 
 
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А рашке насрать
Потому Денисова , как женщина боевая, обязана сделать доклад в ПАСЕ и ООН по данным событиям
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уже не требует... просит...
а толку?
с самого начала не верилось... знали же что обманут пустыми лживыми обещаниями
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко, - Денисова
 
 
 
 
 
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