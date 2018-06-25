 За сутки зафиксированы 2 обстрела у Крымского и Каменки, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении днем ​​было тихо.

Потерь среди защитников Украины нет.

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