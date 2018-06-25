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 За сутки зафиксированы 2 обстрела у Крымского и Каменки, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

По состоянию на 18-00 25 июня российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении днем ​​было тихо.

Потерь среди защитников Украины нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073392
 
 
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Писательница Людмила Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян

Российская писательница Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы. Ее интервью каналу «112 Украина» опубликовано на YouTube.
Отвечая на вопрос, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе.
«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния - она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», - заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.
По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, - повышать культурный уровень и уровень образования. «К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры», - посетовала литератор.
Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». «Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс, и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве», - добавила писательница.
«Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние», - призвала она.
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Тобто вчора від наших москалям добряче прилетіло.
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Потерь среди защитников Украины нет.
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слава Богу.......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки зафиксированы 2 обстрела у Крымского и Каменки, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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