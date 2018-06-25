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 В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют. ФОТО

В оккупированном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе валют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".

При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись "Работаем".

Работники обменников рассказали "Новостям Донбасса", что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием "закона "ДНР" "О рекламе".

Согласно так называемому закону, не допускается реклама финансовых услуг, кроме "финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности".

По всей видимости, контролеры от "ДНР" сочли информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.

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В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют 01
В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют 02

Источник: https://censor.net.ua/n3073389
 
 
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испорченная денежка.в Украине не принимается к оплате
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Какой курс...?!... - а мы покупаем или продаем.... В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют - Цензор.НЕТ 9145
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Эх помню Пэтя обещал украинцам доллар не больше чем по десять ....
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Новость про бомбецкую молодую республику и ее обменники, а у зрадовонючек снова виноват Петя. Какие же вы предсказуемые идиоты.
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Да ладно ,ещё расскажи,что пэтя такого не обещал ....
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Понятия не имею обещал он такого или нет. Но падение курса зависело не от него в любом случае, курс начал валиться вообще до выборов. Но вот ваше зрадовонючество под ЛЮБОЙ новостью в сторону Порошенко надоело уже в край. Всезнающие таксисты и то менее вымогучие чем вы.
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Не оно виновато ??? А зачем обещало ??? А кто Гонтареву всунуло на НБУ ??? Вы порохоботы реально своей тупостью уже все рекорды побили ....
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У меня в отличии от тебя в 2014 не было времени и возможности следить за обещаниями, я был там где и должен был быть украинец на страну которого напали. А не сидел целыми днями в комментах и выискивал порохоботов как ты. Встретиться и высказаться мне не хочешь случайно крыса тыловая?
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Конечно лучше ,дефолт это оздоровление экономики и он так или иначе для Украины в её сегодняшнем состоянии НЕИЗБЕЖЕН !!!
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Когда Гонтареву назначили курс уже был 16 грн за бакс, и тенденция уже развивалась к падению гривны. Я не оправдываю ее, просто статистика. Погугли архив курса.
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добавь еще чего-нибудь про Мальдивы, а то зрада какая-то не очень зрадная получается В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют - Цензор.НЕТ 8984
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Та суд разберётся и за Мальдивы и за офшоры и за панамы и за липецки и за многое другое ... В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют - Цензор.НЕТ 5988
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Прохожих ищем с ночи до утра.
Чужие сапоги натёрли ноги.
Работникам ножа и топора -
Романтикам с большой дороги.
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Ми долляр на гривнЮ не проміняєм,
Ми краще з-під себе гівно з'їмо!
І Рузьке мир "никада не потеряем"-
Не ,ДиНиРи", а повне,конкретне -ЛАЙНО ..
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В оккупированном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе валют. Источник: https://censor.net.ua/n3073389
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Пастор на Цензоре подрабатывает что-ли? В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют - Цензор.НЕТ 6192
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Скоро и цены на ценниках тоже сочтут "рекламой", вот жизнь тогда будет "сахарная" у ДНРовских барыг, как аукцион: называешь начальную цену, а покупатели торгуются (кто больше даст)!
Да Кондитер просто сдохнет от зависти!
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вводьте талони!
валютчики - короста на чистому тілі шахтьоров і тракторістов
дайош срср!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют. ФОТО
 
 
 
 
 
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