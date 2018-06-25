 В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".



При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись "Работаем".



Работники обменников рассказали "Новостям Донбасса", что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием "закона "ДНР" "О рекламе".



Согласно так называемому закону, не допускается реклама финансовых услуг, кроме "финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности".



По всей видимости, контролеры от "ДНР" сочли информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.

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