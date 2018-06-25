Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".
При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись "Работаем".
Работники обменников рассказали "Новостям Донбасса", что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием "закона "ДНР" "О рекламе".
Согласно так называемому закону, не допускается реклама финансовых услуг, кроме "финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности".
По всей видимости, контролеры от "ДНР" сочли информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.
В оккупированном Донецке уличным обменникам запретили показывать курс валют. ФОТО
В оккупированном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе валют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".
Чужие сапоги натёрли ноги.
Работникам ножа и топора -
Романтикам с большой дороги.
Ми краще з-під себе гівно з'їмо!
І Рузьке мир "никада не потеряем"-
Не ,ДиНиРи", а повне,конкретне -ЛАЙНО ..
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Пастор на Цензоре подрабатывает что-ли?
Да Кондитер просто сдохнет от зависти!
валютчики - короста на чистому тілі шахтьоров і тракторістов
дайош срср!