 Сообщнику Лазаренко сообщено о подозрении в отмывании денег, - Енин

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ведем расследование относительно сообщников Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. Буквально 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, который легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сказал Енин.
По словам чиновника, ранее этот человек уже проходил в рамках уголовного производства о хищении государственной собственности в особо крупных размерах, однако, был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку истек срок давности.
Как стало известно Укринформу из собственных источников, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю председателя правления ГАК "Хлеб Украины" Андрей Миханиву.
Напомним, Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 году и оказался в США, где безуспешно добивался убежища и был осужден более чем на 8 лет лишения свободы. Также ему назначили крупный штраф и конфискацию имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств.
В 2012 году он вышел на свободу по истечении срока и получил право на проживание в США, где и живет с семьей.
дааа, оказывается много было сообщников у падлыка лазаренки
І вкрала всьо-всьо. і "всьо прапало..."
цель однотуровой власти - любыми способами не допустить Тимошенко на выборы
президента...