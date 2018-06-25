 Сообщнику Лазаренко сообщено о подозрении в отмывании денег, - Енин

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем расследование относительно сообщников Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. Буквально 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, который легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сказал Енин.

По словам чиновника, ранее этот человек уже проходил в рамках уголовного производства о хищении государственной собственности в особо крупных размерах, однако, был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку истек срок давности.

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Как стало известно Укринформу из собственных источников, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю председателя правления ГАК "Хлеб Украины" Андрей Миханиву.

Напомним, Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 году и оказался в США, где безуспешно добивался убежища и был осужден более чем на 8 лет лишения свободы. Также ему назначили крупный штраф и конфискацию имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств.

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В 2012 году он вышел на свободу по истечении срока и получил право на проживание в США, где и живет с семьей.