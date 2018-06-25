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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8727) Лазаренко (200) отмывание денег (147) Енин (97)

 Сообщнику Лазаренко сообщено о подозрении в отмывании денег, - Енин

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем расследование относительно сообщников Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. Буквально 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, который легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сказал Енин.

По словам чиновника, ранее этот человек уже проходил в рамках уголовного производства о хищении государственной собственности в особо крупных размерах, однако, был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку истек срок давности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов, - Енин

Как стало известно Укринформу из собственных источников, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю председателя правления ГАК "Хлеб Украины" Андрей Миханиву.

Напомним, Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 году и оказался в США, где безуспешно добивался убежища и был осужден более чем на 8 лет лишения свободы. Также ему назначили крупный штраф и конфискацию имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств.

Также читайте: США обещают передать Украине большую часть средств Лазаренко, - Луценко

В 2012 году он вышел на свободу по истечении срока и получил право на проживание в США, где и живет с семьей.

Источник: https://censor.net.ua/n3073386
 
   
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и я сразу подумал на...
дааа, оказывается много было сообщников у падлыка лазаренки
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ВАНА буде на десерт. В.Ющенко - "Петре, вона жінка..."
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Вана давно на черзі , тому і пхається в президенти 😀
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И не стыдно приставать к этим бомжам? Сколько они в то время украли - соевая банда за неделю выносит с Украины. Где открытые дела по Гонтаревой? Где дела за украденные арестованные средства овоща? Где дела на бриллиантовых прокуроров? По Насирову и т.д.
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Актуальная тема перед президентскими выборами... Лишнюю миску супа тебе...
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Починають витягувати з довгої шухляди потрібні справи. Інші чекають свого часу.
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Да Люля ---- беги --- бегиииииии ......
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Хуйла ждешь себе на шею ?? Это не Петя тебе ..... Ну жди ....
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Соевые в агонии,уже взялись за 20-и летние дела,а может и узнают кто заказал Гонгадзе?
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От нема слів! чучма святий, а цапом відбувайлом пашу роблять! Цирк. Господи, сміявся б, якби воно то десь було... А так тільки огида...
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Янукович говорил, что Юля и Щербаня порешила... Револьвером из-за угла, по темечку ...
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Бабло бабы гюли в Швейцарских банках !!
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В свій час ,, пропало все"- це ширка з ригоаналами 😀
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Ой блять клоуны. Это эти утыркти так Юльку достать хотят - опять как и кучма, ющ, овощ, потрох будет раскачивать лодку - всё украла Тимошенко. И главное тема работает - быдла тупого хватает.
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Перед каждыми выборами начинают сообщников Лазаренко искать .А почему не ищут Кучму ,Бакая ?
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а я то думаю чего это баба-ю никак не угомонится!боится таки новой посадки,боится Спільнику Лазаренка повідомлено про підозру у відмиванні грошей, - Єнін - Цензор.НЕТ 4194
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Жюлю проверяйте...весь Киев засран её биг бордами, весь интернет , весь ютуб в её рекламных роликах, все радиостанции крутят её рекламу, телевизор, пресса - это пипец..всё, всё что могла засрала с воим пиаром. Скажите за какой счёт?? реклама дорогое удовольствие, предвыборная компания ещё не началась, а Жюлька уже миллионы вбухивает в самопиар..откуда бабло?? Только не мычите что на ЗП депутата, она ж по декларации нищая БОМЖ!. А её сектанты яро уверяют что " Юля ничого не крала". КТо тогда спонсирует её дорогую предвыборную кампанию?? Кому придёца бабло отрабатывать?? Кто то же ей бабла насыпает...
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Стратегическая
цель однотуровой власти - любыми способами не допустить Тимошенко на выборы
президента...
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Это стратегическая цель должна быть у каждого адекватного украинца.
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Аты, быдло юлефобское, кто? Кагальный украйонецц из Дойчланда?
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И чего это сракоголове юлефобское быдло всполошилось? Как будь-то их всех одной кнопкой включили.

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У здравомыслящих людей при упоминании о сообщнике Лазаренко ассоциация сразу на Тимошенко. И это понятно. Непонятно только идиотам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСообщнику Лазаренко сообщено о подозрении в отмывании денег, - Енин
 
 
 
 
 
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