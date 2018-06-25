 Украинский заложник в России Гриб не получал лекарств в 2018 году, - адвокат

Об этом она сказала во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Он фактически никаких медикаментов не получал, если брать медицинскую службу следственного изолятора. Консулы положили ему деньги на счет, он приобрел самостоятельно на свои собственные деньги какие-то лекарства, и последний раз он их употреблял еще в прошлом году и на протяжении 2018 года никаких медикаментов не получал", - сказала она.

Дубровина отметила, что Павел Гриб, страдающий редким заболеванием, в настоящее время находится в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности по Ростовской области (Россия), и перед его переводом туда медицинское обследование показало негативную динамику состояния здоровья.

Также адвокат сообщила, что за все время нахождения под стражей Гриб не получил ни одного письма.

Также читайте: Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО в Краснодаре, не доставляют почту и не оказывают медпомощь, - адвокат Дубровина

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.