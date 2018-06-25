EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  391  20
Материалы по теме:
Все про:лекарства (748) Гриб_Павел (92)

 Украинский заложник в России Гриб не получал лекарств в 2018 году, - адвокат

Адвокат арестованного в России гражданина Украины 19-летнего Павла Гриба Марина Дубровина заявляет, что ее подзащитный в 2018 году вообще не получал лекарств.

Об этом она сказала во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українськi Новини.

"Он фактически никаких медикаментов не получал, если брать медицинскую службу следственного изолятора. Консулы положили ему деньги на счет, он приобрел самостоятельно на свои собственные деньги какие-то лекарства, и последний раз он их употреблял еще в прошлом году и на протяжении 2018 года никаких медикаментов не получал", - сказала она.

Дубровина отметила, что Павел Гриб, страдающий редким заболеванием, в настоящее время находится в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности по Ростовской области (Россия), и перед его переводом туда медицинское обследование показало негативную динамику состояния здоровья.

Также адвокат сообщила, что за все время нахождения под стражей Гриб не получил ни одного письма.

Также читайте: Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО в Краснодаре, не доставляют почту и не оказывают медпомощь, - адвокат Дубровина

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3073382
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну чтобы поехать к тёлке в Беларусь после переписки в интернете и там взяли за задницу надо иметь очень серьёзное заболевание,которому вряд-ли таблетки помогут ...
 показать весь комментарий
 
 
это и есть фашизм 21 века под названием рашизм!!!!
 показать весь комментарий
 
Да это ТАК ,но поступить так ,прекрасно зная про рашизм мог только дурак !!!
 показать весь комментарий
 
 
Уругвай-нарасия 2-0! Рузьге матрьошка на трибунах сидят с кислыми иплетами.
 показать весь комментарий
 
 
Ось вони уругвайцям покажуть кузькіну мать.

 показать весь комментарий
 
 
Співчуваю Гробу та його батькам, він не винна молода людина,бажаю щоб він був звільнений і здоровим повернувся до дому.
 показать весь комментарий
 
Та помилився,не зручно на телефоні набирати, нічого фатального в цьому не бачу.
 показать весь комментарий
 
 
чот он дохлый какой-то...я в его годы по уральским болотам по горло в ледяной воде с плитой миномета на горбу бегал...а потом других гонял...и тем тоже ничего...все буде хорошо... Український заручник у Росії Гриб не отримував ліків у 2018 році, - адвокат - Цензор.НЕТ 6066
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский заложник в России Гриб не получал лекарств в 2018 году, - адвокат
 
 
 
 
 
 вверх