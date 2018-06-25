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 Политика Украины
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Все про:загранпаспорт (141) Крым (20230) Херсонщина (662) биометрические паспорта (218) Госмиграция (203)

 Более 10 тыс. крымчан обратились за загранпаспортами в Херсонской области с начала года, - Госмиграция

За пять месяцев 2018 года Государственная миграционная служба Украины в Херсонской области получила от крымчан более 10 тысяч запросов на оформление загранпаспортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"За пять месяцев 2018 года мы выдали 1 259 паспортов нового образца – книжку мы не изготавливаем, это биометрические ID-карточки. За загранпаспортами обратились уже больше 10 тысяч крымчан за тот же период, а с начала оккупации мы оказали более 150 тысяч административных услуг жителям полуострова. В это входят и замены паспортов, и вклейки фото, и загранпаспорта", – рассказала главный специалист по связям с общественностью ГМСУ в Херсонской области Виктория Магдыч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередь на персонализацию загранпаспортов составляет 572 тыс., - Госмиграция

В январе Государственная миграционная служба Украины сообщила, что за 2017 год украинцы оформили почти 4 миллиона биометрических загранпаспортов,

Источник: https://censor.net.ua/n3073379
 
 
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Вот же ж хитрож#пые любители рюсскага мира!
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А что тут хорошего ? Хотят Украину использовать для своих удовольствий.
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Ну ты же используешь, ватан.

Только ты ездишь отсюда в Крым, а эти крымчане оказались умнее.
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И что? Хоть 10-0, этот матч ничего не решает.
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ну почти так, хоть с Испанией, хоть с Португалией, один фиг - НА ВЫЛЕТ !!! Понад 10 тис. кримчан звернулися по закордонні паспорти в Херсонській області з початку року, - Держміграції - Цензор.НЕТ 3878
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знаем знаем Понад 10 тис. кримчан звернулися по закордонні паспорти в Херсонській області з початку року, - Держміграції - Цензор.НЕТ 907, еще один матч в 1/8 с Испанией или Португезе ...., и Чемодан - Вокзал- Кацапия...
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А может это граждане Украины, которые отказались от российского гражданства?
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это хитрожопые кацапы .. которым теперь не достаточно рускава мира ...
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не проблема проверить - хочу думать , что так и происходит...
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Это российско-украинские патриоты, которые решили сидеть одной ж...й на двух стульях.
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Мы о том, что вся Европа -
Это полное говно,
Репортаж ведем из жопы,
Где находимся давно.

Коржавин
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А громадянські обов"язки,вони,виконують Понад 10 тис. кримчан звернулися по закордонні паспорти в Херсонській області з початку року, - Держміграції - Цензор.НЕТ 5135 ,а податки сплачують
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Вставлять в зад весло и проворачивать до тех пор, пока заграница видна станет... Понад 10 тис. кримчан звернулися по закордонні паспорти в Херсонській області з початку року, - Держміграції - Цензор.НЕТ 75

И так такого заколбасного ватного говна в Украине уже девать некуда - Игори Хирсклы, Олеги Хардины ...
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а от кацапской мутантки "курицы" они отказались ...- при запросе на биометрию , нашему МЗС и Миграционке официальный ЗАПРОС в кацапло МИД , о гражданстве просителя ...
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якби на пунктах перетину заповнювали заяву\бланк - " я громадянин України ....... вимушено отримав аусвайс окупаційний за№ ( фотокопія +) " то можна було б додатково апелювати у ООН і тп. Хоча їхня радість буде не довгою - окупанти у всякий спосіб видавлять\виселять всіх кримчан що жили до окупації. На військовій базі потенційні зрадники непотрібні. Натомість завезе туди обслугу та повій з РФ( що вже робиться) Понаехавших жаба давить
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Одной рукой паспорт получают,а другую с кукишем в кармане держат... Я б им дал паспорт,с печатью Сашка Билого...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 10 тыс. крымчан обратились за загранпаспортами в Херсонской области с начала года, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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