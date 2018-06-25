 Более 10 тыс. крымчан обратились за загранпаспортами в Херсонской области с начала года, - Госмиграция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"За пять месяцев 2018 года мы выдали 1 259 паспортов нового образца – книжку мы не изготавливаем, это биометрические ID-карточки. За загранпаспортами обратились уже больше 10 тысяч крымчан за тот же период, а с начала оккупации мы оказали более 150 тысяч административных услуг жителям полуострова. В это входят и замены паспортов, и вклейки фото, и загранпаспорта", – рассказала главный специалист по связям с общественностью ГМСУ в Херсонской области Виктория Магдыч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередь на персонализацию загранпаспортов составляет 572 тыс., - Госмиграция

В январе Государственная миграционная служба Украины сообщила, что за 2017 год украинцы оформили почти 4 миллиона биометрических загранпаспортов,