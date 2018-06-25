 Ситуация с миграцией улучшится через два года, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе видеоконференции "ДС".

"На постоянное место проживания украинцев выезжает не так много. Поэтому мне кажется, что через несколько лет тенденция такой трудовой миграции, причем неквалифицированной, уменьшится", - заявил он.

В то же время, министр уточнил, что с квалифицированными кадрами будет проблема. "Потому что сегодня уже чехи, например... они же раньше не признавали наши дипломы, а когда лишились медицинских работников, поняли, что украинские врачи не хуже", - отметил он.

По прогнозу Ревы, инерция сохранится еще год-два.

При этом, по словам эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, трудовые мигранты вернутся, если создать в стране хороший инвестиционный климат. Об этом он заявил во время видеоконференции "ДС".

"Кризисные явления рано или поздно закончатся. У нас все равно будет подъем страны, потому что в мире очень много свободных денег", - подчеркнул он.

Кроме того, он уточнил, нужно создать хороший инвестиционный климат. "Если мы тут создадим условия, когда инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы зайти в Украину, я уверен, будут возвращаться и трудовые мигранты, и молодежь, которая поймет, что можно здесь что-то сделать", - отметил Воскобойник.