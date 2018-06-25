 Ситуация с миграцией улучшится через два года, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе видеоконференции "ДС".
"На постоянное место проживания украинцев выезжает не так много. Поэтому мне кажется, что через несколько лет тенденция такой трудовой миграции, причем неквалифицированной, уменьшится", - заявил он.
В то же время, министр уточнил, что с квалифицированными кадрами будет проблема. "Потому что сегодня уже чехи, например... они же раньше не признавали наши дипломы, а когда лишились медицинских работников, поняли, что украинские врачи не хуже", - отметил он.
По прогнозу Ревы, инерция сохранится еще год-два.
При этом, по словам эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, трудовые мигранты вернутся, если создать в стране хороший инвестиционный климат. Об этом он заявил во время видеоконференции "ДС".
"Кризисные явления рано или поздно закончатся. У нас все равно будет подъем страны, потому что в мире очень много свободных денег", - подчеркнул он.
Кроме того, он уточнил, нужно создать хороший инвестиционный климат. "Если мы тут создадим условия, когда инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы зайти в Украину, я уверен, будут возвращаться и трудовые мигранты, и молодежь, которая поймет, что можно здесь что-то сделать", - отметил Воскобойник.
Опять Реву понесло молоть чушь! Кто вообще доверил ему должность министра???
А кто вам мешал это сделать за 4 года?
Давеча разговаривал с студентом - практикантом.Государство два года как степендиий не платит.У него одна мама. Подрабатывает за бугром - содержит себя и маму.
нормалізується....😜
- Что ожидать Украине от 2015 года?
- Год Козы, как вы знаете, очень много значит для Украины. В 1991 году мы получили независимость. Были выборы Кравчука. Поэтому этот год будет очень важным и переломным. Мы фактически второй раз становимся "самостійними". Украина будет единая. Кроме того, учитывая, что Коза - это мирное животное, то война прекратится навсегда.
- стоять! медленно..... положил сухарь на землю...
и медленно.... так чтобы я их видел.... поднял руки...
- господин рева! это совсем не то что вы подумали...
я вам сейчас все объясню...
Дебил, бля... В мире больше стран создающих благоприятные условия для инвестиций чем инвестиционного капитала.
Через два года трудовая КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ миграция перекроет всю неквалифицированную. На подходе 90% выпускников вузов ,которые себя в Украине и не мыслят.
Больница, где работают только медсестры и сиделки, это бред.
Завод, где нет инженеров и рабочих-специалистов, но есть куча грузчиков и сторожей, это как?
Речь о том, как создавать предприятие/организацию (что бы повлиять на ситуацию с миграцией), если нет квалифицированных кадров?
Многие не понимают но в мире идет борьба за человеческий ресурс не меньше чем за энергоресурсы. И западным странам очень нужен ресурс этот, и они не дадут Украине подняться, чтобы продолжать качать этот ресурс. Многие из вас это еще не поняли.