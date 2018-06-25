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 Экономика, Общество
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Все про:трудовая миграция (133) Рева Андрей (375)

 Ситуация с миграцией улучшится через два года, - Рева

Уже примерно через два года ситуация с трудовой миграцией неквалифицированных кадров улучшится.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе видеоконференции "ДС".

"На постоянное место проживания украинцев выезжает не так много. Поэтому мне кажется, что через несколько лет тенденция такой трудовой миграции, причем неквалифицированной, уменьшится", - заявил он.

В то же время, министр уточнил, что с квалифицированными кадрами будет проблема. "Потому что сегодня уже чехи, например... они же раньше не признавали наши дипломы, а когда лишились медицинских работников, поняли, что украинские врачи не хуже", - отметил он.

По прогнозу Ревы, инерция сохранится еще год-два.

При этом, по словам эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, трудовые мигранты вернутся, если создать в стране хороший инвестиционный климат. Об этом он заявил во время видеоконференции "ДС".

"Кризисные явления рано или поздно закончатся. У нас все равно будет подъем страны, потому что в мире очень много свободных денег", - подчеркнул он.

Кроме того, он уточнил, нужно создать хороший инвестиционный климат. "Если мы тут создадим условия, когда инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы зайти в Украину, я уверен, будут возвращаться и трудовые мигранты, и молодежь, которая поймет, что можно здесь что-то сделать", - отметил Воскобойник.

Источник: https://censor.net.ua/n3073376
 
   
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сюда сирийцы..палестиницы и ливийцы потянутся..те..которых германия не примет..
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они в Польшу - Венгрию - Чехию не хотят - хотя правды ради , и их там нах не хотят ( и правельно нехотят) ..., не то что бы к нам ...
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Ситуация сама по себе не улучшится. Рева кретин.

Ситуация с миграцией улучшится через два года, - Рева - Цензор.НЕТ 4600
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ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ТЕБЕ ТУПИЦА РЕВА ОСТАНЕТСЯ СИДЕТЬ ЕЩЕ 8 ЛЕТ
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Прогноз Ревы, это что-то новое в мире астрологии …
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У учителя истории КПСС из г. Винница Ревы сегодня очередное обострение....
Опять Реву понесло молоть чушь! Кто вообще доверил ему должность министра???

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Если мы тут создадим условия, когда инвесторы будут выстраиваться в очередь

А кто вам мешал это сделать за 4 года?
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Той же, хто і зараз. Пельки бездонн. У нас при прийомі і потім щорічно треба всіх на булємію перевіряти...
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дай угадаю...это был путин, больше некому Ситуація з міграцією покращиться через два роки, - Рева - Цензор.НЕТ 9907 ...хотя, если подумать, можно найти каких то местных "шатунов" Ситуація з міграцією покращиться через два роки, - Рева - Цензор.НЕТ 9907
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Будет, но не для всех... казнокрады ещё не всех своих родственников и кусов сватов пристроили
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Ситуация с миграцией улучшится через два года,

Давеча разговаривал с студентом - практикантом.Государство два года как степендиий не платит.У него одна мама. Подрабатывает за бугром - содержит себя и маму.
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Тебе та інших, падлюк чоКАЛатних, на цугундер і все
нормалізується....😜
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Рева дурачек какой-то. если выползки соевые небудут платить достойную зарплату то в стране останутся одни пенсионеры которые уже физически немогут работать и нечисть мусорская которая подъедает за своими хозяевами.
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За прогнозом, что принесет этот год Украине и украинцам, "Обозреватель" обратился к ведущему астрологу Древнеарийской традиции Владу Россу.
- Что ожидать Украине от 2015 года?
- Год Козы, как вы знаете, очень много значит для Украины. В 1991 году мы получили независимость. Были выборы Кравчука. Поэтому этот год будет очень важным и переломным. Мы фактически второй раз становимся "самостійними". Украина будет единая. Кроме того, учитывая, что Коза - это мирное животное, то война прекратится навсегда.
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Ага, це він натякає, що через рік їхбанду викинуть, а через 2 воно стане на добру дорогу? Чи чекає гастарбайтерів, що ломануться з рюцкє? А може чекає на біженців - ефіопів? Який-то казковий провидець той рева...
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***простите за повтор!
- стоять! медленно..... положил сухарь на землю...
и медленно.... так чтобы я их видел.... поднял руки...
- господин рева! это совсем не то что вы подумали...
я вам сейчас все объясню...
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"У нас все равно будет подъем страны, потому что в мире очень много свободных денег"

Дебил, бля... В мире больше стран создающих благоприятные условия для инвестиций чем инвестиционного капитала.
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Сколько можно говорить лозунгами о необходимости инвестиций. Мы это слышали тысячи раз от чиновников всех рангов,от депутатов, президента, правительства. От бесконечного повторения того,что всем давно уже ясно,инвестиции не придут.
Через два года трудовая КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ миграция перекроет всю неквалифицированную. На подходе 90% выпускников вузов ,которые себя в Украине и не мыслят.
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Если ситуация с квалифицированными специалистами не изменится, то как может поменяться ситуация с неквалифицированными?
Больница, где работают только медсестры и сиделки, это бред.
Завод, где нет инженеров и рабочих-специалистов, но есть куча грузчиков и сторожей, это как?

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Шоб Вы знали,наши медсестры в Европе везде нарасхват, особенно в Германии, по уходу, платят в 10 и более раз больше чем Украина.
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Я ничего не имею против.
Речь о том, как создавать предприятие/организацию (что бы повлиять на ситуацию с миграцией), если нет квалифицированных кадров?
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Через два роки українці перестануть їсти і нікому стане від'їжджати за кордон?
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И Рёва видел далеко... на много лет вперёд...
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Чэрэз два года ілі в 2020 году, когда этого кабмина уже и след простынет и спросить не будет с кого Ситуація з міграцією покращиться через два роки, - Рева - Цензор.НЕТ 1519
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но интересно другое: размышления на тему создания бизнес климата на 4 году царювання Ситуація з міграцією покращиться через два роки, - Рева - Цензор.НЕТ 8768 кто должен этот климат создавать если мордатые замполиты так и не сподвиглись одна сплошная загадка. Норот виноват, не хочет сука бизнесклимат создавать, не хочет работать за 3 копейки но на благо "строны".
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Ситуация улучшится, когда политруки-ревы и прочие "реформаторы" с мышлением совка свалят в отставку.
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Улучшится именно по тому что РЕВЫ через два года не будет и поэтому и реве на это насрать ну и гражданам на это насрать!! почему насрать гражданам? а потому что рева до сих пор сидит и нехера ему не будет за то что оно вместе с ГРОСЕЙ натворило, а это говорит о том что гражданам насрать!! СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО САМИХ УТОПАЮЩИХ! поэтому кто может делайте отседова ноги!!
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какая "инерция" - маховик "ЗАРОБИТЧАН" только раскручивается..., и если откроются легально для работы еще несколько ЕС стран , то ..., а в УКраине в ближайшие 5- 8 лет для "неквалифицированых" разнорабочих 700 - 800 баксов не предвидется...
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Ано с иврита "следующий", каторый у сруленд паетить.
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Есть единственный показатель начала успешного развития страны: ПРИХОД В УКРАИНУ КРУПНОГО ЗАПАДНОГО И АЗИАТСКОГО КАПИТАЛА...Всё остальное- от лукавого...В тотально коррумпированную страну, сей капитал не идёт...В коммунистический Китай, плывёт широкой рекой...
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Не изменится. Из Латвии каждый год уезжает на 30 000 больше чем приезжает, из Литвы 50 000.
Многие не понимают но в мире идет борьба за человеческий ресурс не меньше чем за энергоресурсы. И западным странам очень нужен ресурс этот, и они не дадут Украине подняться, чтобы продолжать качать этот ресурс. Многие из вас это еще не поняли.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСитуация с миграцией улучшится через два года, - Рева
 
 
 
 
 
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