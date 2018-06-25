 Опрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КМИС.
КМИС отмечает следующие электоральные настроения населения относительно выборов Президента в первом туре:
Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках не было С. Вакарчука/В. Зеленского, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -
11,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
7,9% - за Анатолия Гриценко,
6,5% - за Олега Ляшко,
5,2% - за Юрия Бойко,
5,2% - за Петра Порошенко,
4,1% - за Вадим Рабинович,
1,9% - за Андрея Садового,
1,3% - за Олега Тягнибока,
других кандидатов - всего 6%,
9,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
11,9% - решили не участвовать в голосовании,
28,3% - не определились, за кого голосовать,
1,1% - отказались отвечать на вопросы.
Из этих кандидатов больше шансов, чем другие, учитывая статистическую погрешность, имеет Ю.Тимошенко. 2-е место скорее "делят" А. Гриценко и А. Ляшко, 3-ю - Бойко, П. Порошенко, В. Рабинович.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:
22,8% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
16% - за Анатолия Гриценко,
13,2% - за Олега Ляшко,
10,6% - за Юрия Бойко,
10,5% - за Петра Порошенко,
8,4% - за Вадим Рабинович,
3,9% - за Андрея Садового,
2,6% - за Олега Тягнибока,
других кандидатов - всего 12,1%.
Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках были также С. Вакарчук/В.Зеленский, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -
10,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
6,8% - за Анатолия Гриценко,
5,8% - за Олега Ляшко,
5,5% - за Юрия Бойко,
4,6% - за Петра Порошенко,
4,5% - за Владимира Зеленского,
4% - за Вадим Рабинович,
4% - за Святослава Вакарчука,
1,5% - за Олега Тягнибока,
1,3% - за Андрея Садового,
других кандидатов - всего 5,5%,
7,9% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
9,4% - решили не участвовать в голосовании,
26,9% - не определились, за кого голосовать,
1,8% - отказались отвечать на вопросы.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:
19,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
12,6% - за Анатолия Гриценко,
10,7% - за Олега Ляшко,
10,2% - за Юрия Бойко,
8,5% - за Петра Порошенко,
8,3% - за Владимира Зеленского,
7,5% - за Вадим Рабинович,
7,4% - за Святослава Вакарчука,
2,7% - за Олега Тягнибока,
2,4% - за Андрея Садового,
других кандидатов - всего 10,2%.
Также респондентам задавали такие вопросы, как "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, при котором или каких кандидатов кроме ... [ПЕРВЫЙ ВЫБОР] Вы также могли отдать свой голос? "И" А при котором или каких кандидатов Вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах? ". Ниже в таблице для каждого кандидата приводятся данные: % всех респондентов, для которых кандидат является первым выбором; % Всех респондентов, рассматривают этого кандидата как возможный "второй" выбор; % Всех респондентов, которые ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за этого кандидата (антирейтинг).
Вместе с тем, по данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (21,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (15,9%), "Оппозиционный блок" (11,4%), Радикальная партия (11,1%), "За жизнь" (10,5%), "Блок П . Порошенко" (7,9%), ВО "Свобода" (4,6%),"Самопомич" (4,6%).
Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, также получила бы ВО "Батькивщина" (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (14,4%), "Оппозиционный блок" (10,5%), "За жизнь" (10,3%), Радикальная партия (9,7%), "Блок П . Порошенко" (7,3%)," Блок С. Вакарчука "(6,2%)," Слуга народа "(5,2%), ВО" Свобода "(3,8%),"Самопомич" (3,5%).
на такую пенсию как нам платят гроси в Германии выходили бы в 20 лет
Это ж у нее бизнес в рахе и дача в Испании по соседству с пуйлом
Вот через забор и добазарится!
И аналогичный рейтинг 5%.
Совпадение?
Пруфа этому бреду нет. Лишь дешевые троль-отмазки.
Вопросов к школьникам не имею.
Хороших каникул! Лучше на "Мурзилке"!
Мабуть, им по приколу тролить прокси-лолоботов.
Чи вам не набридло бачити одні й ті самі пики за 20 літ? порожню і ялову ВР,кнопкодавство, та пусті обіцянки? Владу потрібно частіше міняти як і підгузки (причини однакові). На мою думку лідери партій не повинні ставати президентами - максимальний рівень то депутат ВР. Та й депутат ВР не повинен бути там вічно - один термін ( хіба що через раз). Всі ці опитування виглядають як проплачені промивання мізків. Відносно Тимошенко : згадуємо ширку, виступ на Майдані, зустріч з ху йлом і хі-хі з ціною на газ, виступ на РНБО-- продасть країну... Думайте добре! Є нові люди - хай працюють
публикуя фонарные опросы и рейтинги.
Но чо то они слишком рано стартонули.
Боюсь это всем может настоπ! здеть раньше времени.
так кто ж нам ее отдаст?
а если честно - никого не хочу... вот знаю, что это не правильно и выбор должен быть
но все... тошнят и никому не верю (и это не нормально, понимаю)
опять польются потоки липких обещаний... главное не утонуть
А Бойко это то, что работает по указке из кремля и закупал вышки?
Про Ляшка и говорить как то неудобно.
В общем опрос надуманный, а скорее всего заказной.
ты на сайты пиТаров ходи и там пости себя совсем обнаженным
Чий Крим?
Чи визнає Юль Володимирівна Росію державою-агресором?
Яка доля спіткала «Рух опору»?
Чи відчуває «Леді Ю» свою провину за те, що прямо під час російської агресії позбавила Україну зброї і військового устаткування на $1,3 мільярди (це за остаточними цінами - сміливо множте цю цифру на 5)?
Як там поживають батальйони «Батьківщина» і «Рух опору», нині штатні частини ЗСУ?
Як часто вона відвідує зону АТО/ООС особисто?
Як вона збирається зачищати окуповані території від терористів ДиРи і окупантів?
и кроме того ЮЛЯ все украла, но в списках форбс почему то ПЕЦЯ!! и кроме того ЮЛЯ дружит с хуйлом но торговый партнер хуйла ПЕЦЯ!!
КАК ГОВОРИТСЯ ОФИГЕННАЯ ЛОГИКА И ПРИЧИННО СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ!!
Нема и не буде!!!!
Только Лола! Только хардкор!
По нормальной человеческой логике, глупо выполнять одни и те же действия раз за разом(выбирать Поросенко) и ожидать чего-то нового.
Выскочил на трибуну Майдана чертик из табакерки с
3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил с кем-надо и оказалось в итоге, что
54% избирателей Украины хотят видеть его президентом.
Но вкрай необхідно щоб вже у новій Верховній Раді її представляла досить потужня фракція "Об'єднаних Правих Партій" з українських патріотів: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів »....... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання вже у новій Раді можна залишити хіба що тільки "Самопомочь" та деяких народних депутатів з радикалів Ляшка, " і дуже невелику частину "Батьківщини" і "Народного Фронту". А також усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО. Так всіх крім продажної кремлівської затички Гаді - Сявки.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б поборотися на виборах, до нового дiйсно справжнього українського парламенту, з переважно українськими патріотами депутатами.
Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...