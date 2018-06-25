 Опрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КМИС.

КМИС отмечает следующие электоральные настроения населения относительно выборов Президента в первом туре:

Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках не было С. Вакарчука/В. Зеленского, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -

11,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

7,9% - за Анатолия Гриценко,

6,5% - за Олега Ляшко,

5,2% - за Юрия Бойко,

5,2% - за Петра Порошенко,

4,1% - за Вадим Рабинович,

1,9% - за Андрея Садового,

1,3% - за Олега Тягнибока,

других кандидатов - всего 6%,

9,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,

11,9% - решили не участвовать в голосовании,

28,3% - не определились, за кого голосовать,

1,1% - отказались отвечать на вопросы.

Из этих кандидатов больше шансов, чем другие, учитывая статистическую погрешность, имеет Ю.Тимошенко. 2-е место скорее "делят" А. Гриценко и А. Ляшко, 3-ю - Бойко, П. Порошенко, В. Рабинович.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:

22,8% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

16% - за Анатолия Гриценко,

13,2% - за Олега Ляшко,

10,6% - за Юрия Бойко,

10,5% - за Петра Порошенко,

8,4% - за Вадим Рабинович,

3,9% - за Андрея Садового,

2,6% - за Олега Тягнибока,

других кандидатов - всего 12,1%.

Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках были также С. Вакарчук/В.Зеленский, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -

10,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

6,8% - за Анатолия Гриценко,

5,8% - за Олега Ляшко,

5,5% - за Юрия Бойко,

4,6% - за Петра Порошенко,

4,5% - за Владимира Зеленского,

4% - за Вадим Рабинович,

4% - за Святослава Вакарчука,

1,5% - за Олега Тягнибока,

1,3% - за Андрея Садового,

других кандидатов - всего 5,5%,

7,9% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,

9,4% - решили не участвовать в голосовании,

26,9% - не определились, за кого голосовать,

1,8% - отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:

19,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

12,6% - за Анатолия Гриценко,

10,7% - за Олега Ляшко,

10,2% - за Юрия Бойко,

8,5% - за Петра Порошенко,

8,3% - за Владимира Зеленского,

7,5% - за Вадим Рабинович,

7,4% - за Святослава Вакарчука,

2,7% - за Олега Тягнибока,

2,4% - за Андрея Садового,

других кандидатов - всего 10,2%.

Также респондентам задавали такие вопросы, как "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, при котором или каких кандидатов кроме ... [ПЕРВЫЙ ВЫБОР] Вы также могли отдать свой голос? "И" А при котором или каких кандидатов Вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах? ". Ниже в таблице для каждого кандидата приводятся данные: % всех респондентов, для которых кандидат является первым выбором; % Всех респондентов, рассматривают этого кандидата как возможный "второй" выбор; % Всех респондентов, которые ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за этого кандидата (антирейтинг).



Вместе с тем, по данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (21,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (15,9%), "Оппозиционный блок" (11,4%), Радикальная партия (11,1%), "За жизнь" (10,5%), "Блок П . Порошенко" (7,9%), ВО "Свобода" (4,6%),"Самопомич" (4,6%).

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Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, также получила бы ВО "Батькивщина" (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (14,4%), "Оппозиционный блок" (10,5%), "За жизнь" (10,3%), Радикальная партия (9,7%), "Блок П . Порошенко" (7,3%)," Блок С. Вакарчука "(6,2%)," Слуга народа "(5,2%), ВО" Свобода "(3,8%),"Самопомич" (3,5%).