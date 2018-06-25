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 Опрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый

Согласно данным опроса Киевского Международного Института Социологии (КМИС) Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на выборах президента Украины. На втором месте - Анатолий Гриценко. Вместе с тем, более 25% украинцев не определились, за кого бы проголосовали на выборах президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КМИС.

КМИС отмечает следующие электоральные настроения населения относительно выборов Президента в первом туре: 

Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках не было С. Вакарчука/В. Зеленского, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -

11,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
7,9% - за Анатолия Гриценко,
6,5% - за Олега Ляшко,
5,2% - за Юрия Бойко,
5,2% - за Петра Порошенко,
4,1% - за Вадим Рабинович,
1,9% - за Андрея Садового,
1,3% - за Олега Тягнибока,
других кандидатов - всего 6%,
9,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
11,9% - решили не участвовать в голосовании,
28,3% - не определились, за кого голосовать,
1,1% - отказались отвечать на вопросы.
Из этих кандидатов больше шансов, чем другие, учитывая статистическую погрешность, имеет Ю.Тимошенко. 2-е место скорее "делят" А. Гриценко и А. Ляшко, 3-ю - Бойко, П. Порошенко, В. Рабинович.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:

22,8% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
16% - за Анатолия Гриценко,
13,2% - за Олега Ляшко,
10,6% - за Юрия Бойко,
10,5% - за Петра Порошенко,
8,4% - за Вадим Рабинович,
3,9% - за Андрея Садового,
2,6% - за Олега Тягнибока,
других кандидатов - всего 12,1%.

Если бы выборы Президента Украины происходили в середине июня и в списках были также С. Вакарчук/В.Зеленский, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -

10,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
6,8% - за Анатолия Гриценко,
5,8% - за Олега Ляшко,
5,5% - за Юрия Бойко,
4,6% - за Петра Порошенко,
4,5% - за Владимира Зеленского,
4% - за Вадим Рабинович,
4% - за Святослава Вакарчука,
1,5% - за Олега Тягнибока,
1,3% - за Андрея Садового,
других кандидатов - всего 5,5%,
7,9% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
9,4% - решили не участвовать в голосовании,
26,9% - не определились, за кого голосовать,
1,8% - отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:

19,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
12,6% - за Анатолия Гриценко,
10,7% - за Олега Ляшко,
10,2% - за Юрия Бойко,
8,5% - за Петра Порошенко,
8,3% - за Владимира Зеленского,
7,5% - за Вадим Рабинович,
7,4% - за Святослава Вакарчука,
2,7% - за Олега Тягнибока,
2,4% - за Андрея Садового,
других кандидатов - всего 10,2%.

Также респондентам задавали такие вопросы, как "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, при котором или каких кандидатов кроме ... [ПЕРВЫЙ ВЫБОР] Вы также могли отдать свой голос? "И" А при котором или каких кандидатов Вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах? ". Ниже в таблице для каждого кандидата приводятся данные: % всех респондентов, для которых кандидат является первым выбором; % Всех респондентов, рассматривают этого кандидата как возможный "второй" выбор; % Всех респондентов, которые ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за этого кандидата (антирейтинг).

Опрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый 01
Вместе с тем, по данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (21,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (15,9%), "Оппозиционный блок" (11,4%), Радикальная партия (11,1%), "За жизнь" (10,5%), "Блок П . Порошенко" (7,9%), ВО "Свобода" (4,6%),"Самопомич" (4,6%).

Читайте также: Опрос КМИС: Порошенко во втором туре проигрывает всем: Тимошенко, Гриценко, Ляшко, и даже Рабиновичу

Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них участвовали политические силы С. Вакарчука / В. Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, также получила бы ВО "Батькивщина" (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (14,4%), "Оппозиционный блок" (10,5%), "За жизнь" (10,3%), Радикальная партия (9,7%), "Блок П . Порошенко" (7,3%)," Блок С. Вакарчука "(6,2%)," Слуга народа "(5,2%), ВО" Свобода "(3,8%),"Самопомич" (3,5%).

Источник: https://censor.net.ua/n3073373
 
   
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Украина таки потонет вместе с нами а пети и гроси уедут к себе домой в красивую средиземноморскую страну
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ну,если это правда,то война скоро кончится-эта гадюка быстро с дружком путлером добазарится-не впервой
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Как твоя Мерхель про Северный поток? Опитування КМІС: Тимошенко - перша, Гриценко - другий, Ляшко - третій, Порошенко - четвертий (оновлено) - Цензор.НЕТ 7299
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меркель платит социалку 400 евро и минимальная пенсия 600 евро
на такую пенсию как нам платят гроси в Германии выходили бы в 20 лет
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И что дальше? Как это соотносится с Северным потоком?
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Меркель делает харошую жизнь своим избирателям в отличие от пети который 99% ВВП выводит из Украины
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Та стопудофф, онолитех!
Это ж у нее бизнес в рахе и дача в Испании по соседству с пуйлом
Вот через забор и добазарится!
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Если бы барыга не открывал офшоры в панаме, продал рошен и посадил ахметовава - был бы президентом и на 2 срок, но… заработает конфискацию всего имущества за взятки и пожизненное за договорники с хуйлом про зеленые корыдоры… и точно следующий през продаст рошен))
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Да. Надеялась. А оказалось- наоборот. Опитування КМІС: Тимошенко - перша, Гриценко - другий, Ляшко - третій, Порошенко - четвертий (оновлено) - Цензор.НЕТ 5898
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Хтось "вистрелить" на цих виборах з кінця списку і КМІС знову, як завжди обісреться.
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Показательный опрос. Говорит об одном: народ терпеть не может всех. Никто и близко не подобрался к электорально удобной позиции. Это значит, что победит тот, у кого админресурс. Т.е. Порошенко.
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у Юща прыщавого тоже был админресурс
И аналогичный рейтинг 5%.
Совпадение?
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У Юща был оппонент с рейтингом 45% перед выборами. У Порошенко такого оппонента нет. Учите матчасть.
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И пруфом матчасти поделитесь, что согласно опросам у Януковича было 45% при 5% Ющенка?
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В телевидении есть такие понятия, как рейтинг и доля. Рейтинг всегда ниже доли. Я сейчас о доле. Да, у Януковича она доходила к выборам под 50%. Его сторонникам даже выдумывать не пришлось. На той стороне он был единственным кандидатом.
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"У Юща был оппонент с рейтингом 45% перед выборами. "
Пруфа этому бреду нет. Лишь дешевые троль-отмазки.
Вопросов к школьникам не имею.
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Ну, если вы нормальным языком не владеете, перехожу на ваш. Гуглите. Это ваш уровень. А до школьников вам, и правда, еще рано.
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Ну если вас элемнтарному не научили на 1 курсе вуза, что всякое утверждение нужно ДОКАЗЫВАТЬ, то продолжайте оставаться на уровне " я дзявкнув бред сивой кобылы - а вы опровергайте - гуглите несуществуюющую чепуху".
Хороших каникул! Лучше на "Мурзилке"! Опитування КМІС: Тимошенко - перша, Гриценко - другий, Ляшко - третій, Порошенко - четвертий (оновлено) - Цензор.НЕТ 6632
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Нет, логика есть, люди хотели простого парня, а Овощ оказался простым бандитом, еще и изменником, грех правда этого было не видеть. Даже сама Йулька в одной из передач перед еще теми выборами нервно кричала что если будет Овощ, то будет война с кацапами, потому как он прокацапский засланец, может на воровке шапка сгорела, а может нет, хз, но то что так оно и вышло в итоге тоже факт .
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От для чого таку брехню розповсюджувати.
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У вас є інші варіанти? Навряд чи це брехня.
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Пройде Порошенко.як би комусь цього не хотілося. Гордон повідомив про опитуваняя і всі підхопили не перевіривши інформаціі.дитячі казки всі ці опитування
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Ага, все пять ведущих соц агентств страны как сговорились - брехню розповсюджувати.
Мабуть, им по приколу тролить прокси-лолоботов.
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пишу вже вдруге: чомусь не добавляється
Чи вам не набридло бачити одні й ті самі пики за 20 літ? порожню і ялову ВР,кнопкодавство, та пусті обіцянки? Владу потрібно частіше міняти як і підгузки (причини однакові). На мою думку лідери партій не повинні ставати президентами - максимальний рівень то депутат ВР. Та й депутат ВР не повинен бути там вічно - один термін ( хіба що через раз). Всі ці опитування виглядають як проплачені промивання мізків. Відносно Тимошенко : згадуємо ширку, виступ на Майдані, зустріч з ху йлом і хі-хі з ціною на газ, виступ на РНБО-- продасть країну... Думайте добре! Є нові люди - хай працюють
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Кто то усиленно приучает лохотрат к мысле о победе тимохи,
публикуя фонарные опросы и рейтинги.
Но чо то они слишком рано стартонули.
Боюсь это всем может настоπ! здеть раньше времени.
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Да никто не приучает. Учитывая ее политический опыт и яркость, рейтинги вполне реальные. Во второй тут выходит она и Порошенко (благодаря админресурсу). А потом разыгрывается карта дружбы Тимошенко с Путиным и Порошенко выигрывает второй тур. Если ничего из ряда вон выходящего не произойдет, так и будет. Сохраните этот пост до мая 2019-го.
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а разве проводимый Роттердам плюс с сепарами лучше чем предполагаемая дружба с хйлом
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А сколько человек будут помнить о Роттердаме в мае 2019-го? Четверо? А сколько из них будут знать, что ж это за Роттердам?
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я надеюсь что половина населения об этом знает
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А вы Парасюка хотели? Никого умнее майданный народ создать не смог. Чего теперь жаловаться? Самый оптимальный вариант для так званных патриотов - Парубий. Вот только он на стороне Порошенко играет))))
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я хотел бы Далю Грибаускайте... в смысле.... в президенты
так кто ж нам ее отдаст?
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Зря хотите. Она не знает и 1% украинских реалий. Вон Саакашвили знал процентов 30. И где он сейчас? Грибаускайте была бы еще дальше.
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ой, я пошутил
а если честно - никого не хочу... вот знаю, что это не правильно и выбор должен быть
но все... тошнят и никому не верю (и это не нормально, понимаю)
опять польются потоки липких обещаний... главное не утонуть
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Это та Тимошенко и Гриценко, которые распродавали имущество украинской армии?
А Бойко это то, что работает по указке из кремля и закупал вышки?
Про Ляшка и говорить как то неудобно.
В общем опрос надуманный, а скорее всего заказной.
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видно пе де раста
ты на сайты пиТаров ходи и там пости себя совсем обнаженным
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28,3 не определилась еще. За них как всегда обещать начнут не краснея.
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Юлію Володимирівну НЕОБХІДНО раз за разом питати:
Чий Крим?
Чи визнає Юль Володимирівна Росію державою-агресором?
Яка доля спіткала «Рух опору»?
Чи відчуває «Леді Ю» свою провину за те, що прямо під час російської агресії позбавила Україну зброї і військового устаткування на $1,3 мільярди (це за остаточними цінами - сміливо множте цю цифру на 5)?
Як там поживають батальйони «Батьківщина» і «Рух опору», нині штатні частини ЗСУ?
Як часто вона відвідує зону АТО/ООС особисто?
Як вона збирається зачищати окуповані території від терористів ДиРи і окупантів?
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а ПЕЦЮ не хошь про все это спросить! ПЕЦЯ то как бы нынче власть!!!
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Зато, любі мОї, у мене гас дешевий буде і долар па восімь. Бо я знаю шо нада лохам. А лохам нада пабіцять забрать все у алігархав, дать гас по 50 і долар па 8. Трехадовачка і ти в дамках. Ах да, мала не забула. Давірливим лохам ще мир патрібен . Миру їм наабіцяю по 2 кіла шкірному. Перед вибарами.. Проста треа вміти размавляти з людьми...
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Пан Не Підтримую Жодного Кандидата проходить у другий тур разом з паном Ще Не Вирішили За Кого Голосувати 😀
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Ну то что КМИС прикормлена воной мы уже знаем. Новость где?
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Как говорил товарищ Сталин - не важно кто голосует , важно кто считает . До сих пор фраза актуальна .
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она то типа может токо расказать, а ПЕЦЯ уже это все делает!!
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Очередной раз куча постов либо прохоросись либо дебилов! торгует с рашкой ПЕЦЯ но во всем виновата ЮЛЯ! Олигарх и входит в списки форбс ПЕЦЯ но все украла и продала ЮЛЯ!! КАК ВСЕГДА ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ЛОГИКА ГДЕ?!!
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Все равно на манеже одни и те же. Так что тут за всех ботов возникает вопрос ЛОГИКА ГДЕ?!
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да ну раз такой вумный напиши мне когда ЮЛЯ была президентом?!! потому что исходя из твоих слов я такой же потому что живу в Украине в эту эпоху!!
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Боже. Або це чисто заказна статистика і безпардонне мухлювання йулі,або український народ здурів. Похериться все надбання України за останні роки. У такому випадку єдина надія на Майдан і доля йулі як у крадія шапок.
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надо же пенсионную реформу принял ПЕЦЯ (т.е. забрал у людей пенсии) медреформу принял ПЕЦЯ (забрал у людей медобслуживание) тарифы принял ПЕЦЯ (считай новые налоги причем довольно большие), НО МЛЯТЬ ВИНОВАТА ВО ВСЕМ ЮЛЯ!!

и кроме того ЮЛЯ все украла, но в списках форбс почему то ПЕЦЯ!! и кроме того ЮЛЯ дружит с хуйлом но торговый партнер хуйла ПЕЦЯ!!

КАК ГОВОРИТСЯ ОФИГЕННАЯ ЛОГИКА И ПРИЧИННО СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ!!
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какие надбання 5 миллионов эмигрантов и пенсионеры откусывающие куски на прилавках в маркетах
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В этот раз хоть больше четырёх кусков взяли? Опитування КМІС: Тимошенко - перша, Гриценко - другий, Ляшко - третій, Порошенко - четвертий (оновлено) - Цензор.НЕТ 5950
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По нормальной человеческой логике, по здравому смыслу, если не нравится Порошенко (ну не построил человек за 3 года коммунизм, не сделал зарплаты по 500д., что он кстати и не обещал), тогда голосуйте за более умного, продвинутого,знающего 5 языков,имеющего более огромный опыт управленческой работы в бизнесе и в гос. управлении,но не за циркачей от политики, мастеров словесного поноса Тимошенко, Гриценко, пидораса Ляжка, бандита и мошенника Рабиновича, предателя Родины, соратника януковича бойко. Деньги правда могут сделать многое, а голова человеку на что? Нельзя руководствоваться только эмоциями.
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Та ни в жисть!!!! Разве есть еще другой такой, кроме лолиты???
Нема и не буде!!!!
Только Лола! Только хардкор!
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ты обещания ПЕЦИ читал? ну вот почитай там почти что комунизм так что не говори того чего не знаешь!!
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пидо р ас ты то руководствуешься эмоциями от х я в твоей ж пе
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Ой ладно, Петро тож был в комушке ПР и у Яныка и "прЭзЫдентом мира" тоже, давно стал таким "патриотом" ?
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По нормальной человеческой логике, если Поросенко не сделал и десятой части того, что обещал, то глупо доверять такому президенту.

По нормальной человеческой логике, глупо выполнять одни и те же действия раз за разом(выбирать Поросенко) и ожидать чего-то нового.
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Народ ,который выберет президентом Тимошенко,не достоин ни уважения,ни сочувствия.
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Выскочил на трибуну Майдана чертик из табакерки с
3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил с кем-надо и оказалось в итоге, что
54% избирателей Украины хотят видеть его президентом.
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ты давай расскажи про народ который выбрал президентом ЯКУНЕВИЧА!!
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бай бай гнойная свинья поросенко чтоб ты сдох скотина
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Це дуже добре що в першій трійці немає лютих ворогів України з колишніх бандитів "ригоаналів". Які тепер замаскувалися та перефарбувавшись під "жоппозіцію", життя - "сепаратистів", БПП ...... цих проклятих українським народом підручних - співучасників втікача в фашистську паРашу продажного кацапського холуя запеклого ЗЕКА януковича і кривавого кремлівського фашиста )(уйла.
Но вкрай необхідно щоб вже у новій Верховній Раді її представляла досить потужня фракція "Об'єднаних Правих Партій" з українських патріотів: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів »....... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання вже у новій Раді можна залишити хіба що тільки "Самопомочь" та деяких народних депутатів з радикалів Ляшка, " і дуже невелику частину "Батьківщини" і "Народного Фронту". А також усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО. Так всіх крім продажної кремлівської затички Гаді - Сявки.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б поборотися на виборах, до нового дiйсно справжнього українського парламенту, з переважно українськими патріотами депутатами.
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Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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А где рейтинг то?? Это антирейтинг, всё это гавно с трудом набирает жалкие 10%. ЧТо прозрачно намекает на то что в основном народ всю эту шоблу косато шоколяных бандитов на бую вертел.
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Такі мізерні рейтинги і такий великий відсоток тих хто не визначився за кого голосовати 25 %, говорить про те, що явного фаворита не має, а президентом може бути ббудь хто з десятки перших. А з осені почнуть бомбити політрекламою.
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Всё было ожидаемо!парасенок не выполнил свои обецанки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый
 
 
 
 
 
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