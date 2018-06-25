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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (627) Денисова (205) Сенцов (592) Фейгин (473) Сущенко (384)

 Сущенко попросил Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, призывает другого украинского политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку.

Об этом написал защитник Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно. Роман Сущенко передаёт украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключённым. Он тоже её очень ждёт. От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой", - рассказал он.

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Сущенко попросил Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин 01

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Ранее Людмиле Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцыПосольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с незаконно осужденным в России украинским журналистом Романом Сущенко.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3073370
 
 
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фейгин этот тот мерзкий бык который все дела свои проиграл так еще шарий его опустил, а украина пускает этот отброс ,может даже агента фсб
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Вообще-то, Украина пишется с большой буквы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСущенко попросил Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин
 
 
 
 
 
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