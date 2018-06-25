 В вопросах освобождения украинских заложников Путин прислушивается к Эрдогану, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в комментарии Крым.Реалии ТВ.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", – сказал адвокат.

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Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".