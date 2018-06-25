 Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.
В тексте отмечается: "Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей цыганской общины должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов.
Последние сообщения национальной полиции о задержании подозреваемых в причастности к нападению, его организаторов, а также непосредственный контроль над следствием со стороны руководства Нацполиции и МВД дают основания надеяться, что эти действия, имеющие признаки преступлений, не останутся безнаказанными.
Установление истины и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений является тем, в чем сегодня так остро нуждается украинское общество. Это также является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства - начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подтверждение приверженности этим обязательством является делом чести для страны, которая уже почти пять лет защищает свое право на демократические ценности в борьбе с военной агрессией России.
С сожалением констатируем, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромские настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к цыганским общинам и отдельным представителям этого народа. Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в самом богатом регионе мира цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью.
Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и как следствие насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для украинского государства".
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Если государство не решает социальные вопросы...их решают самозванцы от имени общества
Ещё флаги приспустите, траур объявите национальный, майку нацепите-же суи цыган.
Задолбали уже. Обычное преступление, которое не стоит такого сумасшедшего резонанса.
Вы лучше объясните, почему проклюнулись только после окончания строительства моста в крыму со своими протестами
Херня какая-то. А они что, не здесь родились? Из-за границы заехали? И вообще, вот эта идея с резервациями... Что-то в ней есть. А там - что угодно : рабочее друг у друга покупать, гадать друг другу, наркоту друг другу впаривать..
Феерично. Осталось закрыть все тюрьмы, вооружив и распустив уголовников по домам. Все к этому идет?
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пойду поем