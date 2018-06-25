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Все про:Львовщина (1455) МИД (4606) нападение (1522) цыгане (86)

 Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области

Последние сообщения о дерзком ночном нападении на поселение цыган в Львовской области вызвали ужас и возмущение. Это не первый случай преступлений против цыганской общины на почве ненависти, но на этот раз его следствием стала потеря жизни человека - жизнь, которая представляет наибольшую ценность и является основой всех других прав человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.

В тексте отмечается: "Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей цыганской общины должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов.

Последние сообщения национальной полиции о задержании подозреваемых в причастности к нападению, его организаторов, а также непосредственный контроль над следствием со стороны руководства Нацполиции и МВД дают основания надеяться, что эти действия, имеющие признаки преступлений, не останутся безнаказанными.

Установление истины и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений является тем, в чем сегодня так остро нуждается украинское общество. Это также является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства - начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подтверждение приверженности этим обязательством является делом чести для страны, которая уже почти пять лет защищает свое право на демократические ценности в борьбе с военной агрессией России.

С сожалением констатируем, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромские настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к цыганским общинам и отдельным представителям этого народа. Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в самом богатом регионе мира цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны  активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью.

Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и как следствие насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для украинского государства".

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073356
 
 
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Лютый п..ц!
Если государство не решает социальные вопросы...их решают самозванцы от имени общества
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все на борьбу за светлое будущее цыган

Це викликає "жах та обурення", - МЗС про напад на ромський табір у Львівській області - Цензор.НЕТ 7462
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Это забота Полиции. А причем тут Министерство Иностранных Дел Украины. Кто еще не пропиарился? Порошенко разве, еще не вечер он это любит.
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вечером порошенко сделает заявление по цыганам,модная тема
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каждый день в Украине убивают или с голода ,от болезней умирают десятки бомжей и всем покуй,они же не цыгане их защищать не нужно,нет ни ужаса,ни возмущения
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Так они же червонокніжниє,зникаючий вид,пусть им немцы выплачивают как жидам, они же тоже пострадали
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Нонсенс и мировой прецедент. Криминальное преступление осуждает МИД страны в которой это преступление совершилось. Это выстрел себе в ногу. Спрашивается на кого работает такое министерство во время войны? Заняться этом министерствам больше нечем? Видимо и Крым с Донбассом вернули и все остальные проблемы порешали.
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а если бы те цыгане были еще и геи,то собрали бы срочное заседание ООН
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Пока эту тему почему-то только украинский (?) МИД педалирует. Если будут такие усердные то и ООН заметит и тоже осудит Украину как и "украинский МИД".
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Очко прикрывают перед Европой,озабоченность щас в моде.
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Вы истерику не в ту сторону направили - вся эта истерика должна быть направлена в адрес мвд, которое вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по обеспечению прав занимается исключительно тем, что прессует гражданское общество.
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То,что произошло,вина авакава.Эта сабака только гавкает и ничего не предпринимает.Лай из будки.Таких как в мультике - под зад и выгоняют.
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Тобто щоденні втрати наших бійців і поранені турбують МЗС менше чим якісь місцеві розборки? У нас з ким війна? Про що ви повинні щодня нагадувати світу?
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а табор в городе, где наркота, грязь и престуность - это не ужас??
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Кому що, а тимошенкова "свекруха", як "невістку" не обсере, ні їсти, ні спати не може.
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И эти туда же - подгавкивать еврошлюхам и забивать мячи в свои же ворота.
Ещё флаги приспустите, траур объявите национальный, майку нацепите-же суи цыган.
Задолбали уже. Обычное преступление, которое не стоит такого сумасшедшего резонанса.
Вы лучше объясните, почему проклюнулись только после окончания строительства моста в крыму со своими протестами
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А когда мургачи(цигане) друг друга режут, то все тихо
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...по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года.

Херня какая-то. А они что, не здесь родились? Из-за границы заехали? И вообще, вот эта идея с резервациями... Что-то в ней есть. А там - что угодно : рабочее друг у друга покупать, гадать друг другу, наркоту друг другу впаривать..
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Нужно ещё приуральских "цыган" с Донбасса отправить на Московию, от них только грязь,запах перегара и преступность. Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области - Цензор.НЕТ 4309
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От них запах не только перегара, но и хронически немытого скота. В лифте без позывов на рвоту проехать проблематично. Зато самомнение....
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Да врут в МИДе. Нет там никакого ужаса и возмущения. Ужас и возмущение в МИДе могут возникнуть, если значительную часть сотрудников вместе с министром уволят за несоответствие занимаемым должностям.
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Як вам так лячно, то припиняйте скиглити, а вирішуйте проблему ромів в Україні ! Ставте їх на облік, саджайте кого тре в тюрму, працевлаштовуйте, а дітей- до школи! Інтегруйте в цивілізоване суспільство! Хто не давав вам це робити? Кремль? Шатуни? Ви ж весь цей час робили вигляд що проблеми не існує, наче той статус. Адже вони вам ніколи нзаважали бо не на Конча-заспі не живуть!
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УжОс и возмущение вызыват число этих тараканов на вокзалах Украины!
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мені якось всеїдно що трапиться з цими циганами, вони не громадяни України, їх потрібно знищити як тарганів і все
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"...цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права..." Источник: https://censor.net.ua/n3073356

Феерично. Осталось закрыть все тюрьмы, вооружив и распустив уголовников по домам. Все к этому идет?
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Какой поем -футбол пошел смотреть, твоя же сборная россии играет Убедился что твоя сборная ни фига не стоит ? уже 2-0 и дальше еще будет
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Другий день на різних форумах не зустрів ЖОДНОГО коментаря на підтримку або співчуття до цієї спільноти. Лише ахи-охи офіційних осіб. Чому б це?
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Все кто поддерживает в публичной сфере погром ромов помогают ФСБ_НКВД, Глупцы или агенты Кремля, все те кто хоть слово сказал против ромов в связи с этими погромами. Вы больше сейчас вреда приностие Украине, чем агрессивные сепары в южных укранинских города. Если есть претензии к ромам обсуждайте в личных беседах это ваше право. А свое убожество ментальное демонстрировать на всеобщее обозрение - стыдно, а еще предательство по отношению к своей стране. Такие форумы как Цензора мониторят и спец.службы и пресс-службы разных ведомтсв и стран. И на основании анализа составляют мнение о стране. Если поддерживаешь убйиства хоечешь крови - п..здуй в армию и там реализуйся в правильном ключе. Я вообще не порнимаю как амидны допускают вакханалию на некоторых новостях связаных с ромами.Среди моих знакомых нет ни одного кто поддреживает погромы цыган, хотя многие их не любят. А тут ваши комменты из нашей страны пугало делают. Как ни стыдно после Майдана оставаться самодовольным фашистским скотом!
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Путин своей агрессией воссоздал Украинскую армию,а вот народ не до конца сплотил,да и украинским олигархам не интересно иметь единую нацию , для близких европейских государств и для Московии,лучше когда буферная Украина находиться в подвешенном состоянии. А вот в Турции все цыгане работают на благо турецкого народа,а кто халтурит полиция чётко разбирается с единицами обходя табор, Разговаривают с БАРОНОМ цыганским коротко и рассудительно.
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НУ и прекрасно, только как это связано со спец.операцие Кремля по дискредитации Украины. Неужели после четырех лет гибридной войны находятся патриоты, которые помогают Кремлю в этом - поддреживая погормы.. Это не партиоты а фашисты идиоты и троли.
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Оно может и хорошо что государство не вмешивается,надо расшатать ГРОМАДЫ, чтобы они регулировали порядок на землях своих громад.
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Здесь политики не видно,здесь просто видно нетерпение членов громады к антисанитарным элемента, от которых идёт грязь,воровство ,наркота,абманы гаданием и воровство лошадей. Це викликає "жах та обурення", - МЗС про напад на ромський табір у Львівській області - Цензор.НЕТ 7306
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Конечно все тут так много пишут, а вот чего молодняк пошел на табор ? Что же всё таки было перед этим?
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Добре,але куди йти підліткам?За кордон їхати прати майтки європейському панству - рано,вчитись - безперспективно,спортом займатись - нема де,навіть на війну з калаша популяти і то не пустять...А тут тобі забивають голову культом терористів - Шухевича,Бандери...які вирішували проблему дуже просто - брали револьвер і стріляли...До револьверів пацани ще не доробились,тому взяли ножі - і пішли усувати "проблему"...Вони ж тих циган бачать тут на кожному кроці,бачать оте хамство,агресію,злодійство,бруд,наглість - і при цьому держава нічого не робить.Хтось кинув клич - пацани за ножі і пішли...Вони і далі підуть,їх же не семеро,яких затримали,їх тисячі.А державі не скавуліти треба про "жах і обурення",а займати пацанву ділом...Це ж так просто - виділити якесь приміщення,дати з бюджету ставку тренера - і хай ходять на бокс,боротьбу,футбол,гімнастику...Це ж багато дешевше,ніж утримувати тисячі копів - "баклажанів",які то все потім будуть розслідувати...
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Спец.операция ФСБ перешла в информационную фазу. Господа дописувачи ,кто против ромов пишет, откуда вы беретесь? я никого не знаю ни в Киеве, ни в других городах кто разделяет эти пещерные взгляды, кроме кацапских тролей которые здесь и пишут в большинстве. Радикалы и лютые националисты тоже кацапские троли только многие не знают об этом.
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Ты жил рядом с циганским табором? Вообще представление имеешь что это такое?
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О начали проигрывать кацапы 2-0 и активность спала. Щас в перерыве посмотрим) Уругвай быстро показал ваш уровень. Уже дае там где вам нет равных в информационных манипуляциях вы проигрываете. Еще пару лет и мы вместе со здоровым миром вас разорвем во всех сферах
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области
 
 
 
 
 
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