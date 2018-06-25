 Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.

В тексте отмечается: "Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей цыганской общины должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов.

Последние сообщения национальной полиции о задержании подозреваемых в причастности к нападению, его организаторов, а также непосредственный контроль над следствием со стороны руководства Нацполиции и МВД дают основания надеяться, что эти действия, имеющие признаки преступлений, не останутся безнаказанными.

Установление истины и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений является тем, в чем сегодня так остро нуждается украинское общество. Это также является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства - начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подтверждение приверженности этим обязательством является делом чести для страны, которая уже почти пять лет защищает свое право на демократические ценности в борьбе с военной агрессией России.

С сожалением констатируем, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромские настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к цыганским общинам и отдельным представителям этого народа. Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в самом богатом регионе мира цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью.

Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и как следствие насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для украинского государства".

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.