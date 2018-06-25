 Гриневич - абитуриентам: Первые загрузки документов в е-кабинет могут происходить медленно - вы должны быть терпеливыми

"В этом году мы полностью сертифицировали все наше программное обеспечение в соответствии с законом о сохранении персональных данных. Мы получили все необходимые сертификаты", - рассказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, это означает, что первые загрузки документов могут происходить медленно. "И это не потому, что "висит" база или недостаточно серверных мощностей", а для защиты информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов в Украине начнется вступительная кампания-2018, - Гриневич

"Вы должны быть терпеливыми на первом этапе. Потом, когда уже первые документы будут загружены, и вы уже в базе зарегистрировали свой кабинет … в целом база в дальнейшем будет работать значительно динамичнее в течение вступительной кампании", - подчеркнула Л.Гриневич.