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 Гриневич - абитуриентам: Первые загрузки документов в е-кабинет могут происходить медленно - вы должны быть терпеливыми

Министр образования Украины Лилия Гриневич просит абитуриентов не беспокоиться - первый этап загрузки документов в электронный кабинет для участия во вступительной кампании 2018 года будет не быстрым.

"В этом году мы полностью сертифицировали все наше программное обеспечение в соответствии с законом о сохранении персональных данных. Мы получили все необходимые сертификаты", - рассказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, это означает, что первые загрузки документов могут происходить медленно. "И это не потому, что "висит" база или недостаточно серверных мощностей", а для защиты информации.

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"Вы должны быть терпеливыми на первом этапе. Потом, когда уже первые документы будут загружены, и вы уже в базе зарегистрировали свой кабинет … в целом база в дальнейшем будет работать значительно динамичнее в течение вступительной кампании", - подчеркнула Л.Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3073353
 
 
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добре, що є такі розумні і освідченні дами-міністри - одна розуміється в сертифікатах по))),
а друга у всій медицині)))), а керує ними - пан трусєльман) з дипломом від мауп! Гриневич - абитуриентам: Первые загрузки документов в е-кабинет могут происходить медленно - вы должны быть терпеливыми - Цензор.НЕТ 7819
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич - абитуриентам: Первые загрузки документов в е-кабинет могут происходить медленно - вы должны быть терпеливыми
 
 
 
 
 
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